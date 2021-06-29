Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии июня 2021 года

Спрос на ИТ-специалистов не спадает даже летом

Как рассказали CNews в сервисе поиска работы и подбора персонала HeadHunter, спрос на специалистов в ИТ-сфере по-прежнему высок и не снижается даже с приходом летнего сезона. Так, по данным hh.ru, на площадке на июнь 2021 г. Было представлено более 108 тыс. вакансий для специалистов в сфере ИТ. Для сравнения: за весь май 2021 г. на HeadHunter было опубликовано порядка 98 тыс. вакансий, имеющих отношение к ИТ-сфере, за май – более 105 тыс.

Наибольший спрос на ИТ-специалистов традиционно наблюдался в Москве и Московской области, где предлагалось более 37 тыс. вакансий (35,8 тыс. в апреле и 34 тыс. в мае), более 13 тыс. вакансий предлагалось в Санкт-Петербурге (по 13 тыс. в апреле и мае), и более 3,7 тыс.– в Новосибирской области (3,7 тыс. в апреле и 3,3 тыс. в мае).

Зарплатная вилка порядка 2 тыс. вакансий для специалистов в сфере ИТ по данным июня 2021 г. стартовала от 280 тыс. руб. В HeadHunter специально для читателей CNews подготовили подборку самых высокооплачиваемых вакансий июня для ИТ-специалистов.

Разработчик Golang

Московский Стартап «Хайтекинжиниринг» (THE), специализирующийся в сфере музыки и обработки звука, ищет на полную занятость опытного разработчика Golang с опытом работы 3-6 лет, опытом разработки серверных приложений от 2 лет и опытом разработки на Golang от одного года. Соискатель может рассчитывать на зарплату от 200 тыс. руб. на руки.

Наибольший спрос на ИТ-специалистов в июне 2021 наблюдался в Москве и Московской области

От претендента требуется опыт разработки приложений с нуля, хорошее понимание асинхронно-событийного и многопоточного программирования, знание Go и как минимум одного скриптового языка (JavaScript, Perl, Python, Ruby, др.), а также понимание алгоритмов, опыт работы с реляционными базами данных и умение работать с системами контроля версий (git).

Плюсом будет знание современных подходов в разработке на Golang и основных фреймворков, понимание работы сетевого стека и умение разрабатывать сетевые приложения на языке ANSI C. Приветствуется опыт работы с Docker, навыки DevOps и понимание Kubernetes и Terraform, а также опыт развертывания приложений на облачных платформах GCP и Amazon, опыт управления командой и обучения младших разработчиков, опыт написания unit-тестов.

Разработчик Android

Международная аутсорсинговая ИТ-компания Andersen приглашает в свой офис в Санкт-Петербурге Android-разработчика на полную занятость для работы над проектом «крупнейшего в мире OTT-провайдера онлайн-видео» с опытом работы 3-6 лет. Предполагаемая зарплата – до 290 тыс. руб. на руки.

Вакансия предполагает работу в команде, создающей и развивающей библиотеки для работы с видео сервисами для таких клиентов как Periscope, Red Bull Media House, Technicolor, Pro7, RTL, Irdeto, Zattoo. Соискатель должен обладать опытом разработки на Android на протяжении не менее 3 лет, уверенными знаниями и опытом работы с Kotlin, Android SDK; опытом написания unit-тестов. Еще одно обязательное условие – уровень знания английского языка от Intermediate и выше.

В качестве дополнительных бонусов компания также обещает свободный релокейт между офисами компании - 14 офисов в 4 странах, возможность работы удаленно, из офиса или по гибридной модели (3 дня в офисе и 2 дня в неделю из дома), а также возможность дополнительно заработать до $1500 ежемесячно за счет участия в активностях компании.

Ведущий разработчик Python

Компания «Селфсек» ищет на новый проект в свой офис в Москве тим-лида (ведущего разработчика), который сможет набрать команду и правильно построить процесс разработки. Соискатель должен иметь опыт работы не менее трех лет, предполагаемая ежемесячная компенсация – в пределах 250-300 тыс. руб. на руки.

В круг обязанностей тимлида будет входить проектирование архитектуры решения, проведение код-ревью, разработка новых сервисов и участие в подборе команды из двух разработчиков. Соискатель должен понимать принципы работы криптовалют и технологий на базе блокчейна (BTC, ETH, TRX), ООП и паттернов проектирования; иметь опыт проектирования в рамках микросервисной архитектуры с пониманием недостатков и основных проблем. Также необходим опыт работы с веб-фреймворками (flask, aiohttp, fastapi и др.) и инструментами (сериализация, orm, openapi и др.), понимание принципов работы (Р-)СУБД с опытом их проектирования, а также опыт работы с брокерами сообщений. Также не помешает опыт создания финансовых приложений, понимание DevOps и SRE, опыт работы с CI/CD и опыт использования облачных платформ (AWS/Azure/GCP), а также навыки работы с NoSQL.

Старший инженер-программист (Full Stack)

Компания «ЦР Фарадей» рассматривает претендентов на должность старшего инженера-программиста (Full Stack) с опытом работы более шести лет, предлагая полную занятость, гибкий график работы и зарплату от 250 тыс. руб. на руки. Вакансия предполагает руководство над разработкой масштабируемой системной архитектуры для сбора, обработки и визуализации данных, поступающих от литий-ионных аккумуляторных батарей, для их профилактического обслуживания и оптимизации их использования.

Соискатель должен иметь более пяти лет опыта в бэкэнд- и фронтенд-разработке, владеть двумя или более языками программирования из списка Python, JavaScript и C++, работать с одним или несколькими интерфейсными фреймворками (HTML5 / Vue.js), а также иметь опыт работы с сервисами AWS (IoT Core, EC2, Kinesis, S3 и другие), Git и GitLab для контроля версий и CI/CD. Обязателен отличный письменный и устный английский, коммуникативные навыки и навыки общения с клиентами, желательны базовые знания в области электроники и электротехники.

Старший программист PHP (удаленно)

В московский офис компании OLO Limited, которая специализируется на финансовых криптотехнологиях, на удаленную работу с полной занятостью требуется опытный разработчик, в обязанности которого войдет доработка имеющегося функционала, проектирование и разработка сопутствующих продуктов на PHP. Предполагаемый доход – от 250 тыс. руб. на руки.

От соискателя требуется отличное владение PHP 7+, хорошее владение JavaScript (Node.js будет плюсом), знание фреймворка YII2 (знания symfony и его компонентов, laravel будут плюсом), владение MySQL или PostgreSQL (приоритетно), глубокое понимание принципов работы реляционных СУБД. Также необходим опыт работы с NoSQL хранилищами (memcache, redis, mongodb), с Elastic Search и c MQ (rabbit, nats, kafka, zeromq, etc) git, *nix, docker, а также знание и понимание основ информационной безопасности в web-приложениях.

Дополнительно необходимо понимание основ современной HTML-верстки, опыт работы с jira, youtrack. Плюсом будет опыт проектирования и разработки сложных и/или высоконагруженных систем, распределенных систем, опыт работы с большими данными.

Старший облачный инженер Azure (удаленно)

Московская компания VIAcode, создающая облачную автоматизированную систему развертывания для демонстрации технологий Microsoft, находится в поиске ведущего разработчика Azure с опытом работа от трех лет. Предполагаемая компенсация – от $3500 на руки.

От кандидата в обязательном порядке требуется свободное владение английским языком и уверенное понимание принципов, архитектуры и управления Microsoft Azure. Необходимо хорошее понимание корпоративного SDLC и процессов выпуска для облачных сервисов, опыт работы со службами управления Microsoft Azure, более двух лет опыта работы в автоматизации и IaC (Infrastructure as Code). Плюсом будут навыки работы с Microsoft Defender for Identity (Azure ATP), знание служб Active Directory.

Ведущий программист MS SQL

В московский офис компании «Мэйджор» (Major) требуется ведущий программист MS SQL, в обязанности которого будет входить написание программного кода (в основном T-SQL), проектирование и разработка пользовательских интерфейсов и бизнес-логики в рамках существующего фреймворка на Delphi. Уровень зарплаты – до 250 тыс. руб. на руки.

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От кандидата требуются практические знания MS SQL Server (T-SQL, опыт написания хранимых процедур, UDF) и опыт работы с Delphi, плюсом окажется знание Developer Express, FastReport и опыт разработки на С#.

Инженер-программист ASP.NET/MVC

Московское подразделение 1WorldSync ищет в штат инженера по программному обеспечению ASP.NET / MVC с глубокими знаниями в области внешнего интерфейса для разработки платформы для ContentCast. Компания предлагает возможность удаленной работы, курсы английского языка, фитнес и другие опции. Уровень оплаты – до 270 тыс. руб. до вычета налогов.

На этой вакансии предстоит работать с legacy-кодом, поддерживать и добавлять новый функционал во множество существующих инструментов, участвовать в планировании работы над релизами продуктов команды, давать оценку возможных решений, поддерживать свои компоненты на протяжении тестирования и развертывания, создавать техдокументацию по своим компонентам.

Кандидату необходимо обладать опытом разработки коммерческих продуктов на C#, ASP.NET/MVC, иметь навыки веб-разработки (HTML5/CSS/JS/JQuery) и опыт работы с MS SQL, знать ООП. Также необходим английский язык не ниже Intermediate. Дополнительным плюсом будет опыт работы в ASP.NET Core и с Microsoft SQL Server, знание технологий Microsoft Windows Azure, знание Angular framework.

Frontend-разработчик

Сеть спортивных клубов Sport Life из Санкт-Петербурга находится в поисках опытного Frontend-разработчика для нового проекта по разработке информационной системы компании. К кандидату предъявляются такие требования, как свободное владение Git, умение писать на Typescript, отличные знания Angular 9+ и др. Уровень зарплаты – от 180 тыс. руб. на руки.

В список необходимых и желательных навыков соискателя включено свободное владение Git, умение писать на Typescript, понимание ООП, SOLID, Design patterns, отличные знания Angular 9+ (в том числе написание тестов), опыт работы с rxjs, знание XHTML/HTML5 и понимание принципов работы с DOM деревом, знание CSS и владение препроцессором SASS/SCSS, умение верстать с макета без использования сторонних библиотек, понимание принципов работы с REST API, а также понимание OpenID Connect. Требования к знанию английского языка – на уровне чтения документации.

Инженер-программист С#, SQL

Компания «Уралтехис» из Екатеринбурга разыскивает инженера-программиста С#, SQL, который будет заниматься разработкой и проектированием ПО на С# для Windows и Linux, написанием программ по техзаданию, поддержкой и развитием существующих технологических решений. Обсуждаемый уровень зарплаты – от 180 тыс. руб. на руки.

От претендента на должность требуется владение языком С#, знание и опыт проектирования, построения запросов, знание специфики баз данных (PostgreSQL, MSSQL), опыт разработки на .NET от 1 года и разработки с использованием WPF (желательно .NET Core, ASP.NET). Также желателен опыт работы с ORM (NHibernate), первичного тестирования разрабатываемого ПО (перед передачей группе тестирования), знание и понимание принципов ООП и паттернов программирования, навыки работы с системой контроля версий Git, разработки клиент-серверных приложений; умение разбираться в чужом коде и работать в команде. От кандидата требуется владение английским техническим языком на уровне чтения документации.

Рынок ИТ-вакансий в России

Месяцем ранее HeadHunter рассказал CNews о самых высокооплачиваемых вакансиях в ИТ-сфере, открытых в мае 2021 г. В перечне доминировали разработчики и программисты на различных языках, а также руководители проектов. Ранее CNews в содружестве с HeadHunter рассказал о самых высокооплачиваемых вакансиях в сфере ИТ в апреле 2021 г.. Лидерами по числу предоставленных вакансий стали Москва, Санкт-Петербург и Новосибирская область, при этом зарплатная вилка для 807 вакансий из 105 тыс. представленных в ИТ-сфере начиналась от 345 тыс. руб. До этого CNews и HeadHunter рассказали о наиболее высокооплачиваемых ИТ-вакансиях в России на конец марта 2021 г. Выяснилось, что большинство из них так или иначе были связаны с программированием, а в целом на программирование/разработку ориентирована каждая четвертая вакансия в ИТ.

В апреле 2021 г. CNews и HeadHunter представили подборку необычных, редких и экзотических вакансий для соискателей работы в сфере ИТ. Названия некоторых должностей попросту не существовали еще пару лет назад.

Ранее CNews представил рейтинг топ-50 самых востребованных ИТ-профессий на удаленке, подготовленный специалистами «Университета 2035». Примечательно, что в этом рейтинге наиболее востребованными ИТ-специалистами оказались разработчики на языке программирования Java.

В октябре 2020 г. CNews рассказал о требованиях, выдвигаемых работодателям к соискателям на вакансию системного администратора Windows, зарплатный «потолок» для которых достигает 150-170 тыс. руб. в Москве и ряде городов-миллионников.

В октябре 2020 г. CNews познакомил с уровнем зарплат программистов C#. Как выяснилось, представители этой профессии могут получать в России до 300 тыс. руб. ежемесячно, и не только в Москве, но также, например, во Владивостоке или Сочи.

В марте 2021 г. CNews рассказал об уровнях зарплат среди соискателей на различные должности – в том числе, в ИТ-отрасли, с удаленным режимом работы. Так, по данным «Работа.ру», претенденты на дистанционную вакансию разработчика Java могут рассчитывать на оклад 200-250 тыс. руб. в месяц, инженерам DevOps в «Сберавто» предлагали зарплату от 180 тыс. руб. в месяц, а программистам «1С-Битрикс» на «удаленке» готовы платить ежемесячно до 140 тыс. руб.

В начале марта 2021 г. CNews рассказал о зарплатных предложениях в России для соискателей на должность сисадмина Unix. По данным Superjob, они достигали 250 тыс. руб. в Москве, 210 тыс. руб. в Санкт-Петербурге, Владивостоке и Екатеринбурге.