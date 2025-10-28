Разделы

На российском рынке представлена новая серия игровых ноутбуков Predator Helios Neo 16S AI

На российском рынке представлена новая серия игровых ноутбуков Predator Helios Neo 16S AI от компании Acer. Новинки впечатляют своими характеристиками: сверхплавный 16‑дюймовый OLED-дисплей с разрешением до WQXGA и частотой обновления 240 Гц, процессоры Intel Core Ultra 9 и графика NVIDIA GeForce RTX 50. Ноутбук выполнен в тонком (18,9 мм) металлическом корпусе. Об этом CNews сообщили представители Acer.

Модель рассчитана на хардкорных геймеров, стримеров и создателей контента, которым нужна максимальная производительность и мобильность.

Основные характеристики Predator Helios Neo 16S AIдисплей: 16” (16:10); тип матрицы: OLED; разрешение: 2560x1600; частота обновления: 240 Гц; процессор: Intel Core Ultra 7 255HX (20 ядер) / Intel Core Ultra 9 275HX (24 ядра); графика: Nvidia GeForce RTX 5070 8 ГБ GDDR7 / RTX 5070 Ti 12 ГБ GDDR7; ОЗУ: 32 ГБ DDR5; накопитель: 1 ТБ NVMe SSD / 2 ТБ NVMe SSD; порты: 1х HDMI 2.1, 1х USB-C (USB 3.2 Gen 2), 1х USB-C (Thunderbolt 4), 3х USB-A (USB 3.2), RJ-45, слот для карт microSD, 3,5-мм разъем для микрофона и наушников; прочее: Wi‑Fi 6E, Bluetooth, стереодинамики, микрофоны, веб-камера, RGB-подсветка клавиатуры и логотипа; аккумулятор: 90 Вт*ч; габариты/вес: 356,78x275,5x18,9 мм, 2,3 кг.

Ноутбуки Acer Predator Helios Neo 16S AI уже можно купить в рознице и интернет-магазинах по ценам от 191,9 тыс. руб.

*Точные характеристики, цены и наличие в магазинах могут различаться в зависимости от региона. Более подробно о доступности, характеристиках продуктов и ценах можно узнать на сайте www.acer.com или у розничных продавцов.

