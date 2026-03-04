Apple выпустила полноценный MacBook по цене смартфона на Android

Apple анонсировала свой самый дешевый ноутбук в истории. Он получил название MacBook Neo и стоит от $600 – примерно столько же в России просят за одну из версий смартфона Xiaomi Redmi Note 15. Это полноценный ноутбук с высоким разрешением экрана, но с процессором от iPhone.

Ноутбук или Android-смартфон

Компания Apple официально анонсировала новый ноутбук MacBook Neo – самый дешевый мобильный ПК в своей истории. Это компактное решение с 13-дюймовым экраном и цветами, которых у MacBook ранее никогда не было.

Новый MacBook Neo доступен в желто-зеленом, темно-синем, розовом и классическом серебристом оттенках. Возвращаться совсем в давнее прошлое и выпускать MacBook в пластиковом корпусе, чтобы снизить цену, Apple не стала – новый Neo выполнен из алюминия.

В базовой комплектации новый MacBook Neo стоит всего $600 или 46,8 тыс. руб. по курсу ЦБ на 4 марта 2026 г. В нее входят 8 ГБ унифицированной памяти (оперативная плюс видеопамять) и накопитель на 256 ГБ, а также в ней нет Touch ID.

Топовая версия включает 8 ГБ унифицированной памяти, Touch ID и SSD на 512 ГБ. Ее цена – $700 или 54,5 тыс. руб.

Apple Все доступные цвета корпуса

Для сравнения, в конце января 2026 г. в России поступили в продажу смартфоны серии Xiaomi Redmi Note 15. Модель Redmi Note 15 Pro+ 5G в первый день продаж стоила почти как MacBook Neo – 45 тыс. руб. за версию 12/512 ГБ. Спустя месяц она подешевела до 42 тыс. руб.

В России цены будут совсем другими. Как сообщили CNews представители ритейлера «М.Видео», MacBook Neo 8/256 ГБ оценен в 70 тыс. руб., а версия с 8/512 ГБ памяти – в 85 тыс. руб.

Как самый дешевый iPhone

Также новый MacBook Neo можно сравнить по цене со смартфонами Apple. Он стоит дешевле позапрошлогоднего iPhone 16, который продается от $700 (54,5 тыс. руб.) за версию со 128 ГБ памяти.

По цене базового MacBook Neo сейчас можно купить iPhone 17e – новый бюджетный мобильник Apple, показанный в начале марта 2026 г. за $600 (46,8 тыс. руб.) в нем будет накопитель на 256 ГБ.

Apple Подсветки у клавиатуры нет

В сравнении с другими ноутбуками Apple новый MacBook Neo значительно дешевле. Для примера, показанный почти одновременно с ним MacBook Air на процессоре М5 стоит от $1100 или 85,6 тыс. руб.

Процессор от старого iPhone

Удешевить MacBook Neo Apple удалось в первую очередь за счет отказа от использования процессоров М-серии. Это первый в истории компании мобильный ПК, собранный на базе процессора от смартфона.

Apple Ноутбук компактный и легкий

Основу MacBook Neo составляет чип A18 Pro, который дебютировал в 2024 г. в смартфонах iPhone 16 Pro и 16 Pro Max. Apple уверяет, что даже при наличии такого процессора MacBook Neo все равно на 50%, то есть в полтора раза, быстрее Windows-ноутбуков на чипах Intel Core i5 в повседневных задачах. Разница в производительности в локальных ИИ-вычислениях – трехкратная в пользу MacBook Neo, если верить Apple.

Что еще есть в ноутбуке

Если не учитывать наличие «смартфонного» процессора, то в MacBook Neo – это полноценный ноутбук с современной «начинкой». Его экран при диагонали 13 дюймов поддерживает высокое разрешение 2408х1506 пикселей и располагает пиковой яркостью 500 нит, а его матрица – это IPS или Liquid Retina в классификации Apple.

MacBook Neo стоит почти как не самый дорогой Android-смартфон

У ноутбука есть батарея на 36,5 Втч, которой хватит на 16 часов просмотра потокового видео, модули беспроводной связи Bluetooth 6.0 и Wi-Fi 6E (в России его использование официально разрешено), а также есть два порта USB-C.

Стоит отметить, что параметры у этих USB-C разные. Первый – это совсем древний и медленный USB 2.0 прямиком из 2000 г., второй – гораздо более современный и быстрый USB 3.0.

В дополнение к перечисленному в MacBook Neo есть фронтальная камера с разрешением Full HD. Она встроена в верхнюю рамку экрана (не в «челку», ее здесь нет). Есть вход под наушники, но нет подсветки клавиатуры.