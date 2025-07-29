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OSA On-Shelf Availability наличие товара на полках сетевых магазинов


УПОМИНАНИЯ


29.07.2025 Acer Vero CB343CURD — новый изогнутый ультраширокий офисный монитор с веб-камерой и практичным набором портов и регулировок 1
14.07.2025 Acer представила компактный игровой монитор Nitro XF240YX1 1
07.07.2025 Acer CB322QK — профессиональный 4K-монитор для работы с визуальным контентом 1
25.04.2025 Яркое изображение и сбалансированный набор возможностей с Acer X1228H 1
14.03.2025 Высокая четкость и точные цвета: монитор Acer EB321HQUC появился в продаже 1
20.02.2025 Проектор Acer X1123HP: доступное решение с высокой яркостью и универсальными возможностями 1
25.12.2024 Эко-дизайн и минимализм: ультратонкие мониторы Acer Vero RL272E и Vero RL242YE 1
23.12.2024 Для текстов, графики и кода: экомониторы Acer Vero B7 B247YE и B277KC3 подходят для всех основных задач 1
20.12.2024 Nitro ED343CURV3 уже в продаже: ультраширокий монитор для полного погружения в игру 1
19.12.2024 Полная свобода управления и яркое изображение с проектором Acer X1328WHn 1
22.05.2024 Тонкий и мощный: начались продажи нового ноутбука Acer Swift Edge 16 1
29.03.2023 «Магнит» масштабировал систему управления доступностью товаров совместно с поставщиками 1
15.02.2022 Большие данные и нейросети позволили «Магниту» увеличить EBITDA НА 1,5 млрд рублей 1
13.12.2019 «1С:Управление торговлей» в облаке «1С:Готовое рабочее место» внедрено в «Класимо» 1
18.11.2019 Умные часы с NFC, которыми можно платить: выбор ZOOM 1
14.12.2018 Власти обвинили «М.Видео», «Юлмарт», «Эльдорадо» и DNS в наживе на отключении аналогового ТВ 1
07.10.2016 «Детский мир» запустил в розничных магазинах сервисы Apple Pay и Samsung Pay 1
18.02.2016 «Восток-Косметик» организовала оперативный складской учет и ускорила открытие магазинов с помощью «1С:Предприятия 8» 1
20.08.2015 «Связной» запустил услугу по онлайн-резервированию товара в любом магазине ритейлера 1
16.06.2015 Coca-Cola расширяет EDI-канал для запуска VMI-технологий 1
29.12.2012 «1С-Рарус» построил для салонов оптики «Новое видение» единую ИС на базе «1С:Предприятия 8» 1

Публикаций - 21, упоминаний - 21

OSA и организации, системы, технологии, персоны:

Retail Services - Ритейл Сервисез 12 1
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 193 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 909 3
Leader Team - Лидер Тим 1 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7795 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 169 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1090 1
Coca-Cola Company 257 1
Магнит Косметик 39 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54262 5
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4560 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22167 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3373 2
Оповещение и уведомление - Notification 5039 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5137 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10908 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5506 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2178 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10737 1
Public cloud - Публичное облако - Публичные облачные решения 325 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69641 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2399 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12539 1
Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1802 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15842 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7029 1
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 431 1
Data Lake - Data Lakehouse - Озеро данных 304 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11567 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9805 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3557 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28449 1
СКБ Контур - Docrobot EXite - Exite-Evolution 30 1
Шумилин Егор 1 1
Калинин Александр 171 1
Рязанова Юлия 12 1
Мисник Юрий 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 151389 12
Европа 24460 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25122 3
ЭСФ - Электронные счета-фактуры 395 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6026 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8059 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7677 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1374576, в очереди разбора - 747779.
Создано именных указателей - 179351.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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