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Apple One
Apple One и организации, системы, технологии, персоны:
|Apple Inc 12224 9
|Meta Platforms - Facebook 4456 2
|Ростелеком 9854 1
|Logitech 422 1
|Apple Inc - Apple Russia - Эппл Рус 66 1
|ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4891 1
|Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5540 1
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