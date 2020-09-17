Apple всех обманула. Уникальный 5-нм процессор А14 не выдерживает конкуренции со старыми чипами

Первый в мире 5-нанометровый процессор Apple A14 оказался слабее в сравнении с 7-нанометровым Qualcomm Snapdragon 865+, хотя вышел позже него. Даже в сравнении с А13 новый А14 почти не выигрывает в производительности, и грядущий Snapdragon 875 может оставить его далеко позади.

Новый процессор хуже старых

Мобильный процессор Apple A14, ставший первым в мире CPU с 5-нанометровой топологией, продемонстрировал далеко не самые выдающиеся результаты в тесте производительности. Как сообщил в своем Twitter известный инсайдер Ice Universe (@UniverseIce), в популярном бенчмарке AnTuTu набрал меньше баллов, чем Snapdragon 865+.

865+ был на момент публикации материала самым топовым процессором компании Qualcomm, но, в отличие от Apple A14, он выпускается по нормам 7-нанометрового техпроцесса. Тем не менее, это не помешало ему набрать свыше 667,2 тыс. баллов в AnTuTu, тогда как А14 получил лишь около 572,3 тыс. очков.

Apple показала А14 в рамках презентации, прошедшей 15 сентября 2020 г. CNews писал, что первым устройством на его основе в итоге стал не смартфон серии iPhone 12, а планшет iPad Air 4. Несмотря на это, в тесте AnTuTu участвовал пока не анонсированный флагманский смартфон iPhone 12 Pro Max в комплектации с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ интегрированной памяти.

Как Apple всех обманула

В состав Apple входят блок из шести основных вычислительных ядер и видеоподсистема на четырех ядрах. Для задач искусственного интеллекта (ИИ) в процессоре служит 16-ядерный Neural Engine. В общей сложности новый CPU Apple включает 11,6 млрд транзисторов.

Оценка производительности Apple A14

Во время показа А14 Apple заявила, что он может похвастаться 40-процентным приростом производительности, но, как оказалось, сравнение проводилось с процессором А12, дебютировавшем в 2018 г. Процессор А13 образца 2019 г. упомянут не был, и причиной тому стала, как выяснил Ice Universe, незначительная разница в скорости его работы.

Сравнительный тест AnTuTu показывает, что iPhone 12 Pro Max cовсем незначительно опережает своего предшественника – iPhone 11 Pro Max, вышедшего в сентябре 2019 г. Результат iPhone 12 Pro Max в бенчмарке – 572,3 тыс. баллов, а iPhone 11 Pro Max заработал около 524,4 тыс. баллов. В итоге разница в производительности между ними составляет примерно 10% в пользу iPhone 12 Pro Max. До появления результатов тестирования Ice Universe предполагал, что по производительности А14 будет уступать лишь процессору Qualcomm Snapdragon 875, появление которого предварительно назначено на конец 2020 г. Он тоже с высокой долей вероятности окажется 5-нанометровым.

Сравнение с Apple A13

Непосредственно сам CPU в iPhone 12 Pro Max набрал 167,5 тыс. очков, тогда как А13 получил 143,5 тыс. Остальные баллы смартфоны получили за скорость работы видеоподсистемы, памяти и других компонентов.

Все может оказаться не так уж и плохо

Компания Apple не прокомментировала публикацию результатов тестов ее смартфонов в Twitter Ice Universe. Достоверность этих сведений тоже пока нельзя проверить – линейка смартфонов iPhone 12 еще даже не представлена, не говоря уже о начале ее продаж. К тому же, на протестированный iPhone 12 Pro Max установлена прошивка iOS 14.1, тогда как Apple выпустила пока лишь только 14.0, так что он может работать на базе бета-версии, которая вполне может функционировать нестабильно и влиять на итоговый результат тестирования.

Snapdragon 865+ при более старом техпроцессе выдает большую производительность, чем Apple A14

Ice Universe полагает, что столь незначительный отрыв А14 от А13 в синтетическом тесте может указывать на то, что при его создании Apple гналась не за темпами работы основных вычислительных ядер. По его мнению, упор она сделала на снижение энергопотребления процессора для увеличения времени автономной работы устройств на его основе, а также на росте производительности при ИИ-вычислениях.

Откуда у Apple 5 нанометров

Компания Apple занимается исключительно разработкой своих процессоров, но не их производством. В работе над А14 принимали участие ее собственные специалисты, а выпуском, за неимением у Apple заводов по из производству, займется тайваньская компания TSMC.

В плане топологии аналогов у А14 в мире пока нет

5-нанометровый техпроцесс TSMC полностью освоила в 2020 г., и она стала одной из первых компаний, готовых к выпуску соответствующих чипов. Конкуренцию ей в этом плане составляет пока лишь Samsung.