Dr.Web SpIDer Guard Dr.Web SpIDer Gate Dr.Web SpIDer Agent Dr.Web SpIDer Mail
|23.04.2010
|
Вышел Dr.Web для Linux версии 6.0: с центром управления и монитором SpIDer Guard
ик средств информационной безопасности – сообщила о выпуске «Антивируса Dr.Web для Linux версии 6.0». Обновленный продукт располагает центром управления, включает в себя монитор фонового сканирования SpIDer Guard и поддерживает 64-битные версии ОС Linux, говорится в сообщении «Доктор Веб». Фактически, шестая версия Dr.Web для Linux – это совершенно новый продукт Dr.Web для защиты рабочих ст
|05.04.2010
|
Dr.Web 6.0: ищем изменения
по сравнению с предыдущей версией, в числе которых – появление таких компонентов как веб-антивирус SpIDer Gate и модуль Родительского контроля – из новинок превратились в привычные вещи, предс
|19.11.2008
|
Анонсирован выпуск Dr.Web для Windows 5.0 beta
добство управления через SpIDer Agent, а также добавили модуль родительского контроля и HTTP-сканер SpIDer Gate. Бета-версия 5.0 Dr.Web для Windows построена на оптимизированном антивирусном дв
|26.12.2007
|
«Доктор Веб» выпустил обновление почтового сторожа SpIDer Mail
Компания «Доктор Веб» выпустила обновленную версию почтового сторожа SpIDer Mail – одного из компонентов антивируса Dr.Web для Windows версии 4.44. В обновленную версию компонента внесены следующие изменения: исправлены проблемы несовместимости с ISA Firewall Cl
|02.10.2007
|
Обновление для Dr.Web 4.44 исправит ошибки в SpIDer Guard
Компания «Доктор Веб» выпустила обновление для Dr.Web 4.44, которое исправляет ряд ошибок, возникавших при использовании резидентного сторожа SpIDer Guard. Оно уже доступно для скачивания на серверах компании и будет загружено и установлено во время очередного запуска модуля автоматического обновления Dr.Web. В обновление внесены сле
|10.01.2003
|
"ДиалогНаука" выпустила новую версию программы SpIDer Mail
Компания "ДиалогНаука" после предварительного проведения бета-тестирования, к которому были привлечены все желающие, выпустила версию 4.29b программы SpIDer Mail. Для ее работы необходим установленный пакет Dr.Web для Windows версии не ниже 4.29. В программе был проведен ряд усовершенствований и исправлений, в частности: реализован графическ
|02.09.2002
|
Выпущена вторая публичная бета-версия антивирусной программы SpIDer Mail
Компания "ДиалогНаука" сообщила о выпуске второй публичной бета-версии программы SpIDer Mail - универсального антивирусного средства для любых почтовых клиентов, работающих по протоколу POP3. По сравнению с первой версией, вышедшей чуть менее месяца назад, в этой были произ
|25.02.1999
|
Выпущен новый резидентный сторож SpIDer Guard для Windows 95/98
ЗАО "ДиалогНаука" сообщила о выходе в феврале новой антивирусной программы SpIDer Guard для ПК. Она построена на базе программы Doctor Web, входит в состав DrWeb для Win32 и является резидентным сторожем, то есть постоянно находится в памяти компьютера, для среды Wind
