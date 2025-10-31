«М.видео» фиксирует рост продаж видеокарт на 60% по итогам девяти месяцев 2025 года

«М.видео» отмечает значительный рост продаж видеокарт по итогам девяти месяцев 2025 г. Спрос на графические ускорители в сети ритейлера увеличился как в денежном, так и в количественном выражении: продажи в рублях выросли на 50%, а в количественном — на 60% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «М.видео».

Интерес к видеокартам продолжает расти на фоне популярности гейминга, развития сегмента ПК и увеличения числа пользователей, работающих с графикой, видео и искусственным интеллектом. Все больше покупателей рассматривают мощные графические ускорители как инвестицию в производительность, стабильность и универсальность — от игр до профессиональных задач.

По итогам девяти месяцев 2025 г. лидерами продаж в денежном выражении стали MSI Nvidia GeForce RTX 5060 Ti Gaming Trio OC 16GB, Palit Nvidia GeForce RTX 5070 GamingPro 12GB, MSI Nvidia GeForce RTX 5060 Shadow 2X OC 8GB, Palit Nvidia GeForce RTX 5070 Ti GameRock 16GB и MSI Nvidia GeForce RTX 5080 Ventus 3X OC Plus 16GB.

В количественном выражении топ-5 видеокарт возглавила ASUS Nvidia GeForce RTX 3050 Phoenix, за ней следуют Palit Nvidia GeForce RTX 5060 Ti Infinity 3 16GB, MSI Nvidia GeForce RTX 5060 Shadow 2X OC 8GB, MSI Nvidia GeForce RTX 5060 Ti Gaming Trio OC 16GB и Palit Nvidia GeForce RTX 5070 GamingPro 12GB.

Покупатели все чаще выбирают решения нового поколения, обеспечивающие запас производительности на несколько лет вперед. В структуре спроса усиливаются позиции видеокарт серии RTX 5000, которые уверенно заменяют модели предыдущих линеек и формируют основу игрового и профессионального сегментов.

Менеджер товарной категории «Комплектующие для ПК» компании «М.видео» Арсен Гайдарилов: «Мы видим, что интерес к видеокартам остается стабильно высоким и становится все более осознанным. Покупатели обращают внимание не только на "производительность за рубль (FPS за рубль)", но и на энергоэффективность, уровень шума, объем видеопамяти и поддержку современных технологий. В 2025 г. особенно активно растет средний и продвинутый сегмент — пользователи выбирают модели, которые одинаково хорошо подходят и для игр, и для работы. Рост продаж также поддерживают расширение линейки Nvidia GeForce RTX 50-й серии, выход новых моделей внутри каждого ценового сегмента, а также выравнивание цен на фоне стабильного валютного курса. Ожидаем, что интерес к категории сохранится до конца года, особенно в период сезонных акций и праздничных распродаж».