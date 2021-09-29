Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Acer Flicker-less
технология, снижающая уровень мерцания экрана монитора
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 37, упоминаний - 42
Acer Flicker-less упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Acer Group 1383 11
|Nvidia Corp 2052 10
|Samsung Electronics 5759 2
|MMD 33 2
|Philips Monitors 22 2
|AOPEN 10 1
|Qisda BenQ 95 1
|М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1291 1
|Сафмар НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 69 1
|RoHS - Restriction of Hazardous Substances - Директива ЕС, ограничивающая содержание вредных веществ 35 2
|TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 282 1
|CNews - ZOOM.CNews 1113 4
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771727, в очереди разбора - 675409.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771727, в очереди разбора - 675409.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru