Обновление Acronis Backup 12.5 получило улучшенную киберзащиту Acronis выпустила крупное обновление своего корпоративного решения для резервного копирования Acronis Backup 12.5, добавив в него поддержку физической передачи данных на носителях, возмож

Технологии Acronis защищают данные ТД «Рублевский» Acronis сообщила о завершении проекта внедрения систем резервного копирования и аварийного восстановления Acronis Backup Advanced для виртуальных машин, серверов, баз данных и персональных компьютеров в ТД «Рублёвский». Новые ИТ-решения были использованы специалистами для обеспечения круглосуточной

Acronis объявила о партнерстве с Plesk k, а администраторы веб-сайтов – самостоятельно восстанавливать необходимые данные. Все это стало доступно благодаря включению компанией Plesk в свою платформу и панель управления веб-сайтами решения Acronis Backup Cloud.Чтобы защитить сервера Plesk, поставщикам услуг нужно будет приобрести подписку и активировать расширение Acronis Backup Cloud в интерфейсе пользователей Plesk. Глуб

Технологии Acronis защитят данные и инфраструктуру телецентра «Останкино» Aflex, эксклюзивный дистрибьютер Acronis в России и СНГ, завершила проект по внедрению решений Acronis Backup Advanced for Server и Acronis Backup for Workstation на инфраструктуре

Вышла новая версия Acronis Backup для защиты инфраструктур любого размера Компания Acronis представила новейшую версию Acronis Backup 12.5 — решения для резервного копирования, предлагающего защиту для инфраструк

Acronis Backup Advanced обеспечит комплексную защиту данных автовокзалов и автостанций Тюменской области Aflex Distribution, эксклюзивный дистрибьютор компании Acronis в России и СНГ, в результате открытого аукциона компания стала поставщиком решения Acronis Backup Advanced для комплексной защиты данных Государственного бюджетного учреждения Тюменской области «Объединение автовокзалов и автостанций» (ГБУ ТО «Объединение АВ и АС»).Развитая т

Acronis Backup 12 обзавелся поддержкой резервного копирования Microsoft Office 365 езервного копирования Microsoft Office 365 в своем комплексном решении для резервного копирования - Acronis Backup 12. Как рассказали CNews в компании, это решение позволяет компаниям малого би

Acronis обновила свое комплексное решение для защиты данных Acronis Backup Cloud Компания Acronis, поставщик решений в области защиты данных в гибридном «облаке», объявила о выходе последнего обновления своего комплексного решения для защиты данных Acronis Backup Cloud. Продукт, предлагающий «резервное копирование как услугу», был разработан специально для сервис-провайдеров, хостинг-провайдеров и облачных реселлеров и предназначен для по

Представлен Acronis Backup Cloud Extension для платформ Microsoft Azure и Azure Stack Компания Acronis, мировой разработчик решений для защиты данных в гибридном «облаке», объявила о выходе нового решения Acronis Backup Cloud Extension для платформ Microsoft Azure и Azure Stack. Данное решение позволяет поставщикам облачных решений Microsoft оказывать широкий спектр услуг по резервному копирован

Вышло новое решение Acronis Backup 12 для защиты данных в «облаках», физических и виртуальных средах onis, поставщик решений для гибридной защиты данных в «облаке», объявила о выпуске нового решения — Acronis Backup 12, обеспечивающего полную защиту цифрового мира компаний. Решение обеспечивае

Вышли новые версии решений Acronis Backup и Acronis Backup Advanced Компания Acronis, специализирующаяся в области гибридной защиты данных в «облаке», объявила о выходе новых версий своих решений для резервного копирования Acronis Backup и Acronis Backup Advanced. Подходящие компаниям малого и среднего бизнеса, новые решения Acronis Backup сочетают в себе возросшую производительность с новыми вариан

Acronis выпустила решение для облачного и локального резервного копирования данных Компания Acronis объявила о выпуске Acronis Backup Cloud. Как сообщили CNews в Acronis, новый продукт открывает для сервис-провай

Acronis и Stack Group договорились о сотрудничестве е со Stack Group, президент Acronis Юрий Ларичев подчеркнул его важность для продвижения технологии Acronis Backup as a Service (BaaS) на российском рынке. «Помимо взаимовыгодного сотрудничеств

«ЮТВ Холдинг» расширил свой пакет продуктов Acronis Backup Advanced for PC отрудничества с «ЮТВ Холдингом», управляющим федеральными эфирными телеканалами «Ю», каналом Disney и кабельным каналом «Муз-ТВ». В апреле этого года ИТ-служба холдинга расширила свой пакет продуктов Acronis Backup Advanced for PC, разработанных специально для крупных корпоративных сред, сообщили CNews в Acronis. Acronis Backup Advanced обеспечивает защиту рабочих станций и их почти

Acronis анонсировал облачное решение для резервного копирования и восстановления данных данных, а также корпоративных решений для управления данными на мобильных устройствах, представила Acronis Backup as a Service — комплексное облачное решение для резервного копирования и восст

Вышел Acronis Backup & Recovery 11.5 для СМБ с поддержкой Active Directory полный комплекс программного обеспечения для резервного копирования для малого и среднего бизнеса. Acronis Backup & Recovery версии 11.5 обеспечивает комплексную защиту ИТ-инфраструктуры СМБ в

Acronis выпустила решение для резервного копирования VMware vCloud с поддержкой самообслуживания Компания Acronis, поставщик решений для резервного копирования, объявила о выходе продукта Acronis Backup & Recovery для vCloud, который позволит организациям различных размеров и пост

Acronis расширяет возможности восстановления данных и приложений в виртуальных и физических средах теперь платформа резервного копирования и восстановления данных в виртуальных и физических средах, Acronis Backup & Recovery Unified Platform, поддерживает работу с базами данных Microsoft SQL

Runa вложилась в «облачный бэкап» Инвестиционный фонд Runa Capital, основанный совладельцем Parallels Сергеем Белоусовым и главой Almaz Capital Александром Галицким, объявил об инвестиции в облачный сервис BackupAgent. Объем раунда инвестирования в BackupAgent составил $2 млн. Размер полученной инвесторами доли не раскрывается. По словам источника в Runa Capital, доля, полученная фондом в

Продукты Acronis Backup & Recovery 11 сетрифицированы ФСТЭК кации Федеральной службой по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) России продуктов семейства Acronis Backup & Recovery 11 (ABR 11), предназначенных для предприятий, обрабатывающих конфид

Новая версия Acronis Backup & Recovery сокращает стоимость владения ИТ-инфраструктурой вила о выпуске новой версии унифицированной платформы для защиты данных и аварийного восстановления Acronis Backup & Recovery. Новая версия унифицированной платформы Acronis Backup & Rec

Acronis Backup & Recovery обеспечивает непрерывность бизнес-процессов МОЭК ого восстановления данных для физических, виртуальных и облачных сред, объявила о внедрении решения Acronis Backup & Recovery Advanced Server в «Московской объединенной энергетической компании»

Облачные сервисы Acronis теперь доступны в России щила о доступности сервисов облачного хранения для российских пользователей корпоративных продуктов Acronis Backup & Recovery 11 и Acronis vmProtect 6. Пользователи получают возможность загружа

«СМС-Автоматизация» выбрала решения Acronis для резервного копирования виртуальных машин Компания Acronis сообщила об успешном внедрении Acronis Backup & Recovery 10 Virtual Edition в группе компаний «СМС-Автоматизация», специализ

Acronis начала продажу Acronis Backup & Recovery 11 на русском языке ы данных в физических, виртуальных и облачных средах, сообщила о начале продажи продуктов семейства Acronis Backup & Recovery 11 на русском языке. Новые продукты, которые призваны упростить про

Корпорация «Маяк» внедрила решения Acronis для восстановления и защиты данных ния и защиты данных в физических, виртуальных и облачных окружениях, сообщила об успешном внедрении Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server и Advanced Workstation в корпорации «Маяк», стро

Acronis начал продажу Acronis Backup & Recovery 11 ы данных в физических, виртуальных и облачных средах, сообщила о начале продажи продуктов семейства Acronis Backup & Recovery 11. Главным новшеством Acronis Backup & Recovery 11 является

Решения Acronis обеспечивают непрерывность бизнеса «Банковского процессингового центра» ion, официальный представитель компании Acronis в России и странах СНГ, объявила о поставке решения Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server в «Банковский процессинговый центр». «Банковский

Решение Acronis обеспечивает непрерывность бизнес-процессов «Атомфлота» ion, официальный представитель компании Acronis в России и странах СНГ, объявила о поставке решения Acronis Backup & Recovery 10 Workstation по заказу ФГУП «Атомфлот». «Атомфлот» предназначено

Продукты Acronis Backup & Recovery 10 сертифицированы ФСТЭК России тавитель компании Acronis в России и странах СНГ, сообщила о том, что решения корпоративной линейки Acronis Backup & Recovery 10 от Acronis сертифицированы ФСТЭК РФ. По словам директора по прод

Aflex Distribution поставила решение Acronis в «Стройтрансгаз» ion, официальный представитель компании Acronis в России и странах СНГ, объявила о поставке решения Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server по заказу российской компании «Стройтрансгаз». Г

Решение Acronis обеспечивает сохранность данных «Энергозащиты» авитель в России и СНГ западных разработчиков программного обеспечения, объявила о поставке решения Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server по заказу страхового брокера «Энергозащита». Еже

Решение Acronis обеспечивает непрерывность бизнеса «Себа Спектрум» авитель в России и СНГ западных разработчиков программного обеспечения, объявила о поставке решения Acronis Backup & Recovery 10 Server для Windows по заказу компании «Себа Спектрум» — официаль

Решение Acronis обеспечивает непрерывную работу серверов отеля «Волга» авитель в России и СНГ западных разработчиков программного обеспечения, объявила о поставке решения Acronis Backup & Recovery 10 Server для Windows по заказу Гостинично-туристического комплекса

ФСТЭК России сертифицировала продукты линейки Acronis Backup & Recovery 10 о сертификации Федеральной службой по техническому и экспортному контролю России (ФСТЭК) продуктов Acronis Backup & Recovery 10 Server, Acronis Backup & Recovery 10 Workstation и Acr

Решения Acronis обеспечат непрерывность бизнес-процессов «Газпромбанка — Управление активами» тракта на поставку решений резервного копирования и восстановления данных новой продуктовой линейки Acronis Backup & Recovery 10 для нужд компании «Газпромбанк — Управление активами». На базе д

Новая линейка продуктов Acronis Backup & Recovery 10 вышла на российский рынок e, официальный представитель в России и СНГ компании Acronis, объявила о выходе на российский рынок Acronis Backup & Recovery 10 — новой локализованной линейки продуктов для резервного копирова