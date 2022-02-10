Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз

Компания Acer, основанная в 1976 году, специализируется на оказании ИТ-услуг и производстве аппаратного и программного обеспечения, занимается исследованием, разработкой, маркетингом, продажей и обслуживанием инновационных продуктов для улучшения качества жизни пользователей. Среди продуктов Acer: ПК, дисплеи, проекторы, серверы, планшеты, смартфоны и носимые устройства. Компания также разрабатывает облачные решения, объединяющие интернет вещей в единое целое. В 2021 году штат сотрудников компании насчитывает 7000 человек, при этом компания присутствует в более чем 160 странах мира.