Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Acer Flicker-less технология, снижающая уровень мерцания экрана монитора

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


30.03.2026 В России представлен Acer CB273KL2 – широкоформатный монитор для профессионального применения с поддержкой DFR 1
12.02.2026 Picvario привлек 30 млн руб. от фонда MalinaVC 1
26.09.2025 Aopen 32SA2QUA — 2K-монитор для дома и офиса 1
14.09.2025 Лучшие широкоформатные мониторы в 2025 году: хиты продаж 2
09.09.2025 Обзор моноблока Acer Aspire C27-1: универсальный офисный компьютер 1
13.08.2025 В России начались продажи 32-дюймового монитора Acer Predator XB323QKV3 с разрешением 4K и частотой 160 Гц 1
10.06.2025 Россиянам доступны компактные мониторы Acer Nitro KG241YP, Nitro KG251QP с высокой частотой обновления 1
05.06.2025 Широкоформатные FullHD-мониторы Nitro KG241YX1 и Nitro KG271X1: высокая яркость и частота обновления 200 Гц 1
28.04.2025 В России начались продажи монитора AOpen 27SH2UE 1
27.03.2025 Лучшие геймерские мониторы: выбор ZOOM 1
14.03.2025 Высокая четкость и точные цвета: монитор Acer EB321HQUC появился в продаже 1
05.03.2025 Начались продажи мониторов Acer CB272E и CB272UE 1
12.02.2025 Лучшие мониторы с защитой зрения: хиты продаж 1
07.02.2025 Тонкие мониторы Acer SA241YHBI, SB272EBI и SB273G0BI для дома и офиса 1
04.02.2025 Мониторы Acer R272E в России 1
30.01.2025 В России стартовали продажи монитора Acer Vero V247YE с IPS-матрицей и частотой обновления до 100 Гц 1
20.12.2024 Nitro ED343CURV3 уже в продаже: ультраширокий монитор для полного погружения в игру 1
18.12.2024 Новый Nitro XV272UW2: гейминг в 2K-разрешении с частотой кадров 240 Гц 1
17.12.2024 Мониторы Acer SA272, SA242, SA222 — решение для дома и офиса 1
15.11.2024 В России начались продажи игрового OLED-монитора Acer Predator X32X 1
14.11.2024 В России в продажу поступил ультраширокий изогнутый геймерский 5К-монитор на OLED-матрице Predator X49V 1
11.11.2024 В России начались продажи монитора Acer Vero V247YUE 1
31.10.2024 Acer UT241YA: компактный монитор или большой планшет 1
28.10.2024 Мониторы Acer линейки SH2 в России 1
27.09.2024 «Рикор» начала поставки монитора Rikor MNT 23 с глубоким уровнем локализации 1
24.09.2024 Обзор Predator XB323QUM3bmiiphx: игровой монитор «все в одном» 1
23.09.2024 Новые мониторы Acer CB2 — универсальные решения для домашних и рабочих задач 1
13.09.2024 Игровой монитор Acer Nitro EI322QURS c изогнутой QHD-матрицей 31,5 дюйма 1
28.08.2024 Обновленная линейка игровых мониторов Acer Predator XB3 серии 1
03.03.2022 Обзор Predator XB273UGX: монитор для гейминга 1
14.01.2022 Безопасный для зрения игровой монитор Nitro XV272M от Acer поступил в Россию 1
12.01.2022 Ультраширокий игровой монитор Acer Nitro EI491CRS уже в России 1
06.12.2021 Acer представит на российском рынке безопасный для зрения игровой монитор Nitro XV272M 1
12.11.2021 Acer представит игровой монитор Nitro EI491CRS на российском рынке 1
29.09.2021 Acer представила в России новый 31,5-дюймовый игровой монитор ED322QP 1
21.09.2021 Acer представила на российском рынке монитор Acer KB242HYL 1
20.09.2021 Acer представила новый игровой монитор Predator XB323QUNV 1
20.09.2021 Acer представила в России две новые модели мониторов из линейки Acer KB2 Series 1
17.09.2021 Aopen 27HC5RZ: доступный игровой монитор с большой диагональю и изогнутым экраном 2

Публикаций - 81, упоминаний - 85

Acer Flicker-less и организации, системы, технологии, персоны:

Acer Group - Acer Inc 2776 63
AMD - Advanced Micro Devices 4641 30
Nvidia Corp 4002 14
Samsung Electronics 11065 6
AOC 113 5
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 420 5
LG Electronics 3735 5
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 5
Acer - AOpen 58 5
HP Inc. 5883 4
Philips 2099 3
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 3
Digma 251 2
Bang&Olufsen - B&O 148 2
Box inc - box.com - box.net 375 2
Xiaomi - Сяоми 2232 2
Sony 6739 2
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 2
ViewSonic 325 2
Sennheiser electronic GmbH & Co. KG 75 1
Google LLC 12690 1
Omron - Omron Electronics - Tateishi Electric Manufacturing Company 77 1
HiPER - High Perfomance - Хайпер Ритейл 81 1
Patriot Memory 80 1
Tobii Technology 23 1
Mobiuz - UMS - Universal Mobile Systems 4 1
iRobot - 62 1
iconBIT 39 1
Acer Display Technology Inc 11 1
Picvario - Пикварио 23 1
Bynder 2 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 1
X Corp - Twitter 2938 1
Lenovo Group 2447 1
Apple Inc 13156 1
Meta Platforms - Facebook 4621 1
9594 1
Logitech 437 1
Dropbox 527 1
Adobe Systems 1597 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia 117 1
Уральская сталь УК - Уральская Сталь АО 24 1
Россети Ленэнерго 1699 1
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов - BSI MS - BSI Management Systems 141 1
Makita - Макита 26 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 1
Северсталь ПАО - Severstal 629 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
Сафмар НПФ - Сафмар Пенсии - Негосударственный пенсионный фонд 83 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 313 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 29
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 66
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 55
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 54
VESA DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 866 51
MPRT - Moving Picture Response Time - Время отклика (время реакции) 1302 48
Flicker-Free - технология снижения яркости без мерцания экрана 324 40
Контрастность 3042 40
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 38
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1216 36
Наушники - Headphones 4479 35
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 33
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 31
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 26
NanoEdge - Безрамочный экран-панель 575 25
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1270 25
VESA DisplayHDR 105 24
Цветопередача - Color rendering - глубина цвета 1115 20
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 20
DCI-P3 - Охват цветового пространства 341 19
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 19
Просветление оптики - Оптическое просветление - Антибликовое покрытие - Антиблик 386 19
FTPS - FPS over SSL, по аналогии с HTTPS 648 18
USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 18
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1509 17
Фотокамеры - Портретный режим - Portrait mode 284 17
Телевидение - NTSC - National Television System Committee - Национальный комитет по телевизионным системам - Система аналогового цветного телевидения 432 16
TRS - TRRS - Tip, Ring, Sleeve - mini-jack - мини-джек - Audio jack - Аудиовыход 1167 16
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 15
VESA крепления - VESA кронштейн 112 14
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 2035 14
WQHD - Widescreen Quad High Definition - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 83 13
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 12
Low Blue Light - Blue Light Filter - технология сокращения вредного излучения в синей части спектра 107 12
Joystick - Джойстик 1149 11
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2313 11
Освещение - яркость источника света 742 11
PC game - Shooter - Tacticool - Стрелялки - Шутер - жанр компьютерных игр 1104 10
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 10
USB Type-A - USB-A 697 9
Black boost технология 17 9
AMD Radeon FreeSync - AMD Freesync Premium Pro 332 55
Acer ComfyView 102 49
Acer BluelightShield - Acer Blue-light Filter 185 48
Acer Low Dimming 83 38
Acer VisionCare 84 25
Acer Display Widget 40 23
Acer Aspire Nitro - Acer Nitro 196 21
Acer Predator 224 17
Nvidia G-Sync 175 13
Acer Predator XB - Серия мониторов 18 8
Adobe RGB - Рабочее цветовое пространство 151 7
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 6
Acer ErgoStand 21 5
Apple iPhone 6 4861 5
Acer EyeProtect - Acer EyeSafe 6 4
Acer Predator GameView - Acer Gamezone 5 3
Acer CB-Series - серия мониторов 10 3
Acer LightSense 6 3
Acer ColorSense 6 3
Dell UltraSharp 48 3
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 3
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 3
Acer Predator X - Серия мониторов 17 3
Acer Aspire - серия ноутбуков 330 2
Nvidia G-Sync Ultimate 10 2
Google Picasa Web Albums 167 2
Acer PE - Серия мониторов 2 2
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 662 2
Digma DM-MONB - Digma DM-MONF - Digma DM-MONG Gaming - Digma Overdrive - Digma Progress - серия мониторов 23 2
ViewSonic ViewDock - ViewSonic V - ViewSonic VP - ViewSonic VX - ViewSonic VA - ViewSonic VT - ViewSonic VG - серия мониторов 55 2
HP EliteDisplay 29 2
Google YouTube - Видеохостинг 3002 2
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 2
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 2
Adobe Photoshop 804 2
Xerox B - монохромные МФУ 9 1
Microsoft Office OneNote - Microsoft OneNote 201 1
Mopria Alliance - Mopria - Сервис печати со смартфонов и планшетов под управлением Android 52 1
Asus ROG - Republic of Gamers 32 1
Asus ROG Strix - серия ноутбуков 24 1
Sarid Sahar - Сарид Сахар 1 1
Sommer Stefan - Зоммер Штефан 3 1
Громов Антон 11 1
Гуцериев Михаил 114 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 52
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 16
Россия - ПФО - Нижегородская область - Арзамасский район - Арзамас 147 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 783 1
Африка - Сахара - пустыня 93 1
Япония 13807 1
Китай - Тайвань 4245 1
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 735 46
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 29
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 718 20
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 9
Ergonomics - Эргономика 1755 8
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 8
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 7
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 3
PC game - Киберспорт - Esports - компьютерный спорт или электронный спорт 120 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 2
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1363 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 1
Open Space - офис открытого типа - опенспейс 62 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1241 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 1
Английский язык 7030 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3164 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1729 1
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность - Мясная продукция 647 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 880 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Электровелосипед - электрический велосипед - электросамокат - электрический мотоцикл - Electric Bicycle - e-bike - Electric Scooter 184 1
Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам» 377 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2024 1
Здравоохранение - Гормоны счастья - Hormones of happiness 164 1
Пищевая промышленность - Кулинария, Cooking - Гастрономия, Gastronomy - наука, изучающая связь между культурой и пищей 465 1
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 786 1
CNews - ZOOM.CNews 1866 7
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
Red Dot Design Award 57 4
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 3
iF Design Awards 26 1
ED2 EdTech Accelerator 8 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще