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Dr.Web Антивирус Dr.Web Аудитор безопасности

Dr.Web Антивирус - Dr.Web Аудитор безопасности

СОБЫТИЯ

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08.07.2022 Антивирус Dr.Web Security Space успешно прошел тестирование в лаборатории, аккредитованной Microsoft

rity Space 12.0 для Windows получил сертификат лаборатории SKD Labs, аккредитованной Microsoft. Результаты тестирования, проведенного аккредитованной Microsoft лабораторией SKD Labs, подтвердили, что антивирус Dr.Web Security Space имеет право на участие в Microsoft Virus Initiative (MVI). Это программа, в рамках которой Microsoft передает разработчикам антивирусов ключевые детали о своих т
08.09.2021 Представлена новая версия бесплатного Dr.Web Light 12.0 для Android

ндмауэр проконтролирует сетевую активность приложений, защитит от утечек важной информации по сети; аудитор безопасности произведет диагностику и анализ безопасности мобильного устройства, пред
16.06.2020 Появился первый антивирус Dr.Web для мобильной операционной системы «Аврора»

Первый антивирус для ОС «Аврора» Компания «Доктор Веб» выпустила первый российский антивирус Dr.Web для операционной системы «Аврора». Dr.Web для ОС «Аврора» сканирует все файлы в памяти или отдельные файлы и папки по запросу пользователя; проверяет архивы; обнаруженные угроз
30.10.2018 На платформе MerliONCloud запущена подписка на услугу «Антивирус Dr.Web»

Merlion и «Доктор Веб» объявили о подписании дистрибьюторского соглашения и старте продаж подписок на услугу «Антивирус Dr.Web» на базе платформы MerliONCloud (о запуске которой дистрибьютор сообщил в рамках прошедшего в сентябре Merlion IT Solutions Summit). Прогрессивная модель использования антивиру
19.09.2017 «Доктор Веб» представила Dr.Web Light 11.0.0 для macOS

«Доктор Веб» сообщила о выпуске Dr.Web Light 11.0.0 для macOS. Продукт был серьезно переработан и улучшен.В рамках одиннадцатой версии концепция Dr.Web Light для macOS была полностью изменена: на смену главному окну пр
17.05.2017 Услуга «Антивирус Dr.Web» стала доступна клиентам Selectron-IT в Нидерландах

антивирусных средств защиты информации под маркой Dr.Web, объявила о начале предоставления услуги «Антивирус Dr.Web» компанией Selectron-IT (Нидерланды). Об этом говорится в заявлении «Доктор

16.05.2017 «Доктор Веб» представила Dr.Web Light 10.0 для Android

ие обновления на устройстве отключены, необходимо зайти на Google Play, выбрать в списке приложений Антивирус Dr.Web Light и нажать кнопку «Обновить».
14.04.2017 Японская компания MC Security перешла на интернет-сервис Dr.Web AV-Desk

и клиентов сотен предприятий из префектуры Шимане могут воспользоваться всеми преимуществами услуги Антивирус Dr.Web. MC Security производит программно-аппаратные комплексы и решения для обеспе
27.02.2017 Антивирус Dr.Web стал доступен бизнес-пользователям по модели SaaS

Компания «Доктор Веб» и облачный провайдер ActiveCloud объявили о начале предоставления услуги «Антивирус Dr.Web», которая позволит корпоративным абонентам ActiveCloud пользоваться антивиру
17.10.2016 Антивирус Dr.Web защитит компьютеры пользователей hoster.by

Компания «Доктор Веб» объявила о начале предоставления услуги «Антивирус Dr.Web» белорусским хостинг-провайдером hoster.by. Как результат, провайдер избавил
19.04.2016 МТС в Беларуси начал предоставлять услугу «Антивирус Dr.Web»

Компания «Доктор Веб» объявила о начале предоставления услуги «Антивирус Dr.Web» для владельцев мобильных Android-устройств и ПК оператором мобильной связи

25.11.2015 «Доктор Веб» выпустил несигнатурный антивирус Dr.Web Katana

овленным антивирусом. Технологии, используемые в Dr.Web Katana, включены в Dr.Web Security Space и «Антивирус Dr.Web» версии 11.0, таким образом их пользователям новый продукт не потребуется.
04.07.2014 «Антивирус Dr.Web» защитит абонентов МГТС от киберугроз

С, и компания «Доктор Веб» начали предоставлять пользователям «Домашнего интернета» от МГТС услуги «Антивирус Dr.Web». Об этом CNews сообщили в МГТС. Клиентам компании доступны три тарифных пак
25.12.2013 Абонентам Megaline доступна новая версия услуги «Антивирус Dr.Web»

д брендом Megaline. Абоненты этого оператора уже на протяжении пяти лет успешно пользуются услугой «Антивирус Dr.Web» на условиях подписки. Как рассказали CNews в компании, внедрение новой верс
05.12.2013 Вышла девятая версия Dr.Web для Android

сии 9.0 Dr.Web 9.0 для Android и обновленный Dr.Web 7.0 для Android Light доступны на Google play («Антивирус Dr.Web», «Антивирус Dr.Web Life License», «Dr.Web Антивирус Light») и на сай
19.09.2013 Вышел «Антивирус Dr.Web» версии 9.0 для Mac OS X

Компания «Доктор Веб» сообщила о выпуске девятой версии продукта «Антивирус Dr.Web для Mac OS X». Нововведения позволили упростить работу с приложением, а сама
31.07.2013 Новые карты памяти Leef оснащены антивирусом Dr.Web для Android

юрных карт памяти и компактных флэш-накопителей, совместно с российским производителем средств защиты информации «Доктор Веб» представила линейку карт памяти форматов microSD и SD с предустановленным антивирусом Dr.Web для мобильных устройств под управлением операционной системы Google Android. В память накопителей Leef Fuse и Leef Ice емкостью 16 ГБ и 32 ГБ уже записан Dr.Web для Android,

31.07.2013 ТТК предоставил абонентам ШПД услугу «Антивирус Dr.Web» по подписке

авил для абонентов широкополосного доступа в интернет по всей России новую дополнительную услугу — «Антивирус Dr.Web» по подписке. Как сообщили CNews представители оператора, ТТК внедрил интерн
23.07.2013 Услуга «Антивирус Dr.Web» теперь доступна клиентам интернет-банка «Альфа-Клик»

Компания «Доктор Веб» сообщила о начале сотрудничества с «Альфа-Банком». Теперь клиенты интернет-банка «Альфа-Клик» могут воспользоваться услугой «Антивирус Dr.Web» на условиях подписки. Партнером проекта выступил интернет-магазин Allsoft. Как рассказали CNews в «Доктор Веб», новый сервис уже доступен клиентам интернет-банка «Альфа-Клик»

21.05.2013 «Антивирус Dr.Web» доступен бизнес-клиентам МТС по подписке

ном внедрении сервиса Dr.Web AV-Desk для бизнес-клиентов компании. Теперь МТС предоставляет услугу «Антивирус Dr.Web» на условиях подписки для своих клиентов из сектора малого и среднего бизнес
29.06.2012 Вышел «Антивирус Dr.Web» 7.0 для файловых серверов Windows

Веб» — российский разработчик средств информационной безопасности — сообщила о выходе новой версии «Антивируса Dr.Web» 7.0 для файловых серверов Windows. Семейство продуктов Dr.Web Server Secur
01.03.2012 Dr.Web AV-Desk от «Доктор Веб» внедрили еще три интернет-провайдера

Компания «Доктор Веб» сообщила о начале предоставления услуги «Антивирус Dr.Web» рядом интернет-провайдеров. В результате реализованных внедрений доступ к а
27.01.2012 Бесплатный сканер Dr.Web Light для Mac OS X доступен в Mac App Store

граммы будет производиться через Mac App Store. В свою очередь, обладающий расширенным функционалом антивирус Dr.Web для Mac OS X входит в состав лицензий на продукты антивирус Dr.Web и

14.11.2011 «Акадо» представил абонентам обновленную услугу «Антивирус Dr.Web»

Компании «Доктор Веб» и «Акадо-Столица» сообщили об успешном внедрении новой версии Dr.Web AV-Desk в сети «Акадо». Обновленная услуга «Антивирус Dr.Web» обеспечит абонентам «Акадо» доступ к расширенной функциональности и новым компонентам защиты Dr.Web и альтернативные варианты оплаты пользования сервисом, а также предоставит

28.09.2011 Услуга «Антивирус Dr.Web» стала доступна абонентам «Телесет Нетворкс»

Компания «Доктор Веб» сообщила о начале предоставления услуги «Антивирус Dr.Web» частным и корпоративным клиентам компаний группы «Телесет Нетворкс» (ООО «Телесет» и ОАО ТНПКО), крупного провайдера Казани. Казань занимает четвертое место в России по количе
22.08.2011 Dr.Web AV-Desk впервые внедрили в Германии

Компания «Доктор Веб» сообщила о начале предоставления услуги «Антивирус Dr.Web» немецкой компанией ITDL+. Теперь клиенты заказчика, работающего как с частн
20.06.2011 Услуга «Антивирус Dr.Web» стала доступна корпоративным клиентам Vega

Компания «Доктор Веб» сообщила о том, что украинская телекоммуникационная группа Vega расширила сферу использования интернет-сервиса Dr.Web AV-Desk — так, с 1 июня услуга «Антивирус Dr.Web», которую уже оценили частные клиенты провайдера, стала доступна и корпоративным клиентам компании. Как пояснили в Vega, причиной для расширения стал успешный опыт предоставлен
09.06.2011 «Доктор Веб» обновила Dr.Web AV-Desk до версии 6.0

Компания «Доктор Веб» сообщила о выпуске Dr.Web AV-Desk версии 6.0. Теперь подписчикам услуги «Антивирус Dr.Web» доступны все новые компоненты защиты и функциональные возможности, уже вклю
16.05.2011 Абонентам Qwerty стала доступна услуга «Антивирус Dr.Web»

сеть Qwerty — предоставляет интернет-пользователям широкий спектр услуг, в числе которых теперь и «Антивирус Dr.Web», говорится в сообщении «Доктор Веб». Абонентам Qwerty стала доступна антиви
08.04.2011 «Пензаэнергосбыт» перешел на антивирус Dr.Web

ая компания, обслуживающая более 13 тыс. предприятий и 1,3 млн жителей Пензенской области, внедрила антивирус Dr.Web. Внедрение компонентов комплекса Dr.Web Enterprise Security Suite в «Пензаэн
25.02.2011 Абоненты «Метросети» под защитой «Антивируса Dr.Web»

городах Уральского Федерального округа. Таким образом, абонентам «Метросети» стала доступна услуга «Антивирус Dr.Web», обеспечивающая безопасный доступ в интернет. Услуга комплексной защиты ком
13.10.2010 «Билайн» запустил услугу «Антивирус Dr.Web по подписке» для пользователей «Домашнего Интернета»

компанией «Доктор Веб» предложили всем пользователям «Домашнего Интернета «Билайн» новую услугу - «Антивирус Dr.Web по подписке». На выбор интернет-пользователей предлагается три лицензионных

03.09.2010 «Сибирьтелеком» внедрил Dr.Web AV-Desk

рского региона - компанией «Сибирьтелеком». Все одиннадцать филиалов компании предоставляют услугу «Антивирус Dr.Web» своим абонентам, которых в общей сложности насчитывается 700 тыс. Для того

29.07.2010 «Сибирьтелеком» 1 августа запустит новую услугу — «Антивирус Dr.Web»

Телекоммуникационный оператор «Сибирьтелеком» объявил о заключении соглашения с компанией «Доктор Вэб», по условиям которого с 1 августа оператор начнёт предоставлять услугу «Антивирус Dr.Web» для интернет-пользователей. Данным сервисом могут воспользоваться абоненты любых услуг оператора, которые имеют доступ к информационной системе поддержки абонентов «Сибирьтеле
19.05.2010 Абоненты воронежской сети FreeDom под защитой Dr.Web

интернет-сервис Dr.Web AV-Desk. Таким образом, число интернет-провайдеров, предоставляющих услугу «Антивирус Dr.Web» в Воронеже, возросло до трёх. Внедрение Dr.Web AV-Desk дает возможность або
26.04.2010 «Синтерра-Урал» запустила услугу «Антивирус Dr.Web»

а «Синтерра-Урал» дает возможность пользователям тарифа «Мозаика» подключить дополнительную услугу «Антивирус Dr.Web». Новое предложение позволяет арендовать ПО путем ежемесячной подписки, гово
05.04.2010 Dr.Web 6.0: ищем изменения

е антивирусов С появлением брандмауэра в продуктовой линейке Dr.Web добавилось два новых продукта – Антивирус Dr.Web Pro и Dr.Web Security Space Pro. Они явились "правопреемниками" Антивируса D
19.03.2010 Ростовский филиал ЮТК запустил услугу «Антивирус Dr.Web»

Южном Федеральном округе, объявили о запуске для абонентов ЮТК в Ростовской области новой услуги – «Антивирус Dr.Web» для защиты компьютеров от вредоносных программ и спама. Среди особенностей

16.03.2010 Вышли антивирусные решения Dr.Web 6.0 для Windows

тем, продуктовая линейка расширена за счет появления продуктов, в состав которых входит брандмауэр: антивирус Dr.Web Pro и Dr.Web Security Space Pro. Важнейшим изменением, обусловившим появлени
11.03.2010 Абоненты «Демос» получили доступ к услуге «Антивирус Dr.Web»

Санкт-петербургская телекоммуникационная компания «Демос» доставила услугу «Антивирус Dr.Web» в дома жителей города Колпино. Внедрение интернет-сервиса Dr.Web AV-Desk –


Публикаций - 393, упоминаний - 575

Dr.Web Антивирус и организации, системы, технологии, персоны:

Dr.Web - Доктор Веб 1294 383
Google LLC 12690 30
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 26
Microsoft Corporation 25775 22
ARinteg - АРинтег - Антивирусные Решения 278 11
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 11
ESET - ESET Software 1161 11
Apple Inc 13156 10
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 10
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 9
9594 8
Trend Micro 651 8
Ростелеком 10948 7
Yandex - Яндекс 9216 7
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 504 7
Intel Corporation 12811 6
Softline - Софтлайн 3743 6
Gen Digital - Avira - Avira Operations GmbH & Co. KG 61 6
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 5
Sophos - SophosLabs 436 5
Bitdefender 171 5
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 284 4
Aflex Distribution - Афлекс Дистрибьюшн - Aflex Software 111 4
Яндекс Agnitum - Агнитум 67 4
Наука-Связь - Nauka Lab 22 4
Meta Platforms - Facebook 4621 4
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 4
IBM - International Business Machines Corp 9699 4
Acronis - Акронис 489 4
VK - Mail.ru Group 3602 4
Telegram Group 2940 4
Gen Digital - Avast Software 184 4
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 4
ДиалогНаука 271 4
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 263 3
StarForce Technologies - Протекшен Технолоджи 56 3
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 735 3
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Peterstar 334 3
Элтел Нетворкс 57 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 11
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 4
Royal Dutch Shell - Шелл 233 3
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Всёсмарт 27 2
Visa International 1993 2
Евросеть 1421 2
Рапида НКО - платежные система 145 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 238 1
КонсультантПлюс 161 1
ППК Содружество - Пригородная пассажирская компания 2 1
Ростех - Швабе - Сапфир НПО - Сапфир АО Московский завод - Научно-производственная организация 69 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 211 1
Афимолл ТРЦ 31 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 1
СеверТрансКом - Северная Транспортная Компания 9 1
Seiko Instruments Inc - SII 19 1
Укроборонпром - ГП Антонов - АНТК Антонов - ОКБ имени О.К. Антонова 43 1
Eurotek Group - Евротэк - Европейская топливно-энергетическая корпорация - ОНГС, Оренбургнефтегазстрой - Мосгазсетьстрой - Верхневолгоэлектромонтаж-НН - Кубаньэлектромонтаж - Челябинская угольная компания - Уральская нефтяная компания - ЮНГК - ТНС Энерго 25 1
Фармация 16 1
Российская Фармация 3 1
Формоза Альтаир НПКЦ 14 1
Forex Club - Форекс клуб - онлайн-брокер 7 1
RBC Royal Bank of Canada - Королевский банк Канады 17 1
Sparkassen-Finanzgruppe - Nord/LB - Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Braunschweigischen Landessparkasse - Брауншвейгский государственный сберегательный банк 10 1
101Hotels.com 456 1
Raiffeisen Group - Raiffeisen Bank International - Raiffeisen Zentralbank Oesterreich - Raiffeisen Bank Austria 95 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
Sky Express - Скай Экспресс - Небесный экспресс 23 1
Аптека-Холдинг 8 1
Сенешаль Нейман - Seneschal Neyman 3 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
eBay Inc 1640 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 1
Протек - Центр внедрений 62 1
Альфа-Банк 1979 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 4
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