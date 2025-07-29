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OSA On-Shelf Availability наличие товара на полках сетевых магазинов
УПОМИНАНИЯ
OSA и организации, системы, технологии, персоны:
|Retail Services - Ритейл Сервисез 12 1
|СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 193 1
|Шумилин Егор 1 1
|Калинин Александр 171 1
|Рязанова Юлия 12 1
|Мисник Юрий 11 1
|Россия - РФ - Российская федерация 151389 12
|Европа 24460 1
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