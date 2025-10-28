Разделы

Техника
«М.видео»: россияне активно переходят на мониторы с 2K и 4K-разрешением

«М.видео» отмечает устойчивый рост интереса покупателей к мониторам с повышенным разрешением. За январь-сентябрь 2025 г. доля устройств с разрешением 2К (1440p) в продажах увеличилась с 15,4% до 24,5%, а 4К (2160p) — с 3,8% до 7,8%. В совокупности такие модели заняли около трети всех проданных мониторов в России, тогда как годом ранее на них приходилось менее 20%. Об этом CNews сообщили представители «М.видео».

Рост интереса к таким моделям связан с обновлением домашних и офисных рабочих мест, развитием игрового сегмента и появлением широкого выбора моделей с диагональю от 27 дюймов и частотой обновления 120 Гц и выше. Современные мониторы обеспечивают более четкое изображение, точную цветопередачу и комфорт при работе с контентом, играх и обучении, что делает их востребованными не только у энтузиастов, но и у массовых пользователей.

По итогам девяти месяцев 2025 г. россияне приобрели около 2,6 млн мониторов на сумму порядка 45 млрд руб., при этом средняя цена устройства выросла на 15% год к году и составила 17,3 тыс. руб.

В топ-5 брендов по количеству проданных устройств вошли собственные и эксклюзивные марки ритейлеров (12%), MSI (10%), Redmi (8%), Xiaomi (8%) и LG (6%). Собственные торговые марки сохраняют популярность благодаря сочетанию доступной цены, функциональности и современного дизайна, а также учету предпочтений российских покупателей при разработке моделей.

Ринат Мавлютов, «АгроЭко»: Хакеры разрабатывают новые вирусы с использованием генеративного ИИ
Безопасность

В денежном выражении лидерами категории стали MSI (10%), собственные и эксклюзивные бренды ритейлеров (9%), Samsung (7%), LG (7%) и Xiaomi (6%).

Менеджер товарной категории «Мониторы» компании «М.видео» Арсен Гайдарилов: «Покупатели все чаще выбирают мониторы с более высоким разрешением, которое обеспечивает комфортную работу, четкое изображение и широкий диапазон задач — от игр и графики до офисных сценариев. Мы наблюдаем, как 2К и -дисплеи становятся новым стандартом качества, а диагонали от 27 дюймов и выше — привычным выбором для дома и офиса. Рынок становится более зрелым и технологичным: пользователи обращают внимание не только на характеристики, но и на дизайн, эргономику и энергоэффективность. Производители, в свою очередь, активно расширяют линейки и делают продвинутые модели все доступнее для широкой аудитории».

Техника

