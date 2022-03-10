«Касперского» изгнали из спонсоров команды Ferrari в Formula 1

Ferrari исключила из числа спонсоров своей гоночной команды Scuderia Ferrari «Лабораторию Касперского» на фоне событий на Украине. «Лаборатория» утверждает, что партнерство «поставлено на паузу», однако упоминание российской компании уже исчезло с сайта Scuderia Ferrari и с ее болидов.

Автоспорт не вне политики

Итальянская автомобильная компания Ferrari исключила из числа спонсоров своей команды Scuderia Ferrari в «Формуле 1» отечественную компанию «Лаборатория Касперского». Логотип «Лаборатории» уже исчез из числа партнеров команды Ferrari на ее официальном сайте.

С гоночных болидов упоминания российской компании тоже пропали. Вместо ее логотипа теперь располагается надпись «#essereFerrari» (быть Ferrari – итал.).

Все это идет вразрез со словами главы команды Scuderia Ferrari Маттиа Бинотто (Mattia Binotto). Еще в начале марта 2022 г. он официально заявлял, что прекращения сотрудничества с «Лабораторией Касперского» из-за ситуации на Украине ждать не стоит, поскольку компания хоть и российская, но все же имеет статус международной.

«Лаборатория Касперского» действительно располагает представительствами во многих странах мира, включая ОАЭ, Турцию, Великобританию, Бразилию и др. Тем не менее, ее штаб-квартира базируется в Москве.

Пути «Лаборатории Касперского» и Ferrari разошлись

На запрос CNews о том, был ли в итоге разорван спонсорский контракт с Ferrari, представители «Лаборатории Касперского» ответили: «Партнерский контракт “Лаборатории Касперского” и Ferrari пока поставлен на паузу, мы сообщим, когда ситуация изменится». При этом они не уточнили, были ли выплачены спонсорские деньги за 2022 г., и планирует ли компания подавать в суд на Ferrari.

11 лет взаимоотношений

Компания Евгения Касперского являлась спонсором Scuderia Ferrari на протяжении более чем 11 лет. Как сообщал CNews, она стала им еще в ноябре 2010 г. Сама команда Scuderia Ferrari является одним из старейших участников гонок «Формулы 1». Она принимает участие в этих соревнованиях с 1950 г.

За все эти годы «Лаборатория Касперского» ни разу не раскрывала сумм спонсорского контракта с Scuderia Ferrari. В разговоре с CNews ее основатель Евгений Касперский заявлял, что все это «очень дорого», но при этом оно «полностью себя окупает».

«Лаборатории Касперского» больше нет среди спонсоров Scuderia Ferrari

Примечательно, что партнерство с Scuderia Ferrari не является дебютом «Лаборатории Касперского» в автоспорте. За несколько месяцев до подписания этого контракта российская ИБ-компания заключила аналогичное соглашение с командой Ferrari AF Corse на титульное спонсорство на время заездов чемпионской серии Le Mans.

Автоспорт против россиян

Scuderia Ferrari оказалась далеко не единственной командой «Формулы 1», поспешившей как можно скорее избавиться от своих связей с Россией после начала спецоперации в ЛНР и ДНР (Президент России Владимир Путин инициировал ее 24 февраля 2022 г.). Аналогичным образом поступила и команда «Хаас» (Haas F1 Team), намного более молодая (основана в 2014 г.) в сравнении с Scuderia Ferrari, а также намного менее удачливая. Например, в прошлом сезоне «Хаас» заняла последнее место в Кубке конструкторов, не набрав ни единого очка.

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В начале марта 2022 г. «Хаас» разорвала контракт с российским гонщиком Никитой Мазепиным, а также прекратила сотрудничество со своим новым (с 2021 г.) титульным спонсором из России – компанией «Уралкалий». Никита является сыном главы этой компании, Дмитрия Мазепина. В дополнение к этому и сам Никита, и его отец попали под персональные санкции Евросоюза. В ответ на решение руководства «Хаас» Никита Мазепин заявил, что не желает возвращаться в эту команду, даже если бы у него была такая возможность.

Все россияне равны, но некоторые равнее

Следует отметить, что в мире профессионального автоспорта уже успели выработаться двойные стандарты по отношению к российским спонсорам и спортсменам. На фоне того, как «Хаас» распрощалась с Никитой Мазепиным и компанией его отца, а Scuderia Ferrari «поставила на паузу» партнерство с «Лабораторией Касперского», команда Scuderia Toro Rosso, которая напрямую связана с командой Red Bull, решила сохранить свои отношения с компанией Acronis.

Acronis годами является спонсором Scuderia Toro Rosso. Например, в летом 2016 г. стороны объявили о партнерстве в рамках Гран При Венгрии. Дочерний коллектив Red Bull поддержал тогда запуск программы Acronis Backup 12, а логотипы Acronis украсили понтоны болида STR11. После этого партнеры объявили о заключении долгосрочного контракта. Также Acronis является спонсором самой команды Red Bull, а также команды Williams Racing.

Свое начало Acronis берет именно в России. На заре становления компании это было всего лишь подразделение фирмы SWsoft, которую основали выпускники Московского физико-технического института (МФТИ): Сергей Белоусов, Илья Зубарев, Станислав Протасов и Максим Цыплаев.

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В настоящее время Acronis позиционирует себя как швейцарско-сингапурская компания. В то же время значительная часть разработчиков компании находится в России. Acronis является якорным резидентом технопарка МФТИ. В начале марта 2022 г. Acronis публично осудила российскую спецоперацию в ДНР и ЛНР и заявила о полном прекращении своей работы на территории этой страны.