Индексная книга (каталог) CNews*
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Быстрые отчеты Fastreport Server - Fastreport Mono Fastreport Net Fastreport Open Source Fastreport Cloud
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 18, упоминаний - 31
Быстрые отчеты и организации, системы, технологии, персоны:
|Linux Foundation 196 1
|Филиппенко Михаил 2 2
|Матюшин Михаил 16 2
|Кострыкина Светлана 5 2
|Барсук Илья 1 1
|Morton Andrew - Мортон Эндрю 15 1
|Ушков Андрей 1 1
|Чубаха Лана 1 1
|Рустамов Рустам 542 1
|Козлов Михаил 179 1
|Соболева Наталья 11 1
|Asay Matt - Эсей Мэтт - Эсэй Мэтт 10 1
|Сологуб Денис 75 1
|Мякишева Марина 84 1
|Рожина Людмила 1 1
|Захарцев Сергей 5 1
|Худяков Денис 2 1
|Карапетков Стефан 3 1
|НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 92 1
|ИГУ - Иркутский государственный университет 25 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1448106, в очереди разбора - 727179.
Создано именных указателей - 195957.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1448106, в очереди разбора - 727179.
Создано именных указателей - 195957.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.