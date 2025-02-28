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«М.Видео-Эльдорадо» отметила рост продаж видеокарт на 40% в 2024 году

«М.Видео-Эльдорадо» проанализировала статистику продаж видеокарт в каналах продаж «М.Видео-Эльдорадо» в 2024 г. Спрос на графические ускорители вырос на 40% в денежном и на 30% в штучном выражении в 2024 г. по сравнению с 2023 г. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Лидерами в денежном выражении стали модели, обеспечивающие максимальную производительность в играх, 3D-графике и ИИ-вычислениях. Первое место заняла Palit RTX 4070 Super Dual OC. За ней следуют MSI RTX 4080 Super 16G Gaming X Slim и Palit Nvidia GeForce RTX 4080 Super Gamingpro 16GB.

Четвертая и пятая позиции в этом рейтинге принадлежат Palit RTX 4070 Ti Super Gamingpro OC и MSI RTX 4070 Ti Super 16G Ventus 3X OC.

Рост продаж этих моделей обусловлен несколькими факторами. Во-первых, они поддерживают новейшие технологии Nvidia — DLSS 3, трассировку лучей и аппаратное ускорение ИИ, что делает их актуальными не только для игр, но и для профессионального использования. Во-вторых, видеокарты 40-й серии заметно энергоэффективнее предшественников, что делает их привлекательными даже для владельцев систем с ограниченным бюджетом на апгрейд.

В топе продаж в штучном выражении оказались модели, предлагающие лучшее соотношение цены и производительности. Абсолютным бестселлером стала все та же Palit RTX 4070 Super Dual OC — ее выбирали пользователи, которым нужна мощная карта для игр в 1440p, но без переплаты за топовые решения.

Следующими по популярности стали Palit Nvidia GeForce RTX 4060 Dual OC 8GB и Palit Nvidia GeForce RTX 4060 Ti JetStream 16GB. Более доступная Palit GeForce RTX 3060 Dual 12G также вошла в топ.

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Цифровизация

Замыкает пятерку Palit Nvidia GeForce RTX 4060 DUAL 8GB — это одно из самых доступных решений на рынке.

Популярность этих моделей объясняется несколькими факторами. Во-первых, снижение цен на карты среднего сегмента сделало их доступными для широкой аудитории, особенно на фоне подорожания топовых решений. Во-вторых, современные технологии рендеринга и оптимизации (DLSS 3, AV1-кодирование) позволяют даже картам уровня RTX 4060 выдавать впечатляющий FPS в требовательных играх.

Ведущий менеджер категории «Комплектующие для ПК» Группы «М.Видео-Эльдорадо» Арсен Гайдарилов: «В этом году продажи видеокарт продолжат расти благодаря развитию технологий искусственного интеллекта, популяризации 4K-гейминга и ожидаемому поступлению в продажу серии Nvidia RTX 50. Новые технологии и улучшенная энергоэффективность сделают видеокарты еще более производительными, что может привести к новому витку апгрейдов среди геймеров и профессионалов».

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