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Быстрые отчеты Fastreport Server - Fastreport Mono Fastreport Net Fastreport Open Source Fastreport Cloud

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


09.06.2026 Подтверждена совместимость «АльтерОС» с решениями «Быстрые отчеты» 1
02.04.2024 Как «Аэрофлот» генерирует 500 файлов отчетов из баз данных за минуту 4
15.08.2023 Nexign и «Быстрые отчеты» объявили о технологическом партнерстве 2
06.05.2022 Подтверждена совместимость ПО Postgres Professional с продуктами «Фаст репортс» 7
29.06.2021 Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии июня 2021 года 1
21.02.2020 Подтверждена совместимость Fastreport.Mono с продуктами «Ред софт» 2
22.09.2014 BMicro выпустил новую версию «Клиент-Коммуникатора» 1
21.12.2011 Иркутский государственный университет работает в системе Directum 1
02.09.2011 FastReport стал основным генератором отчётов в RAD Studio XE2 1
14.04.2011 «Стимулсофт» выпустил линейку генераторов отчетов 2011.1 1
05.03.2009 ЭОС обновила систему «Кадры» до версии 3.3 1
27.06.2008 Магазин Serge автоматизирован на базе POS-системы ForPOSt 5315s 1
15.05.2008 Interop 2008: бизнес ради бизнеса 1
02.06.2006 Вышел сервер отчётов FastReport Server 1.0 2
16.09.2005 "Галактика ERP": вышла новая версия 1
12.09.2005 "Бэст-4+" перестала поддерживать DOS 1
12.04.2001 "Аскон" обновила "КОМПАС-Менеджер" и "КОМПАС-ShaftPlus" 1

Публикаций - 18, упоминаний - 31

Быстрые отчеты и организации, системы, технологии, персоны:

Быстрые отчеты - Fast Reports - Фаст Репортс 14 9
Microsoft Corporation 25648 2
9417 2
1С-Битрикс - Bitrix 655 2
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 336 2
BSS - Банк Софт Системс - БСС 727 2
Системы КлиК - BMicro - БМикро 9 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - Zirvan - Зирван 15 1
Samsung Electronics 10965 1
Broadcom - VMware 2585 1
МегаФон 10520 1
Amazon Inc - Amazon.com 3235 1
IBM - International Business Machines Corp 9661 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 830 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5794 1
Ред Софт - Red Soft 1174 1
Oracle Corporation 7034 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 926 1
Acer Group - Acer Inc 2747 1
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1209 1
Fortinet 437 1
Hitachi - Хитачи 1498 1
Directum - Директум 1230 1
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 315 1
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 702 1
Галактика - Корпорация 1533 1
Terrasoft - Террасофт 207 1
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 414 1
OpenText - Micro Focus - Novell 878 1
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 467 1
Competentum - Компетентум 20 1
Каскад КПЗ АО - Краснодарский приборный завод 145 1
Embarcadero 67 1
Irdeto Access B.V. 39 1
Kerio Technologies 65 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 748 1
Alfresco Software 153 1
Technicolor Group - Technicolor Creative Studios - Thomson Multimedia 212 1
RAD Data Communications - РАД Дейта Коммьюникейшнс 141 1
Намип МНПП - НАМИП Отраслевые решения 35 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8671 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1187 1
Газпром ПАО 1457 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 900 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 369 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 520 1
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 209 1
Superjob - Суперджоб 815 1
Red Bull GmbH - Red Bull Racing - Red Bull Air Race - Red Bull Jump&Freeze - Red Bull Media House 31 1
Сбер - СберАвто 37 1
Миэль ГК 38 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13507 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5435 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1693 1
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 148 1
Linux Foundation 196 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63606 8
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12837 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35470 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24878 6
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10073 5
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32940 5
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6294 5
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HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1938 2
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23954 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4312 2
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Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2119 2
OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 454 2
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Client Computing - клиент-серверная вычислительная система 231 1
Файловое хранилище - File storage - Файловая сеть - File Area Network - Файловый сервер - File server 230 1
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HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2367 1
Linux OS 11343 4
Microsoft Windows 16734 3
Embarcadero Delphi - Borland Delphi - CodeGear Delphi - язык программирования 169 3
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 979 2
C# - C Sharp - Си шарп - Язык программирования 391 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2521 2
Firebird - кроссплатформенная реляционная система управления базами данных - СУБД 78 2
Embarcadero RAD Studio 25 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1693 2
МегаФон - Nexign Revenue Management 4 2
Microsoft WPF - Microsoft Windows Presentation Foundation 41 2
АТОЛ ForPOSt 22 1
Аскон Компас-Менеджер - Аскон Компас-ShaftPlus 4 1
Laravel 9 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1242 1
Google Android 15100 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1668 1
Microsoft Office 4103 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1552 1
Microsoft Azure 1507 1
Google Cloud Platform - GCP 366 1
Oracle Java - язык программирования 3429 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 664 1
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1765 1
Код Безопасности - Secret Net НСД СЗИ - Secret Net Studio - Secret Net LSP 162 1
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 420 1
JavaScript - JS - язык программирования 1389 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2462 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1185 1
GitLab Inc - Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 206 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1631 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 646 1
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 186 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1305 1
Ред Софт - Ред База Данных - СУБД с открытым кодом 136 1
Microsoft Windows Defender Antivirus - Microsoft Windows Security Center - Microsoft Windows Defender Firewall - Защитник Windows - Microsoft Windows AntiSpyware - Центр обеспечения безопасности Windows 297 1
Docker - Платформа распределённых приложений 516 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 350 1
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 275 1
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 247 1
Филиппенко Михаил 2 2
Матюшин Михаил 16 2
Кострыкина Светлана 5 2
Барсук Илья 1 1
Morton Andrew - Мортон Эндрю 15 1
Ушков Андрей 1 1
Чубаха Лана 1 1
Рустамов Рустам 542 1
Козлов Михаил 179 1
Соболева Наталья 11 1
Asay Matt - Эсей Мэтт - Эсэй Мэтт 10 1
Сологуб Денис 75 1
Мякишева Марина 84 1
Рожина Людмила 1 1
Захарцев Сергей 5 1
Худяков Денис 2 1
Карапетков Стефан 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 163659 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47096 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54241 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 803 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19294 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8445 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4434 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3636 1
Канада 5040 1
США - Нью-Йорк 3169 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1770 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2011 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14732 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1752 1
Япония - Токио 1018 1
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1320 1
Германия - Берлин 731 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 1013 1
Бразилия - Сан-Паулу 177 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15758 6
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11242 3
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3910 3
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OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1558 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5578 2
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56786 2
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Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 815 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2989 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11617 1
Атлантис 85 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7447 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5509 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6118 1
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Аренда 2643 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8725 1
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 692 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1613 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 629 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1571 1
AdTech - Lead - Лид - лидогенерация - Целевой лид - потенциальный клиент - CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента - CRM Lead Management - Системы управления лидами 364 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2272 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 92 1
ИГУ - Иркутский государственный университет 25 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2640 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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