Dr.Web SpIDer Guard - Dr.Web SpIDer Gate - Dr.Web SpIDer Agent - Dr.Web SpIDer Mail

УПОМИНАНИЯ


23.04.2010 Вышел Dr.Web для Linux версии 6.0: с центром управления и монитором SpIDer Guard

ик средств информационной безопасности – сообщила о выпуске «Антивируса Dr.Web для Linux версии 6.0». Обновленный продукт располагает центром управления, включает в себя монитор фонового сканирования SpIDer Guard и поддерживает 64-битные версии ОС Linux, говорится в сообщении «Доктор Веб». Фактически, шестая версия Dr.Web для Linux – это совершенно новый продукт Dr.Web для защиты рабочих ст
05.04.2010 Dr.Web 6.0: ищем изменения

по сравнению с предыдущей версией, в числе которых – появление таких компонентов как веб-антивирус SpIDer Gate и модуль Родительского контроля – из новинок превратились в привычные вещи, предс
19.11.2008 Анонсирован выпуск Dr.Web для Windows 5.0 beta

добство управления через SpIDer Agent, а также добавили модуль родительского контроля и HTTP-сканер SpIDer Gate. Бета-версия 5.0 Dr.Web для Windows построена на оптимизированном антивирусном дв
26.12.2007 «Доктор Веб» выпустил обновление почтового сторожа SpIDer Mail

Компания «Доктор Веб» выпустила обновленную версию почтового сторожа SpIDer Mail – одного из компонентов антивируса Dr.Web для Windows версии 4.44. В обновленную версию компонента внесены следующие изменения: исправлены проблемы несовместимости с ISA Firewall Cl
02.10.2007 Обновление для Dr.Web 4.44 исправит ошибки в SpIDer Guard

Компания «Доктор Веб» выпустила обновление для Dr.Web 4.44, которое исправляет ряд ошибок, возникавших при использовании резидентного сторожа SpIDer Guard. Оно уже доступно для скачивания на серверах компании и будет загружено и установлено во время очередного запуска модуля автоматического обновления Dr.Web. В обновление внесены сле
10.01.2003 "ДиалогНаука" выпустила новую версию программы SpIDer Mail

Компания "ДиалогНаука" после предварительного проведения бета-тестирования, к которому были привлечены все желающие, выпустила версию 4.29b программы SpIDer Mail. Для ее работы необходим установленный пакет Dr.Web для Windows версии не ниже 4.29. В программе был проведен ряд усовершенствований и исправлений, в частности: реализован графическ
02.09.2002 Выпущена вторая публичная бета-версия антивирусной программы SpIDer Mail

Компания "ДиалогНаука" сообщила о выпуске второй публичной бета-версии программы SpIDer Mail - универсального антивирусного средства для любых почтовых клиентов, работающих по протоколу POP3. По сравнению с первой версией, вышедшей чуть менее месяца назад, в этой были произ
25.02.1999 Выпущен новый резидентный сторож SpIDer Guard для Windows 95/98

ЗАО "ДиалогНаука" сообщила о выходе в феврале новой антивирусной программы SpIDer Guard для ПК. Она построена на базе программы Doctor Web, входит в состав DrWeb для Win32 и является резидентным сторожем, то есть постоянно находится в памяти компьютера, для среды Wind

Публикаций - 52, упоминаний - 69

Dr.Web SpIDer Guard и организации, системы, технологии, персоны:

Dr.Web - Доктор Веб 1271 50
ДиалогНаука 256 5
Microsoft Corporation 25068 4
Google LLC 12100 2
Goto Software 4 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5161 1
Yandex - Яндекс 8165 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4374 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 952 1
Astrum Soft 1 1
Gen Digital - Avast Software 176 1
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 661 1
Yahoo! 3702 1
OpenText - Micro Focus - Novell 872 1
Интертелеком - Intertelecom 37 1
ARinteg - АРинтег - Антивирусные Решения 251 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5692 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7664 42
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13376 39
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26701 21
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31406 18
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25592 17
Оцифровка - Digitization 4826 12
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 1035 11
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3561 11
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2238 10
Rootkit - Руткит - набор программных средств 384 10
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3225 9
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16550 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30616 7
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9598 7
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4208 6
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2279 6
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3268 6
Website URL - Website Uniform Resource Locator 976 5
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2319 4
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9713 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12106 4
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7356 4
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12776 4
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 838 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13202 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10916 4
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 6833 3
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1291 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14218 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71045 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6130 3
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3663 3
Оповещение и уведомление - Notification 5215 3
TRON Foundation - Rainberry - BitTorrent - протокол для обмена файлами 633 3
Email - POP3 - Post Office Protocol Version 3 - Интернет-протокол прикладного уровня электронной почты для получения почты с удалённого сервера по TCP-соединению 238 3
BIOS - Basic input-output system - БСВВ - Базовая система ввода-вывода 698 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4297 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14834 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4342 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13262 2
Microsoft Windows 16149 28
Dr.Web Антивирус - Dr.Web Аудитор безопасности 391 27
Dr.Web Security Space 65 12
Dr.Web Enterprise Security Suite 147 11
Microsoft Windows 2000 8664 7
Dr.Web SelfPROtect 9 6
Microsoft Windows Vista Longhorn 1784 5
Linux OS 10665 5
Microsoft Windows NT 887 4
Dr.Web Office Shield 17 4
Dr.Web - DrWeb32 - DrWeb for Win32 13 4
Dr.Web Anti-rootkit Service 3 3
Google Android 14506 3
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 808 3
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1522 3
Microsoft Windows 95 418 3
Apple Mac - Apple Macintosh 3028 3
Dr.Web AV-Desk 147 2
Dr.Web Control Service 4 2
Microsoft Windows 7 1990 2
Apple macOS Snow Leopard 148 2
Apple Safari - браузер 868 2
Mozilla Firefox - браузер 1907 2
Apple macOS 2190 2
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 306 2
Google Chrome - браузер 1617 2
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2401 2
Dr.Web Mobile Security Suite 18 2
IBM OS/2 - eComStation 79 2
Dr.Web CureNet! 8 2
Dr.Web Process Heuristic 2 2
Dr.Web Родительский контроль 8 2
Dr.Web CureIt! 38 1
Dr.Web Бастион 5 1
Dr.Web Desktop Security Suite 34 1
Microsoft Windows XP 2412 1
JavaScript - JS - язык программирования 1297 1
Apple Mac App Store 87 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1468 1
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 467 1
Шаров Борис 73 4
Зайцева Ольга 19 1
Данилов Игорь 23 1
Кривошеина Юлия 3 1
Гуртовая Людмила 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 153638 13
Франция - Французская Республика 7945 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4053 2
Япония 13442 1
Италия - Итальянская Республика 4410 1
Португалия - Португальская Республика 934 1
Украина 7738 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1065 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3718 7
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4680 7
Эвристика - научная область, изучающая специфику созидательной деятельности 70 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11560 3
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4861 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3742 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5734 2
Порнография - Проституция - Pornography - Adults Only - индустрия развлечений для взрослых - контент для взрослых - сайты для взрослых 788 2
Биология молекулярная - Иммунная система - Иммунная защита - Иммунология - Иммунитет - Антитела - иммуноглобулины 505 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3619 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5189 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1810 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1269 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50430 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6735 1
Английский язык 6830 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11313 1
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 820 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1021 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1307 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 785 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6684 1
FAQ - Frequently Asked Question - Часто задаваемые вопросы 210 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2609 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2888 1
Blacklist - Чёрный список 656 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3640 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7645 2
