Cognitive computing Когнитивные вычисления Cognizant computing Осмысленные вычисления


22.12.2025 CorpSoft24 подвела итоги работы облачного направления в 2025 году 1
19.11.2025 Ирина Окладникова, первый замминистра финансов РФ на CNews FORUM: Нецелевого расходования бюджетных средств стало меньше благодаря цифровизации 1
21.10.2025 Лучшие ноутбуки с большим экраном для учебы и работы: выбор ZOOM 1
30.09.2025 Amazon и Google докладывают Nvidia о своих новинках, потому что их могут оставить без столь нужных GPU 1
17.07.2025 Чтобы подгадить Huawei, США разрешили продавать китайцам ИИ-ускорители 1
25.06.2025 ПАК для работы с искусственным интеллектом создадут «ХайТэк» и «Базальт СПО» и «Норси-Транс» 1
29.04.2025 Евгений Свидерский -

Евгений Свидерский, ITGlobal.com в интервью Market.CNews — о том, как арендовать суперкомпьютер и есть ли альтернатива Nvidia

 1
17.04.2025 Sitronics Group: рынку модульных и капитальных дата-центров с ИИ-нагрузкой нужны единые стандарты 1
28.02.2025 «М.Видео-Эльдорадо» отметила рост продаж видеокарт на 40% в 2024 году 1
28.12.2024 Выручка 20 крупнейших поставщиков инфраструктуры ЦОД за год выросла на 53% 1
21.10.2024 Зарубежный осколок «Яндекса» возвращается на биржу Nasdaq 1
04.10.2024 Основатель «Яндекса» потратит миллиард на инфраструктуру искусственного интеллекта 1
03.09.2024 ГенИИ бизнес-диалога: как умные чат-боты меняют работу компаний 1
02.09.2024 США крупно просчитались. У Huawei гигантская чистая прибыль - шесть лет санкций прошли впустую 1
17.05.2024 Лютый конкурент Intel готовит первый в мире 256-ядерный процессор с суперсовременной топологией 1
14.03.2024 Криптошахтеры раскупили новейшие процессоры AMD из-за фишки, которая ускоряет добычу биткоинов. В чипах Intel такой нет 1
22.01.2024 Уход Nvidia открыл новые возможности для российского рынка серверов ИИ 2
22.06.2023 Искусственный интеллект изменит мировую экономику 1
19.06.2023 AMD выпустила спецпроцессор для ChatGPT, который свергнет доминирующую NVidia 1
19.04.2021 Процессоры Intel Xeon Scalable 3 поколения. Что нового? 1
07.04.2021 Intel представила процессоры Xeon Scalable 3 поколения 1
18.02.2021 Samsung разрабатывает «первую в отрасли» память с высокой пропускной способностью и возможностями для ИИ-вычислений 1
17.09.2020 Apple всех обманула. Уникальный 5-нм процессор А14 не выдерживает конкуренции со старыми чипами 1
24.01.2020 Куратор Реестра российского ПО перешел в Huawei 1
26.07.2019 Atos начинает российские продажи серверов Escala E3-900 на базе Power9 1
16.08.2018 Цифровая медицина: здравоохранение в «умном» городе 1
08.12.2017 CNews Forum: Строим цифровое будущее вместе 1
04.12.2017 Платформа Nvidia GPU Cloud добавила поддержку десктопных GPU Titan 1
26.10.2017 Какими будут ЦОДы следующего поколения? 1
30.05.2017 Nvidia совместно с производителями серверов развивает облачные вычисления для ИИ 1
13.03.2017 Когнитивные медицинские технологии IBM Watson for Oncology внедрили в Словакии 1
06.03.2017 IBM представила новые инициативы для бизнес-партнеров в сфере облачных и когнитивных технологий 1
28.10.2016 IBM Research и МТИ исследуют возможности ИИ в восприятии аудиовизуальной информации 1
18.10.2016 IBM названа глобальным лидером в области сервисов для нефтяной и газовой промышленности 1
19.07.2016 Как когнитивные вычисления и облака решают проблемы анализа больших данных 2
06.07.2016 IBM Watson и носимые устройства повысят защиту сотрудников North Star BlueScope Steel при работе в экстремальных условиях 1
05.07.2016 Новые решения IBM для когнитивных вычислений помогут разработчикам развивать свои навыки 1
20.05.2016 Команда СПбГУ победила в студенческом чемпионате мира по программированию 1
18.05.2016 IBM и Иллинойсcкий университет создадут исследовательский центр систем когнитивных вычислений 2

Публикаций - 48, упоминаний - 53

Cognitive computing и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9556 19
Nvidia Corp 3742 14
Intel Corporation 12547 8
Microsoft Corporation 25256 5
AMD - Advanced Micro Devices 4475 4
X Corp - Twitter 2908 3
Huawei 4227 3
Meta Platforms - Facebook 4537 3
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 1028 3
IBM GBSC - IBM Global Business Solution Center - IBM Global Business Services 59 3
Google LLC 12282 3
АйТи.Развитие 13 2
Samsung Electronics 10639 2
Amazon Inc - Amazon.com 3142 2
Qualcomm Technologies 1913 2
Apple Inc 12648 2
Oracle Corporation 6879 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 877 2
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 243 2
McKinsey & Company Int 270 2
OpenAI 384 2
Nebius N.V. - Nebius Group - Yandex N.V. - YNV - Яндекс Н.В. 73 2
Yandex - Яндекс 8482 2
АйТи 1440 2
Ростелеком - TData - ТДата 49 1
Бифорком Тех - B4Com Tech 1 1
NetApp - Network Appliance 648 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1594 1
Accenture plc 694 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 527 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5740 1
9025 1
GitHub 973 1
Информзащита 858 1
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 515 1
Directum - Директум 1170 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3037 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 472 1
Crypto AG 36 1
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 425 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 588 3
Консорциум.Первый ЗПИФ 27 2
Аргонаут ЗПИФ - Аргонавт ЗПИФ 15 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8214 2
Leta Capital - Leta GIV - венчурный фонд 74 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2763 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 505 2
Инфинитум - Специализированный депозитарий 62 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1491 1
РЖД - Российские железные дороги 2007 1
Coursera 59 1
Tesla Motors 429 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1123 1
Сургутнефтегаз - СНГ 278 1
Medtronic - Медтроник 17 1
Monex Group 5 1
Raiffeisen Group - Raiffeisen Bank International - Raiffeisen Zentralbank Oesterreich - Raiffeisen Bank Austria 93 1
MSKCC - Memorial Sloan Kettering Cancer Center - Мемориальный онкологический центр имени Слоуна - Кеттеринга 10 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1794 1
Lastar 4 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2704 1
NCI - National Cancer Institute - Национальный институт онкологии - Национальный институт рака США 16 1
Liberty Mutual - Либерти Страхование 9 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4802 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3538 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3256 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1623 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12889 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2815 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5236 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1137 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 313 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 195 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 103 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1358 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 531 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 468 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 1
Cooperation Council for the Arab States of the Gulf - ССАГПЗ - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива 7 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3125 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2084 1
Федеральное казначейство России 1879 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 2
OpenPOWER Foundation - Consortium 47 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 356 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 386 1
Linux Foundation 189 1
NASSCOM - National Association of Software Services Companies - Национальная ассоциация сервисных компаний - Национальная ассоциация компаний-производителей ПО и техобслуживания 26 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 247 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18304 29
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23062 23
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73425 21
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17173 14
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21828 14
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12016 13
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31997 13
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4197 11
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7421 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23232 8
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6161 8
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5941 8
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13086 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34055 6
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8410 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14910 6
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1718 5
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9394 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10137 5
DDR - Double data rate 2922 5
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1588 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25720 5
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1554 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27212 5
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8184 5
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5698 5
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8140 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22006 5
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6917 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17133 4
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9879 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16700 4
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6700 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13361 4
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3187 4
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8764 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5678 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26116 4
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7110 4
IBM Watson - IBM Watson Research Center 165 16
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 187 5
Linux OS 10934 4
Nvidia DGX - Nvidia DGX POD - Nvidia DGX SuperPOD - суперкомпьютеры 149 4
Google TensorFlow 94 3
Nvidia GPU Cloud - NGC - стек глубинного обучения 54 3
Apache MXNet 13 3
IBM Watson Health - Merge Healthcare 18 3
IBM Watson IoT - IBM Watson Internet of Things 12 3
Nvidia GeForce RTX - Nvidia Titan RTX - Nvidia RTX Studio - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 338 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2061 3
Nebius AI 17 2
Microsoft Office 3966 2
Intel x86 - архитектура процессора 1985 2
Nvidia Tesla GPU 188 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5856 2
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1397 2
Intel Core i10 Ice Lake Comet Lake Sunny Cove - Intel Core iX - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 184 2
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 313 2
IBM Power Systems - IBM Power Platform - серия серверов 354 2
Intel SGX - Intel Software Guard Extensions 42 2
Python PyTorch 58 2
Nvidia NVlink - высокопроизводительная компьютерная шина 54 2
Intel Ethernet Controller 12 2
Nvidia Volta GV 31 2
Intel Agilex FPGA 11 2
Intel Optane Memory - Intel Optane DC DIMM - Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM - Intel Optane SSD - энергонезависимая память 153 2
Intel Select Solutions 6 2
OpenAI - ChatGPT 540 2
Intel Crypto Acceleration 3 2
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 203 2
Nebius N.V. - Nebius Group - Yandex N.V. - Toloka AI - Яндекс.Толока 38 2
Nebius N.V. - Nebius Group - Yandex N.V. - TripleTen 22 2
Intel Core - Intel Raptor Lake 72 1
Nvidia Blackwell 33 1
ХайТэк - LinQ HPD - ускоритель нейронных сетей - LinQ HPS ускоритель для высокоплотных вычислений - LinQ HPQ 24 1
Ситроникс - Sitronics ЦОД 5 1
Microsoft Bing AI - Microsoft Bing Chat 12 1
NetApp ONTAP 68 1
СФР - ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 82 1
Green Harriet - Грин Гарриет 9 2
Волож Аркадий 260 2
Чачава Александр 115 2
Рязанов Александр 21 2
Алекперов Вагит 36 2
Прасс Павел 22 2
Кукушкин Егор 6 1
Hakami Hooman - Хаками Хуман 1 1
Подкорытова Алёна 2 1
Brantley John - Брэнтли Джон 2 1
Окладникова Ирина 22 1
Рябкин Константин 3 1
McHugh Jim - МакХью Джим 4 1
Kelly John - Келли Джон 15 1
Ли Георгий 1 1
Sacks David - Сакс Дэвид 12 1
Гайдарилов Арсен 5 1
Narayana Vanitha - Нараянан Ванита 1 1
Водясов Алексей 222 1
Гоц Роман 51 1
Шадаев Максут 1151 1
Чаркин Евгений 314 1
Lisa Su - Лиза Су 55 1
Шипов Савва 102 1
Филатов Андрей 115 1
Ройфман Роман 16 1
Рубанов Владимир 75 1
Нестеров Алексей 172 1
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 1
Мальков Антон 45 1
Дырмовский Дмитрий 142 1
Рахтеенко Владимир 41 1
Krishna Arvind - Кришна Арвинд 47 1
Люй Жуй 5 1
Гимранов Ринат 125 1
Размахаев Сергей 43 1
Фридман Илья 42 1
Паршин Константин 64 1
Петров Сергей 61 1
Волков Никита 80 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53496 17
Россия - РФ - Российская федерация 157276 16
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18254 8
Европа 24650 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45819 4
Европа Восточная 3122 4
США - Нью-Йорк 3153 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4098 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13568 3
Азия - Азиатский регион 5753 3
Япония 13555 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18639 3
Нидерланды 3636 3
Сингапур - Республика 1906 2
Индия - Bharat 5708 2
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1818 2
Канада 4986 2
Китай - Тайвань 4138 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14503 2
Финляндия - Финляндская Республика 3658 2
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1051 2
Таиланд - Пхукет 13 1
Аргентина - Росарио 3 1
США - Иллинойс - Шампейн - Шампейн–Урбана - Урбана–Шампейн 30 1
Земля - планета Солнечной системы 10665 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 803 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1874 1
Ирландия - Республика 1025 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8138 1
Польша - Республика 2002 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3190 1
Израиль 2785 1
Германия - Федеративная Республика 12947 1
Африка - Африканский регион 3572 1
Ближний Восток 3035 1
Италия - Итальянская Республика 4431 1
Россия - СФО - Новосибирск 4666 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3368 1
Турция - Турецкая республика 2495 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2114 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31959 14
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51332 10
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17431 10
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9689 9
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6336 8
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4766 7
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10761 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55081 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15175 5
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8247 5
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5326 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5520 4
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3708 4
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6952 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10339 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6257 3
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2589 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6115 3
Аренда 2584 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4337 2
Образование в России 2562 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4255 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7360 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2291 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3728 2
Здравоохранение - ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес - спортивное и лечебное питание 210 2
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 930 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10543 2
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2068 2
Энергетика - Energy - Energetically 5531 2
Метрология - Нанометрология - Nanometrology 805 2
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1293 2
Здравоохранение - Сердечно-сосудистая система - Cardiovascular system - Кровеносная система - Circulatory system - Сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ - Cardiovascular diseases - Ишемическая болезнь сердца - Morbus ischaemicus cordis 412 2
Металлы - Платина - Platinum 480 2
Металлы - Серебро - Silver 796 2
Информатика - computer science - informatique 1144 2
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 993 2
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1288 2
Tom’s Hardware 520 3
Weather Group - The Weather Channel - TWC 37 1
TechSpot 160 1
Ice Universe - микроблог инсайдера 13 1
Bloomberg 1420 1
WCCFTech - Издание 87 1
IBM Research 108 6
IDC - International Data Corporation 4943 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8380 3
Gartner - Гартнер 3613 3
IBM Institute for Business Value 25 2
Evans Data 11 1
Fortune Global 500 287 1
Huawei RRI - Huawei Russian Research Institute 10 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 776 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 1
IBM Global C-Suite 3 1
Frost & Sullivan 206 1
The Next Generation of Medicine: Artificial Intelligence and Machine Learning 1 1
TM Capital 1 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 977 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1094 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1270 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 464 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 603 2
Cairo University - Каирский университет 5 1
UNR - National University of Rosario - Национальный университет Росарио 1 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 281 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 521 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 193 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 297 1
РАН - Российская академия наук 2017 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 202 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 629 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 168 1
U.S. Department of Energy - Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 81 1
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 1
UNSW - University of New South Wales - Университет Нового Южного Уэльса 50 1
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 155 1
University of Warsaw - Uniwersytet Warszawski - Варшавский университет 18 1
NUS - National University of Singapore - Национальный университет Сингапура 39 1
Shanghai Jiao Tong University - Шанхайский университет транспорта - Шанхайский университет Цзяотун 22 1
USC - University of Southern California - Университет Южной Калифорнии 70 1
Northwestern University - Северо-Западный университет 119 1
UC Irvine, UCI - University of California, Irvine - Калифорнийский университет в Ирвайне 36 1
Львівський національний університет імені Івана Франка - University of Lviv - Львовский национальный университет имени Ивана Франко 3 1
Universität Stuttgart - University of Stuttgart - Штутгартский университет - Университет Штутгарта 13 1
Ben-Gurion University of the Negev - Университет имени Бен-Гуриона 20 1
Образование - ИУП - Индивидуальный учебный план - Индивидуальная образовательная траектория - Индивидуальная траектория развития 78 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 264 1
SNU - Seoul National University - Национальный университет Сеула - Сеульский национальный университет 31 1
Imperial College London - Имперский колледж Лондона 88 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1218 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 91 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 366 1
CNews Мисс ИТ России 12 1
Gartner Symposium ITxpo 27 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1409442, в очереди разбора - 730911.
Создано именных указателей - 187910.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

