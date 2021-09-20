Acer представила в России две новые модели мониторов из линейки Acer KB2 Series

Компания Acer представила на российском рынке два новых монитора из линейки Acer KB2 Series. Новинки Acer KB272HLH и KB242HYL отличаются между собой диагональю экрана и скоростью отклика. А сама серия ориентирована на продвинутых пользователей и предлагает высокое качество изображения, достойную производительность и поддержку современных технологий защиты зрения по доступной цене.

Основные преимущества:

Acer KB272HLH и KB242HYL – оптимальный вариант для офисного или домашнего использования и мультимедиа.

Скорость отклика KB272HLH составляет 1 мс, а KB242HYL – 4 мс. Это обеспечивает быструю реакцию монитора на любое действие пользователя.

Диагональ экранов новинок составляет 27 и 23,8 дюймов. А выбранное Full HD разрешение обеспечивает высокую детализацию изображения и комфортную плотность пикселей.

VA матрица отличается широкими углами обзора и высокой яркостью 250 нит.

Acer KB2

Технология Acer ComfyView предотвращает появление бликов на экране, что позволяет не бояться попадания прямых солнечных лучей и света от других источников.

Цветовой охват экрана соответствует цветовому пространству NTSC на 72 %, что обеспечивает яркие и насыщенные цвета без искажений.

Частота обновления экрана составляет 75 Гц. Это позволяет добиться плавного изображения без шлейфов. А технология FreeSync устраняет разрывы и артефакты, благодаря синхронизации уровня FPS с частотой обновления.

Компактная стойка позволяет изменять угол наклона экрана и занимает мало места на столе.

Поддержка технологий защиты зрения обеспечивает комфортную и безопасную работу с мониторами.

Стиль и эргономика

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Acer KB272HLH и KB242HYL оформлены в черном цвете и отличаются продуманным и стильным внешним видом. Это позволяет им легко вписаться как в домашний, так и в офисный интерьер. Безрамочный экран позволяет лучше сконцентрироваться на изображении, а, при необходимости, создать систему из нескольких мониторов. Подставка отличается небольшими габаритами, что экономит место на рабочем столе, и поддерживает изменение угла наклона экрана от -5° до 20°, а VESA крепление позволяет расположить монитор не только на столе, но и на стене или специальном кронштейне.

Для подключения к источнику сигнала мониторы оборудованы одним разъемом HDMI 1.4 и VGA. А модель KB242HYL дополнительно имеет выход на наушники.

Настройка Acer KB272HLH осуществляется при помощи фирменного пятипозиционного джойстика и четырех кнопок на задней панели.

Цветопередача и производительность

Обе новинки получили качественные VA-матрицы с широкими углами обзора, высокой яркостью до 250 нит и поддержкой технологии Acer ComfyView, которая предотвращает появление бликов на экране. Это позволяет не бояться попадания на экран прямых солнечных лучей и света от других источников. Диагональ экрана Acer KB272HLH и KB242HYL составляет 27 и 23,8 дюймов соответственно, а разрешение обеих моделей 1920 х 1080 пикселей (FullHD). Это обеспечивает отличную детализацию картинки и позволяет добиться высокой плотности пикселей. А благодаря соответствию цветового охвата новинок цветовому пространству NTSC на 72%, достигается высокая яркость и насыщенность цветов.

Обе модели имеют частоту обновления экрана до 75 Гц и поддержку технологии FreeSync, что гарантирует плавное изображение без шлейфов и разрывов кадра. Высокая скорость отклика модели Acer KB272HLH (1 мс) позволяет использовать монитор не только для работы и мультимедиа, но и для игр.

Защита зрения

Обе модели поддерживают современные технологии защиты зрения. BluelightShield борется с вредным излучением синей части спектра света. Flicker-Less устраняет мерцание подсветки. А технология Low-dimming снижает яркость подсветки при ухудшении внешнего освещения. Вместе они обеспечивают комфортную и безопасную для глаз работу с монитором.

Цена и доступность

Acer KB242HYL и KB272HLH уже доступны на российском рынке. Цена на устройства начинается от 12 990 и 13 990 руб. соответственно.