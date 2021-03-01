Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Шаров Борис
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 45, упоминаний - 60
Шаров Борис упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
|Финам ИК - Инвестиционный холдинг 623 1
|Рустамов Рустам 169 1
|Мылицын Роман 79 1
|Евдокимов Андрей 54 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 311 1
|Смирнов Павел 35 1
|Зенкин Денис 105 1
|CNews Analytics 1991 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770170, в очереди разбора - 673852.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770170, в очереди разбора - 673852.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru