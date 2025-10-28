Разделы

Гайдарилов Арсен


СОБЫТИЯ


28.10.2025 «М.видео»: россияне активно переходят на мониторы с 2K и 4K-разрешением 1
09.06.2025 «М.Видео-Эльдорадо» фиксирует рост продаж видеокарт в 4,7 раза в I квартале 2025 года 1
28.02.2025 «М.Видео-Эльдорадо» отметила рост продаж видеокарт на 40% в 2024 году 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Гайдарилов Арсен и организации, системы, технологии, персоны:

Nvidia Corp 3695 2
Palit Microsystems 42 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2658 2
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1368 2
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4095 2
Трассирование - Трассировка 73 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17729 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26939 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17251 2
Видеоигры - Video game - видеоигровая индустрия 521 1
Торговля - RetailTech - Управление ассортиментом и ценообразованием 229 1
Cognitive computing - Когнитивные вычисления - Cognizant computing - Осмысленные вычисления 45 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2337 1
Gen V - кибератаки пятого поколения 1253 1
FTPS - FPS over SSL, по аналогии с HTTPS 597 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3894 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12853 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6276 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4797 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9128 1
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3677 1
Nvidia DLSS - Nvidia Deep Learning Super Sampling 36 2
Palit GeForce GTX - Palit GeForce GTS - Palit GT - Palit GeForce GS - Palit GeForce Gamerock - Palit GeForce RTX 18 2
Nvidia GeForce RTX - Nvidia Titan RTX - Nvidia RTX Studio - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 332 2
Nvidia Blackwell 30 1
Россия - РФ - Российская федерация 155030 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2351 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2451 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5842 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25696 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 960 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1395819, в очереди разбора - 732173.
Создано именных указателей - 184944.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

