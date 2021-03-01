Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Шаров Борис


01.03.2021 Подтверждена совместимость облачной платформы ECP Veil и антивируса Dr.Web 1
29.12.2020 Подтверждена совместимость Dr.Web, Baikal и Astra Linux 1
13.04.2020 «Доктор Веб» и «Ред софт» протестировали новые версии продуктов 1
22.01.2016 Доля доходов «Доктор Веб» от продаж лицензий корпоративным пользователям превысила 63% 1
13.03.2015 Американские производители ПО могут остаться без госконтрактов в России 2
25.03.2014 «Доктор Веб» и «ИСК Евро-Полис» запустили услугу страхования от хищений денежных средств через системы ДБО 1
09.07.2013 Создателям вредоносных программ Trojan.Carberp дали пять лет тюрьмы 1
29.08.2012 Гендиректора «Доктор Веб» обвиняют в «заказе» уголовного дела на бывшего сотрудника 1
17.02.2012 Уволенный сотрудник «Доктор Веб» затеял бунт 1
12.05.2011 Представительство «Доктор Веб» во Франции переехало в Страсбург 1
02.03.2011 SaaS в России: рынок считает секунды до рывка 1
17.02.2011 «МегаФон» и «Доктор Веб» запустили совместный проект по противодействию эпидемии Trojan.Winlock 1
11.02.2011 Doctor Web Pacific и Little eArth Corporation будут предоставлять срочную техподдержку бизнес-пользователям Dr.Web в Японии 1
20.12.2010 «Доктор Веб» открыл офис в Японии 1
20.12.2010 «Доктор Веб» открыл представительство в Японии 1
28.10.2009 Власти завели дело на "Доктор Веб" 1
04.09.2009 Антивирус Dr.Web теперь совместим с Windows 7 1
18.08.2009 Эксперты: IE8 не так безопасен, как о нем говорят 2
13.08.2009 «Касперский» и «Доктор Веб» привлекли внимание властей 1
15.06.2009 Рынок антивирусов в России вырастет на треть 1
23.04.2009 Борис Шаров: Антивирус является основой любой ИБ-системы 10
10.04.2009 Россия: SaaS-антивирусы наступают 1
27.02.2009 Ральф Кретер возглавил представительство «Доктор Веб» в Германии 1
19.12.2008 «Доктор Веб» выпустил Dr.Web для Windows 5.0 1
28.10.2008 Названы самые активные антивирусы 1
02.10.2008 Тестировщики «прокатили» «Касперского» 1
11.09.2008 Хакеры ограбили Банк реконструкции и развития 1
09.09.2008 Марк Бланшар назначен руководителем техподдержки в Doctor Web France 1
04.09.2008 Определены самые быстрые антивирусы 1
11.08.2008 «Dr.Web Бастион для Windows»: криптографическая защита данных 2
04.08.2008 «Доктор Веб» восстал против VirusBulletin 1
10.07.2008 Три провайдера Красноярска внедрили Dr.Web AV-Desk 1
01.07.2008 «Доктор Веб» подлечит французов 2
30.06.2008 «Доктор Веб» открыл дочернюю компанию во Франции 1
17.06.2008 Эстонское правительство организовало кибератаки на собственные веб-сайты? 1
23.05.2008 На «Одноклассников» напала «Мисс Троянский конь» 1
29.04.2008 Интернет-сервис Dr.Web AV-Desk становится доступным в 17 городах России 1
08.04.2008 Dr.Web для IBM Lotus Domino защитит корпоративные сервера приложений 1
24.03.2008 Продукты Dr.Web сертифицированы ФСБ и ФСТЭК 1
18.02.2008 Вирусы и SMS-мошенники - новые угрозы для мобильников 2

Публикаций - 45, упоминаний - 60

Шаров Борис упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Dr.Web - Доктор Веб 978 4
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 208 4
Microsoft Corporation 11168 2
Ред Софт - Red Soft 246 1
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 210 1
InfoWatch - Инфовотч 615 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 1
VK - Mail.ru Group 2487 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 424 1
Ростелеком Уралсвязьинформ 191 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 623 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1344 1
СЗИ - Средства защиты информации 140 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 1
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 548 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 1
Linux OS 4276 2
Dr.Web Enterprise Security Suite 118 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 434 1
Ред ОС 239 1
Dr.Web Desktop Security Suite 33 1
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 157 1
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 188 1
Microsoft Windows 856 1
Dr.Web Mail Security Suite 20 1
Baikal Electronics - Байкал-M - Микропроцессор BE-M 65 1
Рустамов Рустам 169 1
Мылицын Роман 79 1
Евдокимов Андрей 54 1
Никифоров Николай 1126 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 311 1
Смирнов Павел 35 1
Зенкин Денис 105 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 4
Япония 2811 4
Германия - Федеративная Республика 3674 2
Европа Западная 618 2
Украина 3398 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 2
Беларусь - Белоруссия 2099 1
Восточная Европа 1691 1
Россия - Новороссийск 140 1
Франция - Французская Республика 2143 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 1
Казахстан - Республика 2650 1
Европа 3788 1
Россия - ПФО - Казань 1522 1
Россия - ПФО - Самара 1304 1
Россия - СФО - Новосибирск 1980 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1472 1
Европа Центральная 106 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
CNews Analytics 1991 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770170, в очереди разбора - 673852.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще