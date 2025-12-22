Получите все материалы CNews по ключевому слову
Cognitive computing Когнитивные вычисления Cognizant computing Осмысленные вычисления
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru
Cognitive computing и организации, системы, технологии, персоны:
|Green Harriet - Грин Гарриет 9 2
|Волож Аркадий 260 2
|Чачава Александр 115 2
|Рязанов Александр 21 2
|Алекперов Вагит 36 2
|Прасс Павел 22 2
|Кукушкин Егор 6 1
|Hakami Hooman - Хаками Хуман 1 1
|Подкорытова Алёна 2 1
|Brantley John - Брэнтли Джон 2 1
|Окладникова Ирина 22 1
|Рябкин Константин 3 1
|McHugh Jim - МакХью Джим 4 1
|Kelly John - Келли Джон 15 1
|Ли Георгий 1 1
|Sacks David - Сакс Дэвид 12 1
|Гайдарилов Арсен 5 1
|Narayana Vanitha - Нараянан Ванита 1 1
|Водясов Алексей 222 1
|Гоц Роман 51 1
|Шадаев Максут 1151 1
|Чаркин Евгений 314 1
|Lisa Su - Лиза Су 55 1
|Шипов Савва 102 1
|Филатов Андрей 115 1
|Ройфман Роман 16 1
|Рубанов Владимир 75 1
|Нестеров Алексей 172 1
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 1
|Мальков Антон 45 1
|Дырмовский Дмитрий 142 1
|Рахтеенко Владимир 41 1
|Krishna Arvind - Кришна Арвинд 47 1
|Люй Жуй 5 1
|Гимранов Ринат 125 1
|Размахаев Сергей 43 1
|Фридман Илья 42 1
|Паршин Константин 64 1
|Петров Сергей 61 1
|Волков Никита 80 1
|Tom’s Hardware 520 3
|Weather Group - The Weather Channel - TWC 37 1
|TechSpot 160 1
|Ice Universe - микроблог инсайдера 13 1
|Bloomberg 1420 1
|WCCFTech - Издание 87 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1409442, в очереди разбора - 730911.
Создано именных указателей - 187910.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.