Власти ввели наказания для непослушных интернет-гигантов и тех, кто с ними сотрудничает

Госдума приняла закон о введении оборотных штрафов для иностранных интернет-компаний, не выполняющих требования закона «О приземлении интернет-ресурсов». Также вводятся штрафы для иных лиц, сотрудничающих с иностранными интернет-ресурсами, в отношении которых введены ограничения, и для хостинг-провайдеров, не предоставляющих информацию о владельцах таких ресурсов.

Штрафы за неисполнение закона «О приземлении интернет-ресурсов»

Государственная Дума приняла в третьем и окончательном чтении закон о введении штрафов за неисполнение требований другого закона, получившего неофициальное название «О приземлении интернет-ресурсов». Документ представляет из себя поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), он был разработан депутатами Александром Хинштейном (председателем комитета по информационной политике) и Сергеем Боярским.

Закон «О приземлении интернет-ресурсов» был принят в 2021 г. Он обязывает иностранные интернет-компании, имеющие ежесуточную посещаемость в России более 500 тыс. человек, открывать свои представительства в России, создавать на своих сайтах форму для обратной связи и заводить личные кабинеты на сайте Роскомнадзора.

Государственная Дума приняла в третьем и окончательном чтении закон об оборотных штрафах для иностранных интернет-компаний, не «приземляющих» в России свои ресурсы

За неисполнение требований данного закона Роскомнадзор может применять различные наказание: блокировка доступа или ограничение скорости доступа; запрет на сбор персональных данных россиян; запрет на осуществление платежей в адрес данного ресурса; запрет на распространение рекламы данного ресурсы и размещение на нем рекламы российских организаций; требование к поисковым системам маркировать данный ресурс в своей выдаче как нарушающий российское законодательство.

Оборотный штраф для интернет-компаний

Теперь в КоАП появились штрафы за неисполнение данных требований. Для иностранных лиц, которые подпадают под действие закона «О приземлении интернет-ресурсов» и не выполняют возложенные на них требования, предусмотрен оборотный штраф. Он составляет от 1/15 до 1/10 от совокупного размера суммы выручки, полученной от реализации всех товаров за календарный год, предшествующий году, в котором было выявлено административное правонарушение, либо за предшествующую дате выявленного административного правонарушения часть календарного года, в котором было выявлено административное правонарушение, если правонарушитель не осуществлял деятельность по реализации товаров предшествующем календарном году.

Минимальная сумма данного штрафа составляет 6 млн руб. За повторное нарушение размер штрафа будет составлять от 1/10 до 1/5 от совокупного размера суммы выручки за предшествующий календарный год. Минимальная сумма данного штрафа увеличивается до 10 млн руб.

Нарушение иностранными интернет-компаниями, подпадающими под действие закона «О приземлении интернет-ресурсов», требований об установке одобренных Роскомнадзором счетчиков посещений сайтов влечет наложение штрафа в размере от 500 тыс. руб. до 1 млн руб. Распространение иностранной интернет-компанией рекламы в России или размещение на ее площадки ориентированной на россиян рекламы в случаях, когда это запрещено Роскомнадзором, влечет наложение штрафа в размере от 3 млн руб. до 6 млн руб.

Нарушение запрета на сбор персональных данных россиян влечет наложение штрафа в размере от 1,5 млн руб. до 6 млн руб. За повторное нарушение размер штрафа составит от 6 млн руб. до 18 млн руб. Непредоставление иностранными интернет-компаниями сведений, необходимых Роскомнадзору соответствующего перечня интернет-ресурсов, наказывается штрафом в размере от 300 тыс. руб. до 700 тыс. руб.

Штрафы для третьих лиц, не выполняющих запреты в отношении иностранных интернет-компаний

Штрафы предусмотрены и для иных лиц, которые не выполнят требования Роскомнадзора об ограничении деятельности иностранных интернет-компаний, нарушающих российский закон. Так, для поисковых систем размер штрафа составит от 1,5 млн руб. до 5 млн руб. Размещение рекламы на иностранном интернет-ресурсе или распространение рекламы иностранного интернет-ресурса в случаях, когда это запрещено Роскомдзором, ведет в наложению штрафов в размере от 500 тыс. руб. до 3 млн руб.

Для провайдеров хостинга, не предоставивших Роскомнадзору информацию, позволяющую идентифицировать владельцев иностранных интернет-ресурсов, либо предоставление недостоверной информации, наказывается штрафом в размере от 50 тыс. руб. до 300 тыс. руб.

Штрафы за невыполнение требований закона «О суверенном интернете»

Также вводятся штрафы для интернет-провайдеров за нарушение требований по пропуску трафика через технические средства противодействия угрозам устойчивости, безопасности и целостности функционирования на территории России сети интерне и сети связи общего пользования. Размер штрафов составит от 500 тыс. руб. до 1 млн руб. За повторное нарушение размер штрафа составит от 3 млн руб. до 5 млн руб.

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Речь идет о принятом в 2019 г. законе «О суверенном интернете». Он обязывает интернет-провайдеров устанавливать оборудования для противодействия угрозам, через которое Роскомнадзор может осуществлять централизованное управление сетями связи.

Кто из иностранных интернет-гигантов должен «приземляться» в России

В конце 2021 г. Роскомнадзор составил список иностранных корпораций, которые должны выполнять требования закона «О приземлении интернет-ресурсов». В него вошли: корпорация Meta (владеет социальными сетями Facebook и Instagram и мессенджером WhatsApp, признана в России экстремистской), Google, Apple, Wikimedia (владеет энциклопедией Wikipedia), фотохостинг Pinterest, блог-платформа Twitter, видеохостинги Likee и TikTok, музыкальный сервис Spotify , площадка для игровых стримов Twitch, а также мессенджеры Viber, Telegram, Zoom и Discord.

К началу 2022 г. указанные интернет-компании начали осуществлять шаги по выполнению требований закона, в том числе многие из них зарегистрировали на сайте Роскомнадзора личные кабинеты, а некоторые также открыли свои представительства в России и разместили на своих сайтах формы для обратной связи.

Однако ситуация поменялась с началом специальной военной операции России на Украине. После этого многие иностранные интернет-компании объявили об уходе из России. Например, Spotify запретил россиянам продлевать имеющиеся у них подписки и даже закрыл доступ к своему ресурсу из России.

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Google перевел своих сотрудников заграницу и готовит свое российское представительство к банкротству. В то же время в отношении Google Роскомнадзор уже принял меры понуждения, предусмотренные законом «О приземлении иностранных интернет-компаний»: было запрещено размещать рекламу ресурсов корпорации, а поисковые системы обязали размещать предупреждение о невыполнение Google требований российского законодательства.