Apple выпустила дешевые часы, крутой iPad и первый в мире гаджет на процессоре 5 нм. Цены в России

На ежегодной осенней презентации Apple продемонстрировала iPad 8 с очень быстрым «железом», новейший iPad Air c переработанным дизайном и на 5-нанометровом процессоре, а также часы Watch Series 6 и бюджетные Watch SE. Все устройства поступят в продажу в России, как комбо-подписка на все сервисы Apple, получившая название Apple One.



Россыпь новинок Apple

Компания Apple провела ежегодную сентябрьскую презентацию, в ходе которой показала свои самые горячие новинки. Она сделала упор на планшетные компьютеры, смарт-часы и новые сервисы, однако впервые за десять лет осеняя премьера обошлась без смартфонов iPhone. Из-за пандемии коронавируса COVID-19 их показ был перенесен на более поздний срок, дата которого пока не установлена.

Ассортимент гаджетов Apple пополнился часами Watch Series 6, бюджетными Watch SE и двумя планшетами – классическим iPad восьмого поколения, получившим взрывной прирост производительности и полностью новый iPad Air четвертого поколения. Он обзавелся современным дизайном, и именно ему выпала честь стать первым в мире устройством на 5-нанометровом процессоре, но за счет всего этого он стал стоить значительно дороже на фоне обычного iPad.

Список своих сервисов компания дополнила новым Fitness+ для спортсменов.

Apple показала часы, планшеты и сервисы, но только не смартфоны

Также была представлена комбо-подписка Apple One, позволяющая получить доступ к нескольким сервисам компании за фиксированную плату.

Цены в России и за ее пределами

Из всех представленных новинок Apple в России будут доступны все, кроме сервиса Fitness+. Он запущен пока только в США, Австралии, Великобритании, Ирландии, Канаде и Новой Зеландии, где его цена составит $10 (752 руб. по курсу ЦБ на 16 сентября 2020 г.) или $80 (6015 руб.) в год. О сроках появления сервиса в других странах Apple не сообщает.

Новый iPad будет доступен в России по цене от 30 тыс. руб. (для модели только с Wi-Fi) и от 43 тыс. руб. (для модели Wi-Fi+Cellular). В США он стоит от $330 (24,8 тыс. руб.) и $460 (34,6 тыс. руб.) соответственно.

Российская цена iPad Air составит от 56 тыс. руб. (для модели Wi-Fi) и от 68 тыс. руб. (для модели Wi-Fi+Cellular). В США этот планшет, как и обычный iPad, стоит существенно дешевле – от $600 (45,1 тыс. руб.) и от $730 (54,9 тыс. руб.) соответственно.

Цена Watch Series 6 в России составляет 37 тыс. руб. за версию с GPS, в США же она начинается от $400 (30,1 тыс. руб.). Watch SE с GPS оцениваются в 25 тыс. руб. в России и в $280 (21 тыс. руб.) за ее пределами.

Уникальный планшет Apple

Изюминкой планшета iPad Air стал 5-нанометровый процессор А14 Bionic – он получил его даже раньше, чем новые iPhone 12, и в мире пока нет ни одного другого устройства на чипе с таким же техпроцессом. А14 – это 6-ядерный процессор, и его производительность выросла на 40% в сравнении с последними 7-нанометровыми чипами компании, а скорость обработки графики возросла на 30%.

За счет более производительного чипа и iPad Air стал более универсальным устройством

В дополнение к новому процессору Apple подарила планшету новый дизайн в стиле iPad Pro.

Компьютер укомплектован 10,9-дюймовым экраном Liquid Retina с разрешением 2360х1640 точек. У него нет функции распознавания по лицу (Face ID), но есть сканер отпечатков пальцев (Touch ID), встроенный, что важно, в кнопку включения. В данной модели Apple отказалась от разъема Lightning в пользу универсального USB-С, и компьютер теперь поддерживает 20-ваттную быструю зарядку. Объем встроенной памяти составляет 64 или 256 ГБ.

iPad Air проапгрейдили не только внешне, но и внутренне

В список характеристик планшета вошли 7-мегапиксельная фронтальная камера и 12-мегапиксельная основная, с возможностью записи видео в 4К. Есть стереодинамики, поддержка стилуса Apple Pencil 2 и модуль Wi-Fi 6 (802.11ax). Новый iPad Air выпускается в пяти цветах: серебристый, «серый космос», «розовое золото», зеленый и «голубое небо».

Сверхмощный iPad

Новый iPad восьмого поколения сохранил прежний дизайн, но получил процессор А12, доставшийся ему от прошлогодних iPad Air и iPad mini. По словам представителей компании, переход на новый чип обеспечил 40-процентный прирост общей производительности и двукратное увеличение скорости обработки графики в сравнении с предыдущим поколением.

Для iPad доступна продвинутая клавиатура-обложка как у iPad Pro

У нового iPad есть 10,2-дюймовый Retina дисплей вместо 9,7 дюйма у предыдущей версии, кнопка Home со встроенным Touch ID и фирменный разъем Lightning. В этом планшете Apple не стала отказываться от него, но в комплект положила кабель Lightning/USB-C и зарядное устройство с соответствующим входом. Компьютер доступен с накопителем на 32 и 128 ГБ и 8-мегапиксельной основной камерой (разрешение фронтальной Apple не уточнила).

Новый iPad получил классическую узнаваемую внешность

В iPad восьмого поколения есть поддержка стилуса Pencil 1 и батарея на 10 часов автономной работы. Он выпускается в трех цветах: серебристый, «серый космос» и золотой.

Дорогие часы без зарядки в комплекте

Следующая новинка Apple – это Watch Series 6 с ничуть не изменившимся дизайном. Главное новшество – это возможность измерения уровня кислорода в крови, и этот анализ часы проводят за 15 секунд. Также появился альтиметр для измерения высоты.

По заявлению Apple, экран новых часов в режиме Always on Display стал в 2,5 раза ярче, а в обычном режиме – на 20%. Также им достался новый процессор Apple S6, который стал на 20% мощнее предыдущего.

Дизайн Apple Watch не меняется уже шесть лет

Линейка алюминиевых корпусов, которая раньше включала в себя корпуса только трех цветов (серебристого, золотого и цвета «серый космос»), теперь дополнена синим и красным оттенками. Модели из нержавеющей стали теперь также выпускаются в графитовом цвете и в обновленном варианте золотого цвета. Корпуса Apple Watch Edition производятся из титана естественного цвета и цвета «чёрный космос».

Также для новых часов Apple подготовила и новые ремешки без застежек и пряжек. Этот монобраслет выполнен из мягкого силикона в одной модификации и из переплетенных синтетических нитей в другой. Появился и новый кожаный браслет с фиксацией на запястье при помощи скрытых магнитов.

Для «компенсации» всех нововведений Apple убрала из коробки с Watch Series 6 зарядное устройство – теперь они поставляются только с кабелем питания. Зарядку придется покупать дополнительно.

Бюджетные смарт-часы

Впервые за шесть лет существования часов Watch Apple пополнила линейку недорогой моделью с приставкой SE. Это часы в корпусе от Watch Series 4, снятых в производства в 2019 г., и с процессором предыдущего поколения – S5.

Внешне Watch SE будет непросто отличить от старших моделей

Watch SE получили практически все функции, имеющиеся Series 6, за исключением ключевых. Так, в них нет датчика измерения кислорода в крови, плюс во время презентации не был заявлен режим Always on Display.

Представители Apple сравнили Watch SE с Series 3, которые по-прежнему официально продаются. Новая модель характеризуется наличием Retina-дисплея, который на 30% больше, чем у третьего поколения.

Новые сервисы и подписка

В список имеющихся сервисов Apple добавила Fitness+. Это спортсервис с видеотренировками, за счет которого можно заниматься спортом в любом месте – дома, в спортзале, в путешествии, на улице и т. д.

Сервис работает на iPhone, iPad и Apple TV, а также на Apple Watch – с их помощью он будет отслеживать параметры организма, включая пульс и насыщение крови кислородом. Также часы потребуются для подсчета калорий и темпа движения.

Apple Fitness+

Видеотренировки, по заверениям Apple. проводят лучшие тренеры со всего мира, вот только количество видов спорта пока ограничено. Есть йога, бег, езда на велотренажере, танцы, ходьба и ряд других. В России Fitness+ недоступен.

Зато в России теперь есть подписка Apple One, но, если во всем мире она предложена в трех вариантах, то россиянам доступны лишь два из них.

Индивидуальный тариф включает в себя подписку на Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, а также 500 ГБ пространства в iCloud и стоит 365 руб. в месяц в России и $15 (1130 руб.) за рубежом. Семейная подписка позволяет купить месячный абонемент на Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade и 200 ГБ пространства в iCloud за $20 (1500 руб.) в месяц за границей и 525 руб в России. Воспользоваться ей могут до шести членов семьи.

Третий вариант – это подписка Premier, которая как раз недоступна в России. Она включает в себя Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, Apple News+, Apple Fitness+ и 2 ТБ пространства в iCloud за $30 (2255 руб.) в месяц. Пользоваться ею могут до шести членов семьи.

Музыкальный сервис Spotify моментально отреагировал на запуск подписки Apple one. заявил, что Apple злоупотребила своим доминирующим положением на рынке. «Apple использует свое доминирующее положение и нечестные методы конкуренции, чтобы поставить конкурентов в невыгодное положение и лишить их пользователей. Мы призываем антимонопольные органы принять срочные меры для ограничения антиконкурентного поведения Apple, которое, если его не остановить, нанесет непоправимый вред сообществу разработчиков и поставит под угрозу нашу коллективную свободу слушать, учиться, творить и общаться», – сказано в заявлении компании.

Spotify и раньше жаловался на Apple регуляторам. К примеру, в марте 2019 г. он составил обращение в Еврокомиссию по той причине, что Apple запрещала запуск Spotify при помощи голосового ассистента Siri и на колонках HomePod. В июне 2020 г. Еврокомиссия инициировала расследование из-за комиссии 30% в магазине приложений App Store, и снова из-за жалобы Spotify.

В США подписка на Spotify, в зависимости от тарифа, стоит от $10 до $15 в месяц. В России цена варьируется от 170 до 270 руб.