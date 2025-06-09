«М.Видео-Эльдорадо» фиксирует рост продаж видеокарт в 4,7 раза в I квартале 2025 года

«М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, зафиксировала рост продаж видеокарт в розничных и онлайн-каналах в I квартале 2025 г. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года категория выросла в 4,7 раза по количеству проданных устройств и в 4,4 раза в денежном выражении.

Ведущий менеджер категории «Комплектующие для ПК» компании «М.Видео-Эльдорадо» Арсен Гайдарилов сказал: «Видеокарты — одна из самых быстрорастущих категорий в этом году: продажи выросли почти в пять раз. Мы наблюдаем устойчивый интерес со стороны геймеров, создателей контента и тех, кто использует ПК для ресурсоемких задач. Palit демонстрирует выдающиеся результаты за счет широкой и выверенной линейки моделей: от решений начального уровня до мощных флагманов. Конкурентоспособное соотношение цены и характеристик, узнаваемость бренда и стабильная поставка сделали устройства Palit наиболее востребованными у наших покупателей. Мы продолжим расширять ассортимент, чтобы удовлетворять самые разные сценарии использования и технические требования. При этом мы ожидаем, что спрос на видеокарты продолжит расти и дальше — в том числе благодаря выходу нового поколения графических ускорителей Nvidia GeForce RTX 50 Series на базе архитектуры Nvidia Blackwell. Эти решения с RT-ядрами четвертого поколения и тензорными ядрами пятого поколения открывают новые горизонты рендеринга с использованием ИИ: от нейронных шейдеров и продвинутой геометрии до имитации освещения в реальном времени.

Технологии вроде DLSS 4 с Multi Frame Generation, Frame Warp и Reflex 2 значительно повышают производительность и снижают задержки, что особенно важно для поклонников киберспортивных и высокобюджетных AAA+ игр. А новая память GDDR7 обеспечивает на 35% большую пропускную способность, что делает загрузки и отрисовку текстур практически мгновенными. Все это задает высокий вектор развития на ближайшие кварталы — и «М.Видео-Эльдорадо» как главный эксперт по технике уже предлагает покупателям актуальные модели RTX 50 Series в рознице и онлайн».

Лидером по выручке стала Palit GeForce RTX 4070 Super Dual OC 12GB. Это модель верхнего сегмента, обеспечивающая высокий уровень производительности в 2K и 4K-разрешении, что делает ее особенно привлекательной для требовательных геймеров и пользователей, работающих с графикой и видео.

Второе место заняла Palit GeForce RTX 4070 Dual 12GB — сбалансированный вариант для тех, кто хочет получить мощную видеокарту по более доступной цене по сравнению с версией Super. Модель также поддерживает технологии DLSS и трассировку лучей, но с меньшим энергопотреблением.

Третью строчку заняла Palit GeForce RTX 4060 Ti Dual V1 8GB — видеокарта среднего класса, которая активно продавалась благодаря привлекательному соотношению цены и производительности. Она подходит как для современных игр, так и для рабочих задач.

Четвертое и пятое места заняли соответственно Palit GeForce RTX 4060 Dual OC V1 8GB и Palit GeForce RTX 4060 Infinity 2 OC 8GB. Эти модели ориентированы на массовый сегмент и подкупают стабильностью, хорошим охлаждением и поддержкой всех актуальных технологий Nvidia, включая DLSS 3.0.

По количеству проданных устройств лидирует Palit GeForce RTX 4060 Ti Dual V1 8GB. Она подходит как геймерам, так и тем, кто изредка запускает видеоигры, но хочет, чтобы все современные тайтлы запускались на домашнем ПК, что обеспечило ей максимальные объемы продаж.

На втором месте — Palit GeForce RTX 4060 Dual OC V1 8GB, одна из самых доступных моделей с усиленной системой охлаждения, которая активно покупалась как для апгрейда, так и для новых сборок.

Третью строчку занимает Palit GeForce RTX 4060 Infinity 2 OC 8GB. Модель выделяется нестандартным дизайном, двухвентиляторной системой охлаждения и компактным форм-фактором, за счет чего получила высокую популярность у пользователей с ограниченным пространством в корпусе.

Четвертое место у Palit GeForce RTX 4060 Dual 8GB — базовой модификации линейки RTX 4060, которая обеспечивает необходимую производительность в Full HD-разрешении при максимально демократичной цене.

Замыкает рейтинг по количеству проданных штук Palit GeForce RTX 4070 Super Dual OC 12GB — несмотря на более высокую цену, интерес к модели был стабильно высоким за счет высокого уровня производительности и доверия к бренду.