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Dr.Web Антивирус Dr.Web Аудитор безопасности

Dr.Web Антивирус - Dr.Web Аудитор безопасности


08.09.2021 Представлена новая версия бесплатного Dr.Web Light 12.0 для Android
16.06.2020 Появился первый антивирус Dr.Web для мобильной операционной системы «Аврора»
30.10.2018 На платформе MerliONCloud запущена подписка на услугу «Антивирус Dr.Web»
19.09.2017 «Доктор Веб» представила Dr.Web Light 11.0.0 для macOS
17.05.2017 Услуга «Антивирус Dr.Web» стала доступна клиентам Selectron-IT в Нидерландах
16.05.2017 «Доктор Веб» представила Dr.Web Light 10.0 для Android
14.04.2017 Японская компания MC Security перешла на интернет-сервис Dr.Web AV-Desk
27.02.2017 Антивирус Dr.Web стал доступен бизнес-пользователям по модели SaaS
17.10.2016 Антивирус Dr.Web защитит компьютеры пользователей hoster.by
19.04.2016 МТС в Беларуси начал предоставлять услугу «Антивирус Dr.Web»
25.11.2015 «Доктор Веб» выпустил несигнатурный антивирус Dr.Web Katana
04.07.2014 «Антивирус Dr.Web» защитит абонентов МГТС от киберугроз
25.12.2013 Абонентам Megaline доступна новая версия услуги «Антивирус Dr.Web»
19.09.2013 Вышел «Антивирус Dr.Web» версии 9.0 для Mac OS X
31.07.2013 ТТК предоставил абонентам ШПД услугу «Антивирус Dr.Web» по подписке
23.07.2013 Услуга «Антивирус Dr.Web» теперь доступна клиентам интернет-банка «Альфа-Клик»
21.05.2013 «Антивирус Dr.Web» доступен бизнес-клиентам МТС по подписке
29.06.2012 Вышел «Антивирус Dr.Web» 7.0 для файловых серверов Windows
27.01.2012 Бесплатный сканер Dr.Web Light для Mac OS X доступен в Mac App Store
14.11.2011 «Акадо» представил абонентам обновленную услугу «Антивирус Dr.Web»
28.09.2011 Услуга «Антивирус Dr.Web» стала доступна абонентам «Телесет Нетворкс»
20.06.2011 Услуга «Антивирус Dr.Web» стала доступна корпоративным клиентам Vega
16.05.2011 Абонентам Qwerty стала доступна услуга «Антивирус Dr.Web»
25.02.2011 Абоненты «Метросети» под защитой «Антивируса Dr.Web»
13.10.2010 «Билайн» запустил услугу «Антивирус Dr.Web по подписке» для пользователей «Домашнего Интернета»
29.07.2010 «Сибирьтелеком» 1 августа запустит новую услугу — «Антивирус Dr.Web»
26.04.2010 «Синтерра-Урал» запустила услугу «Антивирус Dr.Web»
19.03.2010 Ростовский филиал ЮТК запустил услугу «Антивирус Dr.Web»
11.03.2010 Абоненты «Демос» получили доступ к услуге «Антивирус Dr.Web»
18.02.2010 Услуга «Антивирус Dr.Web» стала доступна бизнес-пользователям
01.12.2009 Услуга «Антивирус Dr.Web» стала доступна абонентам «Кыргызтелекома»
29.10.2009 Абоненты «Сахателекома» получили доступ к услуге «Антивирус Dr.Web»
23.10.2009 Услуга «Антивирус Dr.Web» стала доступна абонентам Linkintel
13.07.2009 Вышла бета-версия Dr.Web для IBM Lotus Domino 5.0 под Linux
30.06.2009 Школьники Новосибирской области под защитой «Антивируса Dr.Web»
09.06.2009 Услуга «Антивирус Dr.Web» теперь доступна всем интернет-пользователям
22.05.2009 Puzzle запустил услугу «Антивирус Dr.Web»
12.05.2009 «КАБiNET» запустил услугу «Антивирус Dr.Web»
29.04.2009 «Стрим-ТВ» запустил услугу «Антивирус Dr.Web» в Екатеринбурге
12.03.2009 «Антивирус Dr.Web» защитит абонентов PowerNet от вирусов

Публикаций - 295, упоминаний - 447

Dr.Web Антивирус упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Dr.Web - Доктор Веб 1186 254
Microsoft Corporation 22497 17
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 12
Google LLC 10352 8
Программный продукт ГК 3960 8
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 8
ESET - ИСЕТ Софтвеа 1088 6
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1640 6
6072 5
1С-ИжТиСи 5461 5
1С-Битрикс - Bitrix 443 5
Intel Corporation 11262 5
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 782 5
Apple Inc 10683 5
Yandex - Яндекс 5015 5
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 490 4
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 740 4
Meta Platforms - Facebook 4267 4
Softline - Софтлайн 1870 4
Bitdefender 145 4
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 270 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 4
Acronis - Акронис 424 4
Aflex Distribution - Афлекс Дистрибьюшн - Aflex Software 98 4
Trend Micro 567 4
МегаФон ПетерСтар 325 3
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 240 3
Наука-Связь 12 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1495 3
VK - Mail.ru Group 3057 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 3
Avira 54 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 3
Яндекс Agnitum - Агнитум 61 3
Элтел Нетворкс 56 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1872 2
Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 780 2
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1530 2
Navitel - Навител Навигатор 288 2
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 730 2
Евросеть 1393 2
Visa International 1809 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 1
Альфа-Банк 1476 1
Авангард - Акционерный коммерческий банк 182 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 220 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 121 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 1
Seiko Instruments Inc - SII 18 1
Российская Фармация 3 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 1
ПФР Департамент информационных технологий 134 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 398 1
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 512 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 1087 1
Росрыболовство - Федеральное агентство по рыболовству 39 1
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 110 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 1
Web development - Веб-разработка 0 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 217
Вредоносное ПО - Зловред - malware 4419 52
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 11108 49
Спам - Спамминг - Spam - Анти-спам решения - Технологии борьбы со спамом 1272 44
Сервер - Серверные платформы 10956 37
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 1756 36
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4844 31
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 2001 28
Родительский контроль - Детский режим - Детский контент 525 27
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 25
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 23
Website - Вебсайт 9736 18
Google Android смартфоны 793 13
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 3568 11
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 11
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 1981 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 30976 9
Data monetization - Монетизация данных 550 7
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 266 7
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 2228 7
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 2639 7
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 1007 6
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 6
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 8464 5
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 5
Компьютеризация - Компьютер - Компьютерная система - Компьютерная техника 5871 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 4
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5287 4
DoS SYN Flood - разновидность сетевых атак типа отказ от обслуживания 12 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3482 4
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 1364 3
ARM64 - Архитектура процессора 1261 3
BIOS - Basic input-output system - Базовая система ввода-вывода 546 3
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 1108 3
Мультирум - Multiroom - мультимедийная система распределения аудио- и видеосигналов 55 3
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 2582 3
UDP - User Datagram Protocol 122 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 2
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 311 2
Dr.Web AV-Desk 135 97
Microsoft Windows 10 11713 86
Google Android 11959 41
Dr.Web Enterprise Security Suite 136 33
Dr.Web Security Space 57 30
Linux OS 7669 29
Google Play - Google Store - Android Market 2732 17
Apple macOS X - Rhapsody 1495 14
Mozilla Corporation - Firefox - браузер 1738 10
Google Chrome - браузер 1270 9
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1350 9
Microsoft Windows 2104 8
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC 2201 7
Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского 409 7
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 755 6
Dr.Web Mobile Security Suite 18 6
Nokia Symbian OS 1388 6
Apple Mac - Apple Macintosh 2668 5
Dr.Web SelfPROtect 9 5
Microsoft Outlook 1241 5
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 250 5
Dr.Web Desktop Security Suite 34 5
Dr.Web SpIDer Guard - Dr.Web SpIDer Gate - Dr.Web SpIDer Agent - Dr.Web SpIDer Mail 6 4
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 438 4
Microsoft Windows 7 1780 4
Apple Safari - Браузер 743 4
Dr.Web Бастион 5 4
JavaScript - Язык программирования 959 4
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 423 4
Microsoft Windows XP 2291 4
VK - Mail.ru Одноклассники 1228 4
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 703 3
Opera Browser - Браузер 923 3
Microsoft UAC - user account control 42 3
Kaspersky Internet Security 366 3
WordPress 194 3
Dr.Web Cloud 7 3
Dr.Web CureIt! 37 3
Dr.Web LinkChecker 6 3
Dr.Web Mail Security Suite 33 3
Шаров Борис 71 10
Данилов Игорь 19 5
Федотов Валентин 7 4
Городецкий Петр 20 2
Леонов Кирилл 13 2
Хазов Артем 14 2
Пуха Максим 7 2
Макаров Иван 29 2
Кулаковский Дмитрий 67 2
Устюжанин Дмитрий 49 2
Гудилин Олег 30 2
Гребенюк Алексей 9 2
Зильберман Михаил 1 1
Шестак Елена 1 1
Бусова Татьяна 4 1
Янко Виталий 11 1
Муллов Сергей 1 1
Полежаев Владимир 1 1
Абдилдабеков Марат 5 1
Карпов Алексей 21 1
Васильева Екатерина 17 1
Васильев Григорий 38 1
Шинкаренко Павел 5 1
Попов Владимир 17 1
Сидоров Сергей 22 1
Иванов Павел 8 1
Белов Алексей 4 1
Морозов Алексей 32 1
Клементьев Виталий 2 1
Антимонов Сергей 11 1
Чернов Денис 2 1
Керценбаум Кирилл 20 1
Ильин Сергей 12 1
Орешин Михаил 7 1
Черников Сергей 3 1
Александрова Анна 20 1
Пинчук Виктор 42 1
Мацалов Виктор 1 1
Кондрашин Михаил 21 1
Шабанов Илья 57 1
Россия - РФ - Российская федерация 108428 74
Украина 6212 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 14
Казахстан - Республика 4467 13
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 13
Япония 10069 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 8
Россия - СФО - Новосибирск 3269 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 7
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 6
Эстония - Эстонская Республика 695 6
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1050 5
Беларусь - Белоруссия 3525 5
Франция - Французская Республика 5665 5
Италия - Итальянская Республика 3310 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 4
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2073 4
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 454 4
Нидерланды 2197 4
Россия - ПФО - Казань 2085 4
Болгария - Республика 657 4
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 952 4
Испания - Королевство 2917 4
Украина - Киев 916 4
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1044 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2065 3
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1247 3
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 785 3
Турция - Турецкая республика 1708 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1352 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2202 3
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Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль 562 3
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СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 5
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 1342 2
Skynet 47 2
Пиратство - Авторское право 592 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 2
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Электроэнергетика - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 144 1
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Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам 313 1
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Forex - Форекс - Валютный рынок 93 1
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КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 347 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 813 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2472 1
Образование в России 460 1
Стрим-ТВ - телекомпания 144 2
Virus Bulletin 32 2
Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 69 2
Ведомости 375 1
Cosmopolitan 24 1
CNews - Soft.CNews 30 1
IDC - International Data Corporation 4671 3
Forrester Research 810 1
AV-Comparatives 21 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 758 1
Merlion IT Solutions Summit 9 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2022 годы.
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