Dr.Web Антивирус - Dr.Web Аудитор безопасности

Антивирус Dr.Web Security Space успешно прошел тестирование в лаборатории, аккредитованной Microsoft rity Space 12.0 для Windows получил сертификат лаборатории SKD Labs, аккредитованной Microsoft. Результаты тестирования, проведенного аккредитованной Microsoft лабораторией SKD Labs, подтвердили, что антивирус Dr.Web Security Space имеет право на участие в Microsoft Virus Initiative (MVI). Это программа, в рамках которой Microsoft передает разработчикам антивирусов ключевые детали о своих т

Представлена новая версия бесплатного Dr.Web Light 12.0 для Android ндмауэр проконтролирует сетевую активность приложений, защитит от утечек важной информации по сети; аудитор безопасности произведет диагностику и анализ безопасности мобильного устройства, пред

Появился первый антивирус Dr.Web для мобильной операционной системы «Аврора» Первый антивирус для ОС «Аврора» Компания «Доктор Веб» выпустила первый российский антивирус Dr.Web для операционной системы «Аврора». Dr.Web для ОС «Аврора» сканирует все файлы в памяти или отдельные файлы и папки по запросу пользователя; проверяет архивы; обнаруженные угроз

На платформе MerliONCloud запущена подписка на услугу «Антивирус Dr.Web» Merlion и «Доктор Веб» объявили о подписании дистрибьюторского соглашения и старте продаж подписок на услугу «Антивирус Dr.Web» на базе платформы MerliONCloud (о запуске которой дистрибьютор сообщил в рамках прошедшего в сентябре Merlion IT Solutions Summit). Прогрессивная модель использования антивиру

«Доктор Веб» представила Dr.Web Light 11.0.0 для macOS «Доктор Веб» сообщила о выпуске Dr.Web Light 11.0.0 для macOS. Продукт был серьезно переработан и улучшен.В рамках одиннадцатой версии концепция Dr.Web Light для macOS была полностью изменена: на смену главному окну пр

Услуга «Антивирус Dr.Web» стала доступна клиентам Selectron-IT в Нидерландах антивирусных средств защиты информации под маркой Dr.Web, объявила о начале предоставления услуги «Антивирус Dr.Web» компанией Selectron-IT (Нидерланды). Об этом говорится в заявлении «Доктор

«Доктор Веб» представила Dr.Web Light 10.0 для Android ие обновления на устройстве отключены, необходимо зайти на Google Play, выбрать в списке приложений Антивирус Dr.Web Light и нажать кнопку «Обновить».

Японская компания MC Security перешла на интернет-сервис Dr.Web AV-Desk и клиентов сотен предприятий из префектуры Шимане могут воспользоваться всеми преимуществами услуги Антивирус Dr.Web. MC Security производит программно-аппаратные комплексы и решения для обеспе

Антивирус Dr.Web стал доступен бизнес-пользователям по модели SaaS Компания «Доктор Веб» и облачный провайдер ActiveCloud объявили о начале предоставления услуги «Антивирус Dr.Web», которая позволит корпоративным абонентам ActiveCloud пользоваться антивиру

Антивирус Dr.Web защитит компьютеры пользователей hoster.by Компания «Доктор Веб» объявила о начале предоставления услуги «Антивирус Dr.Web» белорусским хостинг-провайдером hoster.by. Как результат, провайдер избавил

МТС в Беларуси начал предоставлять услугу «Антивирус Dr.Web» Компания «Доктор Веб» объявила о начале предоставления услуги «Антивирус Dr.Web» для владельцев мобильных Android-устройств и ПК оператором мобильной связи

«Доктор Веб» выпустил несигнатурный антивирус Dr.Web Katana овленным антивирусом. Технологии, используемые в Dr.Web Katana, включены в Dr.Web Security Space и «Антивирус Dr.Web» версии 11.0, таким образом их пользователям новый продукт не потребуется.

«Антивирус Dr.Web» защитит абонентов МГТС от киберугроз С, и компания «Доктор Веб» начали предоставлять пользователям «Домашнего интернета» от МГТС услуги «Антивирус Dr.Web». Об этом CNews сообщили в МГТС. Клиентам компании доступны три тарифных пак

Абонентам Megaline доступна новая версия услуги «Антивирус Dr.Web» д брендом Megaline. Абоненты этого оператора уже на протяжении пяти лет успешно пользуются услугой «Антивирус Dr.Web» на условиях подписки. Как рассказали CNews в компании, внедрение новой верс

Вышла девятая версия Dr.Web для Android сии 9.0 Dr.Web 9.0 для Android и обновленный Dr.Web 7.0 для Android Light доступны на Google play («Антивирус Dr.Web», «Антивирус Dr.Web Life License», «Dr.Web Антивирус Light») и на сай

Вышел «Антивирус Dr.Web» версии 9.0 для Mac OS X Компания «Доктор Веб» сообщила о выпуске девятой версии продукта «Антивирус Dr.Web для Mac OS X». Нововведения позволили упростить работу с приложением, а сама

Новые карты памяти Leef оснащены антивирусом Dr.Web для Android юрных карт памяти и компактных флэш-накопителей, совместно с российским производителем средств защиты информации «Доктор Веб» представила линейку карт памяти форматов microSD и SD с предустановленным антивирусом Dr.Web для мобильных устройств под управлением операционной системы Google Android. В память накопителей Leef Fuse и Leef Ice емкостью 16 ГБ и 32 ГБ уже записан Dr.Web для Android,

ТТК предоставил абонентам ШПД услугу «Антивирус Dr.Web» по подписке авил для абонентов широкополосного доступа в интернет по всей России новую дополнительную услугу — «Антивирус Dr.Web» по подписке. Как сообщили CNews представители оператора, ТТК внедрил интерн

Услуга «Антивирус Dr.Web» теперь доступна клиентам интернет-банка «Альфа-Клик» Компания «Доктор Веб» сообщила о начале сотрудничества с «Альфа-Банком». Теперь клиенты интернет-банка «Альфа-Клик» могут воспользоваться услугой «Антивирус Dr.Web» на условиях подписки. Партнером проекта выступил интернет-магазин Allsoft. Как рассказали CNews в «Доктор Веб», новый сервис уже доступен клиентам интернет-банка «Альфа-Клик»

«Антивирус Dr.Web» доступен бизнес-клиентам МТС по подписке ном внедрении сервиса Dr.Web AV-Desk для бизнес-клиентов компании. Теперь МТС предоставляет услугу «Антивирус Dr.Web» на условиях подписки для своих клиентов из сектора малого и среднего бизнес

Вышел «Антивирус Dr.Web» 7.0 для файловых серверов Windows Веб» — российский разработчик средств информационной безопасности — сообщила о выходе новой версии «Антивируса Dr.Web» 7.0 для файловых серверов Windows. Семейство продуктов Dr.Web Server Secur

Dr.Web AV-Desk от «Доктор Веб» внедрили еще три интернет-провайдера Компания «Доктор Веб» сообщила о начале предоставления услуги «Антивирус Dr.Web» рядом интернет-провайдеров. В результате реализованных внедрений доступ к а

Бесплатный сканер Dr.Web Light для Mac OS X доступен в Mac App Store граммы будет производиться через Mac App Store. В свою очередь, обладающий расширенным функционалом антивирус Dr.Web для Mac OS X входит в состав лицензий на продукты антивирус Dr.Web и

«Акадо» представил абонентам обновленную услугу «Антивирус Dr.Web» Компании «Доктор Веб» и «Акадо-Столица» сообщили об успешном внедрении новой версии Dr.Web AV-Desk в сети «Акадо». Обновленная услуга «Антивирус Dr.Web» обеспечит абонентам «Акадо» доступ к расширенной функциональности и новым компонентам защиты Dr.Web и альтернативные варианты оплаты пользования сервисом, а также предоставит

Услуга «Антивирус Dr.Web» стала доступна абонентам «Телесет Нетворкс» Компания «Доктор Веб» сообщила о начале предоставления услуги «Антивирус Dr.Web» частным и корпоративным клиентам компаний группы «Телесет Нетворкс» (ООО «Телесет» и ОАО ТНПКО), крупного провайдера Казани. Казань занимает четвертое место в России по количе

Dr.Web AV-Desk впервые внедрили в Германии Компания «Доктор Веб» сообщила о начале предоставления услуги «Антивирус Dr.Web» немецкой компанией ITDL+. Теперь клиенты заказчика, работающего как с частн

Услуга «Антивирус Dr.Web» стала доступна корпоративным клиентам Vega Компания «Доктор Веб» сообщила о том, что украинская телекоммуникационная группа Vega расширила сферу использования интернет-сервиса Dr.Web AV-Desk — так, с 1 июня услуга «Антивирус Dr.Web», которую уже оценили частные клиенты провайдера, стала доступна и корпоративным клиентам компании. Как пояснили в Vega, причиной для расширения стал успешный опыт предоставлен

«Доктор Веб» обновила Dr.Web AV-Desk до версии 6.0 Компания «Доктор Веб» сообщила о выпуске Dr.Web AV-Desk версии 6.0. Теперь подписчикам услуги «Антивирус Dr.Web» доступны все новые компоненты защиты и функциональные возможности, уже вклю

Абонентам Qwerty стала доступна услуга «Антивирус Dr.Web» сеть Qwerty — предоставляет интернет-пользователям широкий спектр услуг, в числе которых теперь и «Антивирус Dr.Web», говорится в сообщении «Доктор Веб». Абонентам Qwerty стала доступна антиви

«Пензаэнергосбыт» перешел на антивирус Dr.Web ая компания, обслуживающая более 13 тыс. предприятий и 1,3 млн жителей Пензенской области, внедрила антивирус Dr.Web. Внедрение компонентов комплекса Dr.Web Enterprise Security Suite в «Пензаэн

Абоненты «Метросети» под защитой «Антивируса Dr.Web» городах Уральского Федерального округа. Таким образом, абонентам «Метросети» стала доступна услуга «Антивирус Dr.Web», обеспечивающая безопасный доступ в интернет. Услуга комплексной защиты ком

«Билайн» запустил услугу «Антивирус Dr.Web по подписке» для пользователей «Домашнего Интернета» компанией «Доктор Веб» предложили всем пользователям «Домашнего Интернета «Билайн» новую услугу - «Антивирус Dr.Web по подписке». На выбор интернет-пользователей предлагается три лицензионных

«Сибирьтелеком» внедрил Dr.Web AV-Desk рского региона - компанией «Сибирьтелеком». Все одиннадцать филиалов компании предоставляют услугу «Антивирус Dr.Web» своим абонентам, которых в общей сложности насчитывается 700 тыс. Для того

«Сибирьтелеком» 1 августа запустит новую услугу — «Антивирус Dr.Web» Телекоммуникационный оператор «Сибирьтелеком» объявил о заключении соглашения с компанией «Доктор Вэб», по условиям которого с 1 августа оператор начнёт предоставлять услугу «Антивирус Dr.Web» для интернет-пользователей. Данным сервисом могут воспользоваться абоненты любых услуг оператора, которые имеют доступ к информационной системе поддержки абонентов «Сибирьтеле

Абоненты воронежской сети FreeDom под защитой Dr.Web интернет-сервис Dr.Web AV-Desk. Таким образом, число интернет-провайдеров, предоставляющих услугу «Антивирус Dr.Web» в Воронеже, возросло до трёх. Внедрение Dr.Web AV-Desk дает возможность або

«Синтерра-Урал» запустила услугу «Антивирус Dr.Web» а «Синтерра-Урал» дает возможность пользователям тарифа «Мозаика» подключить дополнительную услугу «Антивирус Dr.Web». Новое предложение позволяет арендовать ПО путем ежемесячной подписки, гово

Dr.Web 6.0: ищем изменения е антивирусов С появлением брандмауэра в продуктовой линейке Dr.Web добавилось два новых продукта – Антивирус Dr.Web Pro и Dr.Web Security Space Pro. Они явились "правопреемниками" Антивируса D

Ростовский филиал ЮТК запустил услугу «Антивирус Dr.Web» Южном Федеральном округе, объявили о запуске для абонентов ЮТК в Ростовской области новой услуги – «Антивирус Dr.Web» для защиты компьютеров от вредоносных программ и спама. Среди особенностей

Вышли антивирусные решения Dr.Web 6.0 для Windows тем, продуктовая линейка расширена за счет появления продуктов, в состав которых входит брандмауэр: антивирус Dr.Web Pro и Dr.Web Security Space Pro. Важнейшим изменением, обусловившим появлени