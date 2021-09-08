Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Dr.Web Антивирус Dr.Web Аудитор безопасности
Публикаций - 295, упоминаний - 447
Dr.Web Антивирус упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 1
|Web development - Веб-разработка 0 1
|Шаров Борис 71 10
|Данилов Игорь 19 5
|Федотов Валентин 7 4
|Городецкий Петр 20 2
|Леонов Кирилл 13 2
|Хазов Артем 14 2
|Пуха Максим 7 2
|Макаров Иван 29 2
|Кулаковский Дмитрий 67 2
|Устюжанин Дмитрий 49 2
|Гудилин Олег 30 2
|Гребенюк Алексей 9 2
|Зильберман Михаил 1 1
|Шестак Елена 1 1
|Бусова Татьяна 4 1
|Янко Виталий 11 1
|Муллов Сергей 1 1
|Полежаев Владимир 1 1
|Абдилдабеков Марат 5 1
|Карпов Алексей 21 1
|Васильева Екатерина 17 1
|Васильев Григорий 38 1
|Шинкаренко Павел 5 1
|Попов Владимир 17 1
|Сидоров Сергей 22 1
|Иванов Павел 8 1
|Белов Алексей 4 1
|Морозов Алексей 32 1
|Клементьев Виталий 2 1
|Антимонов Сергей 11 1
|Чернов Денис 2 1
|Керценбаум Кирилл 20 1
|Ильин Сергей 12 1
|Орешин Михаил 7 1
|Черников Сергей 3 1
|Александрова Анна 20 1
|Пинчук Виктор 42 1
|Мацалов Виктор 1 1
|Кондрашин Михаил 21 1
|Шабанов Илья 57 1
|Стрим-ТВ - телекомпания 144 2
|Virus Bulletin 32 2
|Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 69 2
|Ведомости 375 1
|Cosmopolitan 24 1
|CNews - Soft.CNews 30 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1185297, в очереди разбора - 960428.
Создано именных указателей - 78738.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1185297, в очереди разбора - 960428.
Создано именных указателей - 78738.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru