Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Acer Flicker-less
технология, снижающая уровень мерцания экрана монитора


29.09.2021 Acer представила в России новый 31,5-дюймовый игровой монитор ED322QP 1
21.09.2021 Acer представила на российском рынке монитор Acer KB242HYL 1
20.09.2021 Acer представила новый игровой монитор Predator XB323QUNV 1
20.09.2021 Acer представила в России две новые модели мониторов из линейки Acer KB2 Series 1
17.09.2021 Aopen 27HC5RZ: доступный игровой монитор с большой диагональю и изогнутым экраном 2
15.09.2021 Acer Nitro XV252QP: игровой монитор с низкой задержкой и технологией FreeSync 1
14.09.2021 Acer представила на российском рынке игровой монитор Nitro XV272X 1
13.09.2021 Aopen представила в России геймерскую линейку мониторов HC5 1
10.09.2021 Acer представила на российском рынке FullHD-монитор K243Y для дома и офиса 1
01.09.2021 Acer представила на российском рынке игровой монитор начального уровня Aopen 24MV1YP 1
30.08.2021 Acer представила 34-дюймовый изогнутый игровой монитор Nitro XZ342CUP 1
30.06.2021 В России стартовали продажи монитора Acer Nitro VG272S. Цена 1
30.06.2021 Acer представила на российском рынке игровой монитор Nitro QG241YP. Цена 1
30.12.2020 Acer представила в России монитор для начинающих киберспортсменов Nitro XV242YP. Цена 1
30.12.2020 Acer представила новый игровой монитор Nitro XV270U в России. Цена. Фото 1
10.07.2020 Acer представила в России мониторы Predator XB253QGP и XB253QGX. Цены 1
06.07.2020 Acer представила геймерский монитор Predator XB273UGS 1
09.06.2020 Acer представила в России 37,5-дюймовый монитор Predator X38P. Цена 1
25.05.2020 Acer выводит на российский рынок игровой монитор Predator XB273 GP. Цена 1
30.03.2020 Acer начала российские продажи игрового монитора Predator XB253QGP. Цена 2
25.12.2019 Подарки для геймеров на Новый год: выбор ZOOM 1
17.10.2019 MMD представила 34-дюймовый изогнутый монитор Philips 346B1C. Цена 1
14.10.2019 Acer пополнила линейку XB3 новым игровым монитором Predator XB273KS. Цена. Фото 2
02.09.2019 Лучшие ультраширокие мониторы: выбор ZOOM 1
02.08.2019 MMD представила новую линейку мониторов Philips E1. Цены 1
25.07.2019 Acer представила в России новый игровой WQHD-монитор Predator X35. Цена 2
18.07.2019 Acer объявила о начале продаж игровых мониторов Predator XN3. Цена 2
13.02.2019 Как работают мониторы с защитой зрения: рейтинг лучших моделей 1
26.12.2018 Новогодние подарки, которые подойдут всем: выбор ZOOM 1
16.11.2018 Acer запустил в РФ продажи игровых мониторов AOPEN 1
28.06.2018 Acer представила серию мониторов для фотографов и дизайнеров 1
28.12.2017 Acer начала российские продажи изогнутого монитора CZ350CK. Цена 1
01.12.2017 В России начались продажи моноблока Acer Aspire U27. Цена 1
23.05.2017 В России начались продажи тонких мониторов Acer RC271. Цена 1
26.04.2017 Acer начала российские продажи новой линейки мониторов SA0 1
23.12.2016 Acer начал российские продажи монитора Predator Z271T с технологией Tobii. Фото 1
10.02.2010 Gmail получил социальный сервис Google Buzz 1

Публикаций - 37, упоминаний - 42

Acer Flicker-less упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Acer Group 1383 11
Nvidia Corp 2052 10
Samsung Electronics 5759 2
MMD 33 2
Philips Monitors 22 2
AOPEN 10 1
Qisda BenQ 95 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1291 1
Сафмар НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 69 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 106 2
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2401 26
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3082 17
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1212 16
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5452 12
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1685 8
DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 453 8
VESA DisplayHDR 50 7
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 853 5
sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 156 5
Low Blue Light - Blue Light Filter - технология сокращения вредного излучения в синей части спектра 32 5
WQHD - Widescreen Quad High Definition - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 39 3
DCI-P3 - Охват цветового пространства 93 3
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1586 2
QHD - Quad HD - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 262 2
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 203 2
Energy Star - Международный стандарт энергоэффективности потребительских товаров 108 2
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 343 2
Планшет - Планшетный компьютер - Tablet computer - "таблетка" 440 2
Пылесос - Vacuum cleaner 93 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 615 1
FTPS - FPS over SSL, по аналогии с HTTPS 159 1
VRB - Visual Response Boost - Технология стробирования для уменьшения отклика 6 1
MultiView - Picture-In-Picture 19 1
Fast Liquid Crystal - Быстрые жидкие кристаллы 2 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 290 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 1
NanoEdge - Безрамочный экран-панель 82 1
USB4 - Стандарт интерфейса на Intel Thunderbolt 3 331 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1217 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7379 1
USB Type-C - USB-C 901 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 1
Nvidia G-Sync 96 10
Nvidia GeForce GTX 2095 10
Acer Predator 60 7
Acer Low Dimming 23 6
Acer ComfyView 34 6
Acer Display Widget 20 5
Acer Predator XB - Серия мониторов 11 5
AMD Radeon FreeSync 84 4
Acer BluelightShield - Acer Blue-light Filter 49 4
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 534 2
Acer ErgoStand 6 2
Acer Predator X - Серия мониторов 14 2
Acer EyeProtect 3 2
Acer Nitro XV - Серия мониторов 6 2
Acer VisionCare 13 2
Acer Predator GameView 4 2
MMD CrystalClear 4 2
Acer Predator Shield 3 1
Philips SmartContrast 12 1
Philips Ultra Wide-Color 7 1
Philips HR - паста-машина для изготовления макаронных изделий 1 1
Acer Predator Z - Серия мониторов 5 1
Acer Aspire U - серия моноблоков 2 1
Philips X - серия мониторов 2 1
Philips B - Серия мониторов 8 1
Philips PowerSensor 8 1
Acer PE - Серия мониторов 1 1
Acer Predator XN - Серия мониторов 1 1
Google Picasa Web Albums 119 1
Acer Nitro - Серия ноутбуков 35 1
Nvidia G-Sync Ultimate 9 1
Philips EasyRead 10 1
Philips SmartImage 9 1
Philips E - Серия мониторов 9 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2130 1
Microsoft Windows 10 6707 1
Россия - Российская федерация - РФ 57914 11
RoHS - Restriction of Hazardous Substances - Директива ЕС, ограничивающая содержание вредных веществ 35 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 282 1
CNews - ZOOM.CNews 1113 4
Red Dot Design Award 21 4
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771727, в очереди разбора - 675409.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще