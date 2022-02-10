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Acer Group Асер Маркетинг Сервисиз

Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз

Компания Acer, основанная в 1976 году, специализируется на оказании ИТ-услуг и производстве аппаратного и программного обеспечения, занимается исследованием, разработкой, маркетингом, продажей и обслуживанием инновационных продуктов для улучшения качества жизни пользователей. Среди продуктов Acer: ПК, дисплеи, проекторы, серверы, планшеты, смартфоны и носимые устройства. Компания также разрабатывает облачные решения, объединяющие интернет вещей в единое целое. В 2021 году штат сотрудников компании насчитывает 7000 человек, при этом компания присутствует в более чем 160 странах мира. 


10.02.2022 Бизнес Acer в России – в числе лучших в Европе
18.01.2022 Российские власти попросили Lenovo, HP и Acer выпустить ноутбуки на наших процессорах
14.01.2022 Безопасный для зрения игровой монитор Nitro XV272M от Acer поступил в Россию
12.01.2022 Ультраширокий игровой монитор Acer Nitro EI491CRS уже в России
27.12.2021 Власти просят HP, Acer и Lenovo устанавливать на ПК российские ОС
20.12.2021 Acer выводит на российский рынок обновленный проектор для бизнеса и конференций X1529HP
17.12.2021 Aspire Vero: экологичный ноутбук от Acer в биоразлагаемой упаковке
06.12.2021 Acer представит на российском рынке безопасный для зрения игровой монитор Nitro XV272M
17.11.2021 Проектор Acer X1328Wi выходит на российский рынок
12.11.2021 Acer представит игровой монитор Nitro EI491CRS на российском рынке
02.11.2021 Acer представила игровые ноутбуки Predator Helios 500
13.10.2021 Acer представляет ноутбук ConceptD 7 SpatialLabs Edition для работы с 3D-графикой
29.09.2021 Acer представила в России новый 31,5-дюймовый игровой монитор ED322QP
21.09.2021 Acer представила новый домашний проектор H5385BDi в России
21.09.2021 Acer представила на российском рынке монитор Acer KB242HYL
20.09.2021 Acer представила новый игровой монитор Predator XB323QUNV
20.09.2021 Acer представила в России две новые модели мониторов из линейки Acer KB2 Series
15.09.2021 Acer представила в России две новые модели мониторов из линейки Acer CB2 Series
15.09.2021 Acer Nitro XV252QP: игровой монитор с низкой задержкой и технологией FreeSync
14.09.2021 Acer представила на российском рынке игровой монитор Nitro XV272X
10.09.2021 Acer представила на российском рынке FullHD-монитор K243Y для дома и офиса
01.09.2021 Acer представила на российском рынке игровой монитор начального уровня Aopen 24MV1YP
30.08.2021 Acer представила 34-дюймовый изогнутый игровой монитор Nitro XZ342CUP
25.08.2021 Acer представила в России профессиональный лазерный проектор PL7510
19.08.2021 Acer представила в России новые игровые мониторы Nitro XV2
18.08.2021 Acer представила в России «умный» 4K-проектор H6800BDa
17.08.2021 Acer представила безрамочный игровой WQHD-монитор Nitro XV322QUKV
16.08.2021 Acer представила в России новый портативный монитор Aopen 16PM3Q
13.08.2021 Acer представила на российском рынке игровой 4K-монитор Nitro XV282KKV
05.08.2021 Acer представила игровой монитор Nitro EI292CURP c изогнутым 29-дюймовым экраном
03.08.2021 Защищенный ноутбук Acer Enduro Urban N3 поступил в продажу в России
30.06.2021 Acer объявила о выходе супербыстрого игрового монитора Nitro XV252QF. Цена
30.06.2021 В России стартовали продажи монитора Acer Nitro VG272S. Цена
30.06.2021 Acer представила на российском рынке игровой монитор Nitro XZ270UP. Цена
30.06.2021 Acer представила на российском рынке игровой монитор Nitro QG241YP. Цена
11.05.2021 В России открылся первый офлайн-магазин Acer
19.04.2021 Acer представила монитор ConceptD CP5271UV. Цена. Фото
16.04.2021 Acer представила ноутбук и планшет из новой линейки ENDURO Urban
09.04.2021 В России стартовали продажи киберспортивного монитора Acer Predator X25. Цена. Фото
30.03.2021 Ноутбуки популярных в России брендов подорожают. Рост цен будет чувствительным

Публикаций - 2311, упоминаний - 3192

Acer Group упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ASUS - AsusTek Computer Inc 1827 596
Intel Corporation 11262 584
Lenovo Group 2077 499
HP Inc. 5313 499
Dell EMC 4736 484
Samsung Electronics 9333 457
Apple Inc 10683 381
Toshiba Corporation 2830 336
Microsoft Corporation 22497 334
Nvidia Corp 3118 326
Sony 6145 223
AMD - Advanced Micro Devices 3661 217
HP - Hewlett-Packard 3567 217
LG Electronics 3372 171
Google LLC 10352 159
IBM - International Business Machines Corp 8941 140
FSC - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз 748 119
HTC Corporation 1428 112
Fujitsu 1898 97
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 89
AMD Graphics Product Group - ATI 872 84
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 513 82
HP Compaq Computer Corp 1905 77
NEC 1740 77
DEPO Computers - Депо Электроникс 490 73
Qisda BenQ - ранее Acer Communications & Multimedia 389 71
Lenovo Motorola 3463 65
Rover - RoverComputers 397 64
Acer CIS - Acer Россия 68 61
Zoom Int - Zoom Video Communications 1108 59
Dell Technologies - Dell Computer 984 59
Merlion iRU - Деловой офис 228 58
Qualcomm Technologies 1639 49
ViewSonic 302 49
K-Systems - К-Системс 127 48
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2575 48
Huawei 3222 48
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 508 48
Compal Electronics 133 39
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 481 39
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 59
Белый Ветер 340 47
Ferrari NV 144 30
Связной ГК 1190 19
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 185 19
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 18
Евросеть 1393 14
Техносила - СервисТрейд 239 10
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 1964 8
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 372 8
ИСК - Ижевская строительная компания 1084 7
Scuderia Ferrari Formula 1 20 7
Открытие ФК 2713 7
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 781 7
eBay Inc 1576 6
PCHome 30 6
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 645 5
Ultra Electronics - Ультра Электроник АГ Рус 73 5
TWSE - Taiwan Stock Exchange - Тайваньская фондовая биржа 47 5
re:Store 144 5
Walmart - Wal-Mart Stores 361 5
Automobili Lamborghini S.p.A. 48 5
Эра HD - Эра ХД 52 5
Wildberries - Вайлдберриз 185 4
Hyundai Motor 316 4
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 448 4
BMW Group 392 4
Barnes & Noble 119 4
Россети Ленэнерго 786 4
Beko 54 4
Daewoo 86 4
Точка 1820 3
McDonald’s - Макдоналдс 190 3
Газпром ПАО 1008 3
General Dynamics 54 3
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 482 3
Yamaha - Ямаха 98 3
Квант НПО - Научно-производственное объединение - Зеленоградский завод 7 3
Сафмар НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 76 3
Porsche - Порше Руссланд 73 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 50
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 18
Президент Российской Федерации 3770 16
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 15
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 13
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 8
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 7
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 6
Правительство РФ 8292 5
Таможня - Таможенная служба 421 4
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 537 4
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 4
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 4
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 540 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 3
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 94 3
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 121 3
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 1028 3
World Bank Group - Всемирный банк 278 3
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 480 2
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 398 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 745 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3300 2
Правительство Москвы 1640 2
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 293 2
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 67 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 260 2
Правительство Московской области - Губернатор Московской области 102 2
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 343 2
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 575 2
Федеральное казначейство России 1345 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 182 2
U.S. Congress - United States Senate - Конгресс США - Сенат 608 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1045 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 2
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 172 25
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 17
Greenpeace - Гринпис 115 8
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 38 8
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 5
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 4
OLPC - One Laptop per Child 81 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 214 3
Linux Foundation 167 3
GVRA - Global Virtual Reality Association - Глобальная Ассоциация Виртуальной Реальности 2 2
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 87 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 80 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 70 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 48 1
Демократическая политическая партия США 91 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 58 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 213 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 26 1
РСП - Российский союз правообладателей 9 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 56 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм 121 1
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group 8 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 562 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 844
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 611
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9347 526
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 484
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3109 414
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6473 343
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3713 290
DDR - Double data rate 2422 260
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2021 234
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5287 218
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 3179 207
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4476 196
Компьютеризация - Компьютер - Компьютерная система - Компьютерная техника 5871 184
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 173
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 7286 163
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1578 159
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 2110 152
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 149
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 139
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5469 123
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2270 122
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 4017 112
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 107
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, графический адаптер, графическая плата, графическая карта, графический ускоритель - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 1437 105
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3132 104
5G - пятое поколение мобильной связи 2529 101
DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 534 99
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 2589 97
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 93
Аккумулятор электрический - Power Bank - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 4203 89
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5193 86
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 3514 85
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 5148 83
USB Type-C - USB-C 1192 81
Ультрабук - тонкий и лёгкий ноутбук 417 81
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1559 80
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 4447 80
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство 20003 74
Graphics DDR SDRAM - GDDR SDRAM - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 728 72
ExpressCard - NewCard - PCCard - PCMCIA - Personal Computer Memory Card International Association - Интерфейс подключения к ноутбуку периферийных устройств 534 70
Microsoft Windows 10 11713 304
Google Android 11959 302
Intel Core - Семейство процессоров 1519 174
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1077 167
Acer Aspire - серия ноутбуков 219 155
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1092 138
Intel Celeron - Серия процессоров 924 124
Microsoft Windows 7 1780 111
Intel Centrino - Intel Sonoma 609 100
Linux OS 7669 97
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1506 94
Intel Atom - Линейка микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 623 93
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 93
Acer TravelMate - Серия ноутбуков 99 92
Intel Core 2 Duo - Intel Penryn - Intel Yonah 945 92
Apple iPad 3663 90
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC 2201 88
Microsoft Windows XP 2291 82
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1323 76
Google Chrome OS 336 75
Acer Predator 169 75
Intel Core i - Cерия процессоров 418 72
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 66
Acer Iconia 93 66
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 607 65
Nvidia GeForce GTX 458 65
Microsoft Windows Vista Longhorn 1564 64
Apple MacBook Air - Ноутбук 697 63
Intel Pentium M - Серия микропроцессоров 354 61
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 522 60
AMD Radeon Graphics - Серия видеокарт 585 59
AMD Mobility Radeon 223 59
Microsoft Windows 2104 57
Acer BluelightShield - Acer Blue-light Filter 64 56
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1401 56
Nvidia Tegra - серия процессоров 441 53
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 460 52
Nvidia G-Sync 122 51
Google Chrome - браузер 1270 51
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 198 51
Ксенин Алекс 311 61
Мишин Глеб 68 52
Низовский Григорий 37 37
Исанин Антон 9365 33
Кравченко Дмитрий 39 32
Виноградова Наталья 51 25
Kitagawa Mikako - Китагава Микако 28 23
Кутников Денис 21 20
Воронецкий Эдуард 46 19
Jobs Steve - Джобс Стив 996 15
Lin James - Лин Джеймс 15 13
Камытбаева Зарина 16 12
Gates William Henry - Гейтс Билл 893 12
Юсупов Ренат 113 9
Помозов Алексей 10 9
Верховод Андрей 21 8
Медведева Елена 14 8
Снытко Игорь 20 8
Фадеев Михаил 55 8
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 563 8
Otellini Paul - Отеллини Пол 164 8
Dell Michael - Делл Майкл 189 8
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 277 8
Эскин Сергей 34 8
Мочар Василий 19 8
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 362 7
Царева Екатерина 8 7
Пудонин Иван 7 7
Бровкин Дмитрий 56 7
Shen Jerry - Шен Джерри 30 6
Chen Jason - Чен Джейсон 13 6
Гуцериев Михаил 110 6
Савин Сергей 94 5
Шуняев Сергей 21 5
Chien Victor - Виктор Чиен 5 5
Walker Chris - Уокер Крис 7 5
Рыбак Юлия 5 5
Щеголев Игорь 685 5
Андреев Андрей 29 5
Путин Владимир 2542 5
Россия - РФ - Российская федерация 108428 935
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 398
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 214
Китай - Тайвань 2115 204
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 185
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 179
Европа 12319 170
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1736 146
Ближний Восток 2549 120
Африка - Африканский регион 2928 117
Япония 10069 106
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 82
Европа Восточная 2927 75
Европа Западная 1329 63
Азия - Азиатский регион 3803 62
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 59
Германия - Федеративная Республика 8903 56
Казахстан - Республика 4467 55
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 53
Солнце - звезда Солнечной системы 1379 48
Италия - Итальянская Республика 3310 41
Америка Северная 2650 41
Южная Корея - Республика 4394 37
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1269 35
Франция - Французская Республика 5665 33
Украина 6212 32
Америка 2011 31
Испания - Королевство 2917 28
Китай - Тайвань - Тайбэй 204 27
Америка Латинская 1413 24
США - Нью-Йорк 2616 22
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2929 22
Польша - Республика 1559 21
Индия - Республика 4263 21
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1563 20
Австралия - Австралийский Союз 2791 20
Германия - Берлин 635 19
Чехия - Чешская Республика 1053 19
Канада 3319 18
Нидерланды 2197 17
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 291
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 142
Эргономика 840 93
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 83
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 813 37
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 32
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 31
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 28
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 25
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 8036 22
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 21
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1634 18
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 17
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 16
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения 0 16
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 15
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 12
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 18298 11
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия 2033 10
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 1298 8
Ctrl 69 7
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 1089 7
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 1822 7
Самоизоляция - комплекс ограничительных мер по самостоятельной изоляции населения или отдельных лиц в целях предотвращения распространения инфекционного заболевания (COVID-19) 469 7
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ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 6
Электроэнергетика - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 144 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 15886 5
Юриспруденция 1629 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 1681 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 2646 4
Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 0 4
AAA - класс высокобюджетных компьютерных игр 151 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 3345 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 4110 4
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 222 4
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EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1992 4
"китайфон" 24 3
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Thomson Reuters - Рейтер 5731 45
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The Verge - Издание 482 14
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CNET - Издание 1580 13
Engadget - Блог о технологиях 411 10
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Inquirer 462 9
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EWeek 179 7
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
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