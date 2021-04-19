Процессоры Intel Xeon Scalable 3 поколения. Что нового?

В рамках презентации «Технологии, способные удивлять - 2021», компания Intel анонсировала свои самые производительные процессоры Intel Xeon Scalable 3 поколения под кодовым названием Ice Lake и другие экосистемные продукты.

К моменту анонса Intel поставила клиентам уже более 200 тысяч процессоров Intel Xeon Scalable 3 поколения. Ведущие поставщики облачных услуг планируют развернуть серверы на базе новых процессоров для предоставления лучшей производительности своим клиентам. Использование продуктов экосистемы Intel позволяет добиться значительного повышения эффективности вычислений. Во время презентации корпоративный вице-президент Intel и руководитель подразделения Xeon and Memory Group Лиза Спелман сообщила, что компания Oracle разработала на базе Intel Optane Persistent Memory и технологий Intel Xeon эффективное решение для баз данных — Exadata X8M. С помощью него Всемирный банк сократил в 10 раз время доступа к базам данных и увеличил производительность обработки онлайн-транзакций в 2,5 раза.

Масштабируемое семейство процессоров Intel Xeon 3 поколения представляет собой гибкую платформу для различного типа рабочих нагрузок: высокопроизводительных вычислений (HPC), искусственного интеллекта, сетевых и периферийных вычислений. Новые процессоры производительнее на 46% в распространенных рабочих нагрузках для центров обработки данных по сравнению с предыдущим поколением, а производительность ИИ вычислений до 74% выше, чем у предыдущего поколения.

Процессоры Intel Xeon Scalable 3 поколения имеют до сорока ядер, построенных на новой архитектуре и изготовленных по 10 нм технологическому процессу. Помимо этого, появилась поддержка PCIe 4.0 до 64 линий и восьмиканальной памяти DDR4-3200, а в сумме с Intel Optane Persistent Memory 200-й серии можно реализовать до 6 Тбайт памяти на один сокет. Новая платформа поддерживает конфигурации до восьми сокетов в одном сервере. Также в линейке процессоров появились модели с индексом N, оптимизированные для развертывания сетей 5G. В таблице ниже представлены ключевые характеристики процессоров Intel Xeon Scalable 3 поколения и различные сценарии применения этих моделей.

Кроме того, важные изменения коснулись безопасности вычислений. Теперь поддерживается технология Total Memory Encryption, которая обеспечивает полное шифрование ОЗУ по стандарту AES-XTS, а технология Intel Software Guard Extensions теперь способна работать с суммарным объем защищенных анклавов до 512 Гбайт. Помимо аппаратного ускорения ИИ-вычислений теперь поддерживается ускорение криптографических вычислений технологией Intel Crypto Acceleration.

Новая платформа оптимизирована для использования Intel Optane Persistent Memory 200-й серии, накопителей Intel Optane SSD P5800X и Intel SSD D5-P5316, сетевых адаптеров Intel Ethernet 800-й серии с пропускной способностью до 100 Гбит/c и программируемых логических матриц Intel Agilex FPGA.

Благодаря программным инструментам Intel Market Ready и Intel Select Solutions упрощается процесс развертывания серверной инфраструктуры и поддерживаются около пятисот готовых решений, оптимизированных для специализированных задач. Для оптимизации кода и более эффективного использования ресурсов процессоров разработчики получат инструментарий Intel oneAPI.