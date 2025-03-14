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Высокая четкость и точные цвета: монитор Acer EB321HQUC появился в продаже

Acer EB321HQUC представляет собой надежный монитор для широкого спектра задач. Большая диагональ экрана делает его подходящим для работы как с большими массивами текстов и таблиц, так и с графикой. Благодаря продуманному дизайну и функциональности он станет отличным выбором для тех, кто ценит качество и комфорт в работе. Об этом CNews сообщили представители Acer.

Основным преимуществом этой модели выступает 31,5-дюймовая IPS-матрица, разработанная специально для вариативных графических задач. Она предлагает достаточно высокое разрешение WQHD, чтобы работать с мельчайшими элементами на экране.

Технические характеристики Acer EB321HQUC: диагональ 31,5 дюйма; разрешение WQHD 2560x1440 пикселей; тип матрицы IPS; максимальная частота обновления: 60 Гц; время отклика 4 мс; яркость 300 нит; порты 1хDVI (Dual Link), 1xHDMI 1.4, 1xDP 1.2, 3,5-мм аудиоразъем; динамики отсутствуют; особенности — безрамочный дизайн ZeroFrame, VESA 100x100, технологии защиты зрения Acer VisionCare, компактная подставка

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Высокая четкость и точные цвета: монитор Acer EB321HQUC появился в продаже

Acer EB321HQUC предоставляет четкое и детализированное изображение с диагональю 80 см (31,5 дюйма) и разрешением 2560x1440 пикселей (WQHD), необходимое, в том числе, для точной работы с графическими материалами. IPS-технология панели обеспечивает широкие углы обзора в каждую сторону 178° и стабильную цветопередачу. Монитор отображает 1,07 миллиарда цветов и охватывает 72% цветового пространства NTSC, что способствует насыщенной и реалистичной визуализации.

Время отклика монитора Acer EB321HQUC составляет 4 мс, что минимизирует размытие и обеспечивает четкость при просмотре видео с динамичными сценами. Стандартной частоты обновления 60 Гц будет достаточно для решения основных задач

Acer EB321HQUC представлен в элегантном черном корпусе с тонкими рамками, что придает ему утонченный вид. Монитор оснащен подставкой с возможностью регулировки угла наклона от -5° до 10°. Это позволяет настроить оптимальный угол обзора. Монитор можно не только устанавливать на горизонтальную поверхность, но и крепить к стенам: понадобится кронштейн с VESA 100x100.

Монитор оборудован различными портами для удобного подключения. В нем предусмотрены интерфейсы DVI, HDMI 1.4 и DisplayPort 1.2 для высококачественной передачи видео и аудио сигналов. При желании его можно подключить ко всем современным графическим станциям. Встроенный аудиовыход позволяет также использовать внешние динамики или наушники.

Acer EB321HQUC потребляет 46 Вт в рабочем режиме. Блок питания в этой модели встроен в корпус. Это способствует снижению энергопотребления и упрощает его установку на столе или кронштейне. Монитор соответствует стандартам энергоэффективности класса B и сертифицирован по MPR-II, что подтверждает его соответствие современным экологическим требованиям.

Монитор Acer EB321HQUC также получил фирменные технологии защиты зрения компании Acer, в том числе: Blue Light Filter и Flicker-Less. Первая — снижает нагрузку на глаза за счет уменьшения вредного синего излучения, а вторая — устраняет эффект мерцания подсветки. Это особенно важно при длительной работе за компьютером.

Монитор Acer EB321HQUC уже доступен в рознице и интернет-магазинах по цене от 25,99 тыс. руб.

Точные характеристики, цены и наличие в магазинах могут различаться в зависимости от региона.

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