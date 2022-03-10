Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 187833
ИКТ 14529
Организации 11266
Ведомства 1494
Ассоциации 1075
Технологии 3541
Системы 26527
Персоны 81221
География 2989
Статьи 1573
Пресса 1265
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2748
Мероприятия 878

Red Bull GmbH Red Bull Racing Red Bull Air Race Red Bull Jump&Freeze Red Bull Media House

Red Bull GmbH - Red Bull Racing - Red Bull Air Race - Red Bull Jump&Freeze - Red Bull Media House

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


10.03.2022 «Касперского» изгнали из спонсоров команды Ferrari в Formula 1 1
29.06.2021 Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии июня 2021 года 1
29.01.2021 Гоночная команда Red Bull усовершенствует болиды с помощью решений «Сименс» 1
02.12.2020 Международный стартап Novakid привлек $4,25 миллиона 1
11.09.2020 Экосистема Honor развивается с новыми версиями HarmonyOS 2.0, EMUI 11 и HMS 1
24.08.2020 Riot Games и Cisco стали партнерами в рамках киберспортивных турниров по League of Legends 1
23.01.2020 Резидент «Сколково» выводит Bitmovin на российский рынок 1
19.07.2019 Легендарный футбольный клуб Inter перейдет на ИБ-решения Acronis 1
18.06.2019 Xiaomi запустила в России Mi 9T, телевизоры Mi TV и Mi Smart Band 4. Цены 1
07.06.2019 Google покупает стартап за $2,6 млрд, чтобы догнать Amazon и Microsoft в облаках 1
21.03.2019 Tele2 стала партнером мероприятий Red Bull в России 6
14.12.2016 Хоккей будущего: интеллектуальные матчи в «облаке» 1
24.11.2016 Российский стартап Iceberg Sports Analytics Российское создал iceberg.hockey на платформе Microsoft Azure 1
12.11.2015 «ВымпелКом» объявил об изменении структуры блока по маркетингу и о новых назначениях 1
31.08.2015 Впервые регату в Петербурге контролировали метеобуи SAP 1
16.05.2014 CrowdSystems привлек $1,0 млн инвестиций от InVenture Partners 1
03.12.2013 Red Bull выбрал решение hybris для запуска своего B2B-портала 3
26.08.2013 iVengo: Умная реклама в смартфонах ведет к росту рынка 1
12.08.2013 Число зарегистрированных пользователей ivi достигло 3,7 млн 1
06.03.2013 Дмитрий Глотов назначен директором Тульского филиала «ВымпелКома» 1
07.06.2012 Уникальный сенсорный стол Microsoft Surface представлен в России. ВИДЕО 1
28.10.2011 IBM покупает разработчика системного ПО для сложных технических вычислений Platform Computing 1
07.01.2011 Новый «рабочий стол» Microsoft подешевел на треть. ВИДЕО 1
02.02.2010 Развивать «Скай Линк» в регионах будет специалист по Red Bull и Pepsi 2
02.02.2010 Назначен новый генеральный директор «Скай Линк - Регионы» 2
17.07.2009 Electronic Arts и Microsoft на Bavaria Moscow City Racing 1
07.02.2008 Напиток для геймеров 1
03.10.2007 «Мобильные Инновации» привлекли инвестиции венчурного фонда под управлением «Альянс РОСНО Управление активами» 1
15.10.2001 В США начался SMS-бум 1

Публикаций - 30, упоминаний - 41

Red Bull GmbH и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25254 7
Google LLC 12277 3
Samsung Electronics 10636 3
SWsoft - Standard & Western Software 49 2
Ростелеком - Астарта 10 2
Iceberg Sports Analytics 2 2
Amazon Inc - Amazon.com 3142 2
LG Electronics 3678 2
IBM - International Business Machines Corp 9553 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 877 2
SAP SE 5438 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9203 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14298 2
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1415 2
Huawei 4225 2
Fujifilm - Fuji Photo Film 341 2
Acronis - Акронис 459 2
Leta Group - Лета Групп 279 1
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 355 1
SPB TV 47 1
Tencent - Riot Games 13 1
Novakid - Новакид Рус 6 1
Mendix 10 1
Teleport Media 2 1
Nest 39 1
ФизТехСофт - Физтех-софт - Phystechsoft 29 1
HitBuy 4 1
Irdeto Access B.V. 38 1
Verizon Wireless - Cellco Partnership 428 1
AT&T Wireless Group - AWE - AT&T Wireless Services 270 1
Technicolor Group - Technicolor Creative Studios - Thomson Multimedia 210 1
Huawei Mobile Services 73 1
ВымпелКом - Билайн Центральный регион 55 1
Marshall Capital Partners - Solvo Media Group - Солво Медиа Групп - Solvo International - Солво Интернешнл - Никита Мобайл 26 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 824 1
HTE - High Tech Engineering - Хайтекинжиниринг 1 1
IBM S&TG - Systems and Technology Group 13 1
United Group - Vivacom - Video & Audio Communications - Виваком - Vivatel/BTC - Bulgarian Telecomminications Company - Болгарская Телекоммуникационная Компания 103 1
IBM Systems Software 1 1
OpenAtom Foundation 4 1
NHL - National Hockey League - НХЛ - Национальная Хоккейная Лига 61 2
Toro Rosso - команда Формула-1 2 2
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 222 2
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 403 2
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 207 2
Sheraton - Шератон 21 1
TVzavr - ТиВиЗавр - онлайн-кинотеатр 42 1
Skoda - Škoda Auto 53 1
Bridgestone 16 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 1
SAP Extreme Sailing Team 3 1
L’Oreal 58 1
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 317 1
Сбер - СберАвто 36 1
Ferrari NV 157 1
LearnCapital 1 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 259 1
BonAngels 2 1
JTI - Japan Tobacco International - Дж.Т.И. 44 1
Colgate-Palmolive - Колгейт Палмолив 26 1
Scuderia Ferrari Formula 1 21 1
LVMH Louis Vuitton 29 1
RBC Royal Bank of Canada - Королевский банк Канады 17 1
Oman Air 1 1
КамАЗ Мастер 13 1
InVenture Partners 19 1
Dassault Aviation 12 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО УА - Альянс РОСНО Управление Активами 27 1
Leta Capital - Leta GIV - венчурный фонд 74 1
TMT Investments 113 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1909 1
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 262 1
Альфа-Банк 1872 1
Евросеть 1417 1
Adidas - Адидас 166 1
Volvo Cars 257 1
Coca-Cola Company 260 1
British Airways - British Midland International 127 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8207 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 676 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4801 2
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 157 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5253 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3254 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 247 1
VDE - Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik - Немецкая ассоциация электротехники, электроники и информационных технологий 17 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73407 7
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17846 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57458 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23061 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17172 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12291 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22006 4
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9514 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26115 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31820 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27212 4
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6262 3
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5793 3
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6022 3
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12909 3
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3080 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12992 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8945 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31997 3
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 1044 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25720 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9394 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18282 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6161 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34055 3
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1102 3
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1845 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8186 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12342 2
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7375 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8140 2
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1290 2
Google Android - приложения и разработчики 706 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10251 2
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 768 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13086 2
HTML - HTML5 - HyperText Markup Language, version 5 543 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10534 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25560 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7704 2
Microsoft Azure 1462 4
Google Android 14718 4
X Corp - Twitter Periscope - Служба потокового вещания видео 16 2
AMD Radeon HD 281 2
Google Cloud Platform - GCP 346 2
Oracle Java - язык программирования 3334 2
Microsoft Surface - Планшет 439 2
AMD Athlon - серия микропроцессоров 778 2
Acronis Backup - Acronis Backup & Recovery 78 2
Google AngularJS - JavaScript-фреймворк с открытым исходным кодом 68 1
Samsung SmartTV - Samsung Smart TV 75 1
Amazon EC2 - Amazon ECC - Amazon Elastic Compute Cloud 146 1
Redis - Redis Labs - Remote Dictionary Server - Garantia Data 133 1
Depositphotos - фотобанк 404 1
Node.js Foundation - Node JS framework - Node.js - программная платформа - Express.js 138 1
JetBrains - Kotlin - язык программирования 115 1
Gen Digital - Avast Smart Life 26 1
Cisco Nexus - Серия коммутаторов 43 1
SAP Commerce - SAP Hybris Commerce Suite - SAP Hybris Commerce Cloud - SAP Hybris B2C Commerce Accelerator 39 1
C/C++ - Язык программирования 845 1
Qualcomm Kryo CPU - Семейство процессоров на основе ARM архитектуры 113 1
Groupon - Групон - ДарБери - скидочный сервис 218 1
Huawei Magic UI 21 1
Perl - Язык программирования 152 1
Google Go - Golang - Язык программирования 95 1
Yota Devices - YotaPhone - Йотафон - Xinhua 99 109 1
Xiaomi Smart PA - аудио система на чипе класса Hi-Fi с усилителем 6 1
Xiaomi Mi True Wireless Earphones - беспроводные наушники 4 1
Siemens Teamcenter 68 1
Hulu - онлайн-кинотеатр 98 1
Microsoft Azure Stream Analytics 5 1
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 482 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere 532 1
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 224 1
Cisco Intersight 8 1
Сбер - SberPay - Плати QR - Оплата одним взглядом - Оплата улыбкой 209 1
LoL - League of Legends - компьютерная игра 18 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 692 1
Microsoft Windows 2000 8663 1
EA Need for Speed - компьютерная игра 291 1
Кузнецов Алексей 9 2
Белоусов Сергей 247 2
Мартынов Владислав 113 2
Kurian Thomas - Куриан Томас 46 1
Кузнецов Александр 145 1
Сахаров Александр 87 1
Зубарев Илья 26 1
Лебедева Ирина 52 1
Инютин Артем 89 1
Левченко Алексей 10 1
Клименко Андрей 6 1
Прянишников Николай 311 1
Малин Дмитрий 6 1
Глотов Дмитрий 15 1
Туманов Олег 12 1
Пестерева Ольга 34 1
Грин Диана 11 1
Походня Инна 9 1
Milne Chris - Милн Крис 2 1
Быков Вячеслав 2 1
Квят Даниил 4 1
Азаров Максим 6 1
Резник Марк 2 1
Протасов Станислав 36 1
Greene Diane - Грин Диана 20 1
Bien Frank - Бьен Фрэнк 1 1
Man Yu - Мань Юй 9 1
Черногорцева Снежана 4 1
Крайнов Алексей 10 1
Мазуров Александр 10 1
Стрыгин Александр 1 1
Астафьева Ирина 37 1
Степанов Роман 9 1
Аляутдинов Тимур 22 1
Оркина Анастасия 9 1
Ханенков Сергей 9 1
Азатян Сергей 9 1
Шеховцов Максим 5 1
Савостин Сергей 1 1
Мазепин Дмитрий 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 157230 20
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53491 8
Европа 24650 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45809 5
Италия - Итальянская Республика 4430 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1696 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13568 3
Европа Восточная 3122 3
Турция - Турецкая республика 2495 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18252 3
Германия - Федеративная Республика 12945 3
Австрия - Австрийская Республика 1335 3
Солнце - звезда Солнечной системы 5351 2
Польша - Республика 2002 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4286 2
Беларусь - Белоруссия 6039 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3229 2
Земля - планета Солнечной системы 10664 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2540 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8134 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18633 2
Сингапур - Республика 1906 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14501 2
США - Торонто 271 1
Италия - Милан 163 1
Китай - Шаньдун - Циндао 23 1
Германия - Гамбург 184 1
Польша - Краков 25 1
Оман Султанат 122 1
Канада - Онтарио 83 1
США - Калифорния - Санта-Круз 30 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3273 1
Испания - Королевство 3760 1
США - Калифорния 4776 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1298 1
Украина 7799 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4098 1
Бразилия - Федеративная Республика 2453 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1151 1
Южная Корея - Республика 6866 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6413 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51331 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17431 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5520 4
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2253 3
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2972 3
Философия - Philosophy 503 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5292 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9688 3
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2795 2
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 777 2
Английский язык 6879 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31959 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6952 2
Спорт - Хоккей 264 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5410 2
КХЛ - Континентальная хоккейная лига - Чемпионат России по хоккею с шайбой 55 2
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1328 1
PC game - Киберспорт - Esports - компьютерный спорт или электронный спорт 113 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5869 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2811 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15166 1
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 864 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5711 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3708 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6372 1
Энергетика - Energy - Energetically 5531 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2503 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3179 1
Здравоохранение - Отоларингология 183 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1629 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1934 1
Информатика - computer science - informatique 1144 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6500 1
AdTech - Lead - Лид - лидогенерация - Целевой лид - потенциальный клиент - CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента - CRM Lead Management - Системы управления лидами 328 1
Литий - Lithium - химический элемент 606 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2330 1
Спорт - Футбол 753 1
TechRadar 95 1
Android Authority 54 1
Android Headline 11 1
Newsweek 39 1
АиФ - Аргументы и факты 50 1
Forbes - Форбс 914 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6021 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2724 1
Tom’s Hardware 520 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 425 1
NYT - The New York Times 1088 1
Wired - Издание 271 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 303 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1055 2
Forbes Cloud 100 6 1
eMarketer 206 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 440 2
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 242 1
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 155 1
Санкт-Петербург - Петропавловская крепость - памятник архитектуры 20 1
Cardiff University - University College of South Wales and Monmouthshire - Кардиффский университет 31 1
ТИЭИ - Тульский институт экономики и информатики 2 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1093 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 81 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 224 4
Microsoft for Startups - Microsoft BizSpark - Microsoft Startup Accelerator Programme 60 2
CSTB Telecom & Media 58 1
UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 39 1
Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day 34 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 629 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 338 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 725 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1409159, в очереди разбора - 731156.
Создано именных указателей - 187833.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие доступные ноутбуки 2025 года: хиты продаж

Лучшие устройства Dreame на новогодней распродаже: выбор ZOOM

Как сделать поздравление на Новый год 2026: лучшие приложения и сервисы

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение
Показать еще