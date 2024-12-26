BIGO Technology BIGO LIVE Likeme Likee
О Likee: Likee — глобальная платформ для создания коротких видео. Приложение Likee, доступное для операционных систем iOS, Android и HarmonyOS. Likee было создано компанией BIGO Technology, базирующейся в Сингапуре, и запущено в 2017 году.
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