Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 172936
ИКТ 13452
Организации 10533
Ведомства 1452
Ассоциации 992
Технологии 3420
Системы 25374
Персоны 74197
География 2799
Статьи 1515
Пресса 1206
ИАА 690
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2606
Мероприятия 847

Apple One



14.04.2025 Рынок зарубежных подписок в России в 2025 году: тренды, новые ограничения и альтернативы 1
08.03.2022 Лучшие приложения для домашних тренировок: выбор ZOOM 1
07.07.2021 Как перестать платить за приложения и отменить ненужные подписки в iOS 1
01.11.2020 Онлайн-кинотеатры в России: сравниваем цены и возможности 1
30.10.2020 Единая подписка Apple One сегодня станет доступна пользователям всего мира, в том числе и в России 1
17.09.2020 Разработчики умоляют не обновлять ОС для iPhone и iPad, а то ничего не будет работать 1
16.09.2020 Apple представила новый iPad Air. Цены в России 1
16.09.2020 Apple представила подписку на все свои сервисы Apple One. Цены в России 1
16.09.2020 Apple выпустила дешевые часы, крутой iPad и первый в мире гаджет на процессоре 5 нм. Цены в России 1
16.09.2020 Много шума из ничего: что показали на презентации Apple 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Apple One и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 12224 9
Meta Platforms - Facebook 4456 2
Ростелеком 9854 1
Logitech 422 1
Apple Inc - Apple Russia - Эппл Рус 66 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 251 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7493 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 214 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 486 1
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 133 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 390 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 251 1
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 1
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 65 1
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 126 1
Nike 187 1
Adidas - Адидас 162 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4891 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5540 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7739 5
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9380 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12649 3
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3534 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8488 3
USB Type-C - USB-C - USB 3 1973 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24561 3
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21041 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25797 3
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12596 3
AOD - Always On Display 198 2
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1900 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6101 2
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1176 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16012 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2991 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24785 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13959 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28152 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7991 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5219 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17277 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7467 2
Аксессуары 3949 2
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3471 2
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 546 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12326 2
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3801 2
Lightning 222 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10078 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6073 1
Ddialer - дайлер - программа дозвона - звонилка 224 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4002 1
PiP - picture in picture - картинка в картинке 313 1
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 998 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20213 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16231 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9765 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4086 1
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2117 1
Apple iPad 3877 8
Apple iPhone - серия смартфонов 7149 7
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 305 6
Apple Music 111 6
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 495 6
Apple iCloud 271 5
Apple Arcade - Игровой онлайн-сервис 65 5
Apple iOS 7919 4
Apple - App Store 2921 4
Apple iPad Air - Серия планшетов 251 4
Apple Fitness 10 4
Apple Mac - Apple Macintosh 2995 3
Apple Siri - Голосовой помощник 401 3
Apple iPadOS 107 3
Apple Touch ID 284 3
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 438 3
Apple iPod Touch 746 3
Apple Pencil 111 3
Apple A Bionic - чипсет - серия мобильных процессоров 333 3
Apple News 12 3
Apple iPad Pro 298 3
Apple iPod 1537 3
Google Android 14179 2
Apple Face ID 220 2
Apple iPad mini 420 2
Apple FaceTime 175 2
Apple Magic Keyboard 21 2
Apple Originals 3 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5006 2
Apple Pay 492 1
Apple Safari - браузер 860 1
Apple iPhone 12 222 1
Apple iMessage - Мессенджер 158 1
Apple True Tone 41 1
Apple Neural Engine - нейронный процессор 30 1
Apple Smart Keyboard Folio 3 1
Apple HomePod 33 1
Apple Care 30 1
Apple Xcode - среда разработки программного обеспечения 35 1
Apple Smart Folio 2 1
Joswiak Greg - Джозвиак Грег 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 147350 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52432 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13386 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3544 2
Канада 4909 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17315 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14258 1
Япония 13342 1
Ирландия - Республика 1017 1
Германия - Федеративная Республика 12753 1
Франция - Французская Республика 7887 1
Испания - Королевство 3731 1
Новая Зеландия 720 1
США - Калифорния - Купертино 271 1
Сатурн - Титан (спутник) 478 1
Индия - Bharat 5514 1
Америка Латинская 1830 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5978 5
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6503 4
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 707 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29743 3
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3011 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3687 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11068 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4097 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6319 2
Английский язык 6715 2
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1394 2
Здравоохранение - Сердечно-сосудистая система - Cardiovascular system - Кровеносная система - Circulatory system - Сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ - Cardiovascular diseases - Ишемическая болезнь сердца - Morbus ischaemicus cordis 288 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10034 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24539 1
Аренда 2463 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8932 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1601 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1803 1
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 736 1
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 577 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1692 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1233 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2726 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1274 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1084 1
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 629 1
Видеокамера - Видеосъёмка 697 1
Металлы - Золото - Gold 1148 1
Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 829 1
Метрология - Нанометрология - Nanometrology 771 1
ZDnet 660 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 276 1
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 198 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 419 1
Paramount Streaming - CBS Digital Media Group - CBS Interactive - FindArticles - ViacomCBS Streaming - Paramount+ - Pluto TV - SkyShowtime - BET+ - Showtime - CBS News Streaming Network - CBS Sports HQ - Noggin 20 1
News & Documentary Emmy Awards 4 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1353021, в очереди разбора - 759242.
Создано именных указателей - 172936.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор Trouver X4 Pro: умный пылесос, который моет пол горячей водой

Лучшие смартфоны стоимостью до 20 000 рублей: хиты продаж

Лучшие портативные игровые консоли в 2025 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Найдена первая гробница египетского фараона после Тутанхамона: что внутри?

Квантовая машина времени реальна? Новое исследование бросает вызов всему, что мы знаем

Найдены следы динозавра возрастом 166 миллионов лет, он был размером с пони
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153