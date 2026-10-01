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«Доктор Веб»: обзор вирусной активности в III квартале 2026 года

По данным статистики детектирований антивируса Dr.Web, в III квартале 2026 г/ пользователи сталкивались с угрозами на 14,86% реже, чем во II квартале. Число запросов на расшифровку, поступивших в службу технической поддержки «Доктор Веб», по сравнению со II кварталом увеличилось на 5,85%. Обращения преимущественно были связаны с энкодерами Trojan.Encoder.35534, Trojan.Encoder.41868 и Trojan.Encoder.44474. Об этом CNews сообщил представитель компании «Доктор Веб».

В III квартале 2026 г. продолжился рост интереса мошенников к пользователям российского мессенджера Max, который интернет-аналитики компании «Доктор Веб» отметили еще в предыдущем квартале. В течение последних трех месяцев наши специалисты выявили большую группу нежелательных сайтов с похожим стилем оформления, созданных злоумышленниками для кражи учетных записей мессенджера.

На этих сайтах потенциальные жертвы якобы могли получить доступ к разнообразным сервисам и услугам. Для этого под различными предлогами у них запрашивался номер мобильного телефона и поступающий на него проверочный код. В ряде случаев пользователям прямо говорилось, что для получения желаемого им необходимо войти в свою учетную запись Max. В других авторизация вовсе не упоминалась, а номер телефона и код подтверждения якобы требовались лишь для проверки того, что посетители не являются ботами. Однако независимо от заявленной причины, если пользователи попадались на уловку и предоставляли соответствующие данные, итог был одним: мошенники получали доступ к их аккаунтам. При этом на таких сайтах нередко встречались орфографические, грамматические и пунктуационные ошибки.

Одним из прикрытий для атакующих стало возобновление работы игровой платформы Roblox на территории России в начале лета. Она популярна среди детей и подростков — аудитории, которая традиционно более уязвима к киберугрозам и потому является привлекательной целью для злоумышленников.

В одном из сценариев потенциальным жертвам «в честь разблокировки» Roblox предлагались в подарок бесплатные монеты Robux («Робуксы») — это внутриигровая цифровая валюта сервиса. В зависимости от сайта мошенники обещали от 1 до 30 тыс. монет.

В других вариантах посетителям предлагались различные скрипты и читы для Roblox, редкие игровые предметы, а также «тапалки» (от англ. tap — «постукивать») — простые игры-кликеры и приложения, где при помощи нажатий на экране накапливаются виртуальные ресурсы (очки, бонусы, монеты), которые затем якобы можно перевести в ту или иную игру. Для «доступа» к ним потенциальные жертвы аналогичным образом должны были нажать нужную кнопку («Скачать», «Подтвердить» и т. д.) и предоставить для «подтверждения» телефонный номер.

Киберпреступники эксплуатировали образ еще одной популярной среди молодежной аудитории игры — Brawl Stars. Как и в случае с Roblox, на мошеннических сайтах потенциальным жертвам предлагались бесплатные внутриигровые предметы и бонусы.

Пользователи Max якобы могли получить их, отсканировав специальный QR-код.

Помимо получения различных бонусов и подарков для популярных игр, киберпреступники пытались привлечь потенциальных жертв и другими предложениями. Среди них — якобы услуги продвижения в социальных сетях — например, в Likee. Мошенники обещали «накрутку» числа подписчиков, лайков и комментариев, но для этого пользователи якобы должны были авторизоваться с помощью мессенджера Max.

Встречались и другие сценарии обмана. Например, некоторые интернет-ресурсы предлагали доступ к «Единой базе СВО», якобы позволяющей находить информацию о гражданах, принимавших участие в СВО. Однако поиск этих данных, как было указано на сайтах, якобы доступен только авторизованным пользователям.

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