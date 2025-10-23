Вышел ультратонкий Acer SH272UG0 — универсальный монитор для офиса, дома и развлечений

В российских магазинах электроники появились новые доступные мониторы Acer серии SH2 — ультратонкие 27-дюймовые модели SH272UG0bmiiphx и SH272UG0bmiphux. Обе модели оснащены качественной IPS-матрицей с разрешением WQHD 2K (2560x1440) и частотой обновления 120 Гц, что даёт заметную плавность в динамических играх или при прокрутке интерфейсов также достаточную детализацию для офисных и домашних задач. Об этом CNews сообщили представители Acer.

Мониторы Acer SH272UG0 — для тех, кто хочет сбалансированное изображение, плавную графику и минималистичный дизайн без переплат за лишние функции. Они хорошо справляются с воспроизведением видео, офисными документами, работой с графикой или игр. Для повседневного использования в связке с ПК или ноутбуком — это отличный вариант.

Основные характеристики Acer SH272UG0 — диагональ: 27”; тип матрицы: IPS; разрешение: 2560 x 1440; толщина корпуса всего 7,2 мм; частота обновления: 120 Гц; минимальная задержка: 4 мс; поддержка AMD FreeSync; яркость: до 250 кд/м²; порты: 2х HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.4, 3,5-мм разъем для наушников / 1х HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.4, 1x USB-C с поддержкой питания до 65 Вт, 3,5-мм разъем для наушников; встроенные динамики: 2х 1 Вт; эргономичная подставка; поддержка VESA 75 х 75 мм.

Мониторы Acer SH272UG0 уже можно купить в рознице и интернет-магазинах по цене от 18,23 тыс. руб.

Точные характеристики, цены и наличие в магазинах могут различаться в зависимости от региона.