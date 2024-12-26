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BIGO Technology BIGO LIVE Likeme Likee

BIGO Technology - BIGO LIVE - Likeme - Likee

О Likee: Likee —  глобальная  платформ для создания коротких видео. Приложение Likee, доступное для операционных систем iOS, Android и HarmonyOS. Likee было создано компанией BIGO Technology, базирующейся в Сингапуре, и запущено в 2017 году.

 


26.12.2024 Likee и Genshin Impact объявляют о коллаборации 1
24.12.2024 Likee: что смотрели и слушали россияне в 2024 году 3
03.10.2024 Где мои дети: российские школьники проводят в гаджетах в среднем два часа учебного времени в школе 1
25.07.2023 RuStore выходит на международный рынок мобильной разработки 1
24.07.2023 Власти ввели миллионные штрафы для владельцев соцсетей 1
31.03.2023 Likee смог заинтересовать аудиторию Tik Tok 1
13.02.2023 МТС запускает первую экосистемную подписку для детей 1
19.08.2022 В России будут маркировать Telegram и Zoom как нарушителей закона 1
14.07.2022 Путин утвердил гигантские штрафы для Twitter, TikTok, Viber, WhatsApp 1
07.07.2022 Власти ввели наказания для непослушных интернет-гигантов и тех, кто с ними сотрудничает 1
16.02.2022 Для зарубежных ИТ-гигантов, не испугавшихся угроз российских властей, придумали колоссальные штрафы 1
24.12.2021 Google получила в России первый в истории ИТ оборотный штраф. С нее требуют 7,2 миллиарда 1
08.12.2021 App Annie: пользователи потратили $135 млрд в мобильных приложениях в 2021 г. 1
03.12.2021 Google и Facebook заплатят в России до 10 млрд рублей штрафа. Это беспрецедентный случай 1
23.11.2021 Объявлена «чертова дюжина» ИТ-компаний, которые будут карать за отсутствие офиса в России. Под ударом Telegram и Zoom 1
27.09.2021 В России создан суверенный TikTok 1
08.10.2020 Россияне потратили $348 млн в приложениях за квартал 1

Публикаций - 17, упоминаний - 19

BIGO Technology и организации, системы, технологии, персоны:

Telegram Group 1983 11
Google LLC 11775 10
Apple Inc 12100 9
Meta Platforms - Facebook 4438 9
X Corp - Twitter 2845 8
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3902 6
Roblox Corporation 39 3
data.ai - App Annie 85 2
Amazon Inc - Amazon.com 2998 1
Yandex - Яндекс 7340 1
Cloudflare 104 1
DigitalOcean 25 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 1
Snapchat 129 1
GoDaddy - Регистратор доменных имен 52 1
LogicLike 2 1
МегаФон 8805 1
BIGO Technology - BIGO LIVE 1 1
PUBG Corporation 43 1
Иннопрактика - Национальное Интеллектуальное Развитие - Негосударственный институт развития 25 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 244 8
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 77 2
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 237 1
Walt Disney Company 622 1
Газпром ПАО 1342 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 1
IKEA - ИКЕА 155 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 387 1
iHerb - маркетплейс 16 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 9
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 8
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 308 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 701 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 781 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 437 1
Единая Россия - Политическая партия 293 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10495 9
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 5
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 3
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2902 3
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1605 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17062 3
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 2899 3
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 3851 3
SERP - Search Engine Results Page - поисковая выдача 14 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 2
Data monetization - Монетизация данных 1624 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11123 2
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2913 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7380 2
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 982 2
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2910 2
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ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1890 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 1
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Оповещение и уведомление - Notification 4606 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8457 1
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Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2233 1
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Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20600 1
PC game - Casual games - Казуальные игры - Мини-игры 222 1
Application store - магазин приложений 1195 1
ByteDance - TikTok 256 12
Rakuten Viber 627 9
Discord 117 7
Amazon - Twitch - видеостриминговый сервис 132 7
Google YouTube - Видеохостинг 2747 6
Pinterest 66 6
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 549 6
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 769 5
WhatsApp Messenger 1081 5
Apple iOS 7809 3
Google Play - Google Store - Android Market 3291 3
VK - Mail.ru Одноклассники 1789 3
Tinder 48 2
Google YouTube Shorts 14 2
Microsoft Office 3734 1
Apple - App Store 2890 1
Microsoft Teams - MS Teams 547 1
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 670 1
Bumble - Американская социальная сеть 7 1
Газпром ГПМХ - Yappy - сервис коротких видео 38 1
Газпром ГПМХ - Я Молодец 9 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 634 1
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 464 1
Google Gmail 946 1
Pokemon - Pocket Monster - Покемон 38 1
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МТС Медиа - МТС Музыка - MTS Music 58 1
VK Клипы 50 1
Google Android 13994 1
VK RuStore 327 1
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