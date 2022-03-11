Norton и Avast бросили россиян на растерзание вирусам, троянам и шифровальщикам

Российский рынок покинули разработчики антивирусов Norton и Avast. Также Avast ушла еще и из Белоруссии. Компании объяснили это несогласием со спецоперацией России в ЛНР и ДНР. Они последовали примеру антивирусной компании ESET, которая приостановила работу в России и Белоруссии на пару дней раньше.

По следам ESET

Разработчики антивирусных программ Norton и Avast заявили о приостановке продаж своей продукции на территории России. Как и все другие иностранные компании, покинувшие российский рынок, они прикрываются конфликтом России и Украины.

Уход Norton и Avast прочувствуют на себе не только их потенциальные клиенты, но и те, кто уже приобрел антивирусы их разработки. Так, многие пользователи сообщают, что уже не могут обновить установленное у них ПО Norton.

«На фоне недавних событий и в соответствии с правилами экспортного контроля в настоящее время мы не имеем возможности принимать новые заказы или предоставлять техническую поддержку», – гласит заявление компании NortonLifeLock, разработчика антивирусного ПО Norton.

В своем блоге представители Avast заявили, что компания намерена выплачивать своим российским сотрудникам заработную плату. Как долго она собирается сделать это, а также сколько именно человек работают на нее в России, Avast не уточняет.

Россияне могут без спешки перейти на отечественные антивирусные решения

В настоящее время Avast полностью прекратила продажи всех продуктов, но не только в России, а еще и в Белоруссии. Операции по маркетингу тоже остановлены. По подсчетам самой Avast, она присутствовала на российском рынке более 20 лет.

NortonLifeLock является крупнейшим игроком на мировом рынке антивирусных решений для ПК на базе Windows. По данным Statista.com за май 2020 г., ей принадлежала 13,16-процентная доля в нем. На втором месте находилась компания Avast с 12,69%.

За пару дней до ухода Norton и Avast из России аналогичное решение и ровно по тем же причинам приняла компания ESET. Однако в стране по-прежнему остаются многочисленные отечественные антивирусы.

Единство антивирусов

Avast и Norton лишь на первый взгляд являются конкурентами, но на самом деле это уже давно не так. Раньше компании действительно боролись друг с другом за пользователей, но с 2021 г. они действуют сообща.

В середине августа 2021 г., как сообщал CNews, Avast перешла в собственность NortonLifeLock. Эта покупка обошлась ей приблизительно в $8,6 млрд. По условиям сделки, о подготовке к которой впервые стало известно в июле 2021 г., Avast перестала быть отдельной компанией и вошла в состав NortonLifeLock.

Невелика потеря

Уход Norton и Avast из России не означает, что отныне россияне остались без защиты от вредоносного ПО. Во-первых, пока еще существует вероятность легализации пиратских версий ПО, разработанных поддержавшими антироссийские санкции иностранными компаниями.

Отечественные разработчики из России не уходят

Во-вторых, в России есть немало отечественных антивирусных систем, способных заменить и Norton, и Avast. Такие разработки есть, к примеру, у «Лаборатории Касперского» и компании «Доктор Веб». К слову, «Лаборатория Касперского» уже пострадала от международных санкций.

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Российские компании, занимающиеся разработкой антивирусного ПО, видят в уходе Norton, Avast и ESET большую проблему для российских пользователей. «Мы считаем, что это серьезный прецедент от компании-поставщиков продуктов информационной безопасности. Компании и обычные пользователи доверили им свою безопасность и такое прерывание деятельности ставит их под угрозу», – сообщил CNews генеральный директор компании «Доктор Веб» Борис Шаров.

Борис Шаров подчеркнул, что прекращение деятельности иностранных поставщиков антивирусных решений в России побудило россиян незамедлительно переключиться на отечественное ПО. «Уже с прошлой недели мы фиксируем повышенный спрос на миграцию с зарубежных антивирусных продуктов на наши решения», – сказал CNews Борис Шаров.

Генеральный директор компании «Доктор Веб» добавил, что возобновить работу на российском рынке иностранным разработчикам антивирусов будет непросто. «Я думаю, что компаниям, которые так спешно покинули рынок России, будет сложно на него вернуться, потому что это серьезный удар по репутации и подрыв доверия пользователей», – заявил он CNews.

Недобросовестные разработчики

Avast и Norton несколько раз оказывались в центре грандиозного скандала. Например, в начале 2020 г. Avast уличили в продаже персональных данных своих пользователей. В обмен на деньги она делилась ими со многими крупными корпорациями, в том числе с Google, IBM и Microsoft. Этот бизнес был поставлен на поток. Его Avast вела через свою «дочку» Jumpshot. Покупателям предлагались различные наборы информации. Заработки Avast исчислялись миллионами долларов, общий размер дохода не установлен.

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В январе 2022 г. в центре внимания оказался антивирус Norton 360. CNews писал, что он тайком майнил криптовалюту на компьютерах пользователей за счет встроенного в него майнера Norton Crypto. Он работал в фоне, и его невозможно было отключить.

Украину никто не бросает

Оставив россиян и белорусов без антивирусной защиты, Avast решила тем самым поддержать жителей Украины. Компания не только не ушла из этой страны, но и разрешила украинцам пользоваться ее разработками совершенно бесплатно.

«На Украине мы поддерживаем и расширяем наши продуктовые предложения. Мы предоставляем платным пользователям бесплатное продление их лицензий. Пользователи наших бесплатных продуктов теперь также могут бесплатно получать наши премиальные продукты», – говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте Avast.