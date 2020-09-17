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Разработчики умоляют не обновлять ОС для iPhone и iPad, а то ничего не будет работать

ПО Софт Техника
, Текст: Дмитрий Степанов
Apple объявила о выходе стабильной версии iOS 14 лишь за сутки до релиза, не дав авторам ПО для iPhone достаточно времени на доработку и выгрузку своих приложений в App Store. Некоторые из выразивших недовольство поспешным релизом разработчиков попросили пользователей повременить с установкой новой ОС, поскольку в ней их приложения могут работать некорректно.

Переполох в стане разработчиков

Разработчики приложений оказались не готовы к выходу обновленной линейки мобильных операционных систем Apple. В этом году корпорация объявила о предстоящем релизе iOS и iPadOS 14 лишь за сутки до него. Поэтому у многих из специалистов не осталось времени на адаптацию своих разработок к новой версии ОС и их загрузку в магазин приложений Apple.

Как отмечает ZDNet, данный шаг Apple вызвал настоящий переполох в сообществе разработчиков. Некоторые из его представителей «тихо надеются на то, что владельцы iPhone и iPad не бросятся сразу же устанавливать обновление ОС, как только оно станет доступно». Другие прямо призывают этого не делать во избежание проблем с работоспособностью разрабатываемых ими приложений.

Так, авторы программы для профессиональной видеосъемки Filmic Pro на посвященной ей странице в социальной сети Facebook посоветовали пользователям оставаться на iOS 13 до конца рабочей недели во избежание «возможных осложнений».

Суть проблемы

Обычно Apple дает разработчикам хотя бы неделю на подготовку и публикацию обновлений своих приложений, перед тем как начать развертывание очередного обновления iOS – к примеру, в 2019 г. iOS 13 была выпущена спустя десять дней после презентации.

Одновременно с этим компания выпускает версию iOS Golden Master (финальную сборку) для разработчиков и обновленную среду разработки Xcode. Это позволяет программистам «довести до ума» свои приложения для iPhone, разработка и тестирование которых велись под бета-версии ОС.

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Разработчики Filmic Pro посоветовали пока не обновляться до iOS 14

Иногда в процессе удается обнаружить критические ошибки, которые проявляют себя только в релизе. Некоторое количество времени также может понадобиться для добавления новых функций, поддерживаемых анонсированными на мероприятии гаджетами. Кроме того, проверка приложений, которую осуществляет Apple перед его размещением в App Store, также требует времени – от нескольких часов до нескольких дней.

В 2020 г. Apple назвала дату релиза (16 сентября) новых стабильных версий iOS и iPadOS 15 сентября в ходе ежегодной осенней презентации и тогда же выпустила сборку Golden Master. Таким образом, у разработчиков осталось всего 24 часа на то, чтобы успеть доработать и загрузить свои приложения в App Store.

К слову, на мероприятии компания продемонстрировала iPad 8 с очень быстрым «железом», новейший iPad Air c переработанным дизайном и на пятинанометровом процессоре, часы Watch Series 6 и Watch SE, а также комбо-подписку на все свои сервисы под названием Apple One.

Что нового в iOS 14

С выходом iOS 14 владельцам iPhone стали доступны виджеты на рабочих экранах как в ОС Android. Теперь значки приложений могут соседствовать с виджетами погоды, часов, календаря и другими. Их размер можно настраивать. Функция «Смарт-стопка» автоматически собирает виджеты из наиболее часто используемых приложений и отображает их на экране в зависимости от времени дня.

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Виджеты на рабочем экране в iOS 14

Добавлена библиотека приложений. В ней отображаются все установленные на устройстве программы. Они сортируются по категориям, чтобы самые нужные из них всегда можно быстро найти.

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В iOS 14 появилась библиотека приложений

Телефонные звонки, вызовы FaceTime и в других приложения теперь выводятся в компактном окне, которое занимает лишь небольшую часть экрана. Компактный интерфейс получил и голосовой помощник Siri.

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«Звонилка» в iOS 14 получила компактный интерфейс

Также iOS 14 получила поддержку режима «картинка в картинке». Благодаря этому смотреть видео или общаться по FaceTime можно одновременно с использованием другого приложения. Видео воспроизводится в небольшом подвижном окне, размер которого можно менять.

В iOS 14 поддерживается работа с так называемыми блиц-приложениями. Apple описывает их как фрагменты приложений, которые появляются в нужный момент и позволяет выполнить одно конкретное действие. Блиц-приложения не требуют установки, а взаимодействие с ними, по задумке компании, должно длиться всего несколько секунд.

Среди других нововведений можно отметить дополнительные функции конфиденциальности, улучшенный поиск и карты, а также возможность использования iPhone в качестве ключа от автомобиля посредством технологии NFC, которым, ко всему прочему, можно делиться.

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