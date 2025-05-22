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Cue Eddy Кью Эдди


УПОМИНАНИЯ


22.05.2025 Разработчик ChatGPT купит стартап, основанный бывшим главным дизайнером Apple 1
26.05.2016 Apple собралась прикупить CNN, создателя «Игры престолов» и 2 киностудии 1
05.12.2014 Apple удаляла «неправильную» музыку из плееров iPod 1
26.11.2014 Apple хочет изгнать поиск Google из iPhone, iPad и «мак» 1
16.06.2014 Apple vs Microsoft vs Samsung: самые ожидаемые смарт-часы 2014 года (Часть 2) 1
29.05.2014 Apple заключила крупнейшую сделку в своей истории 1
12.07.2013 Apple виновна в ценовом сговоре: Доказано судом 1
08.02.2013 Пользователи iTunes загрузили свыше 25 млрд песен 1
05.12.2012 Топ-менеджер Appe Эдди Кью продал часть своих акций 1
28.11.2012 Главный разработчик карт Apple Maps изгнан из компании 1
28.11.2012 Apple уволила разработчика картографического сервиса 1
08.11.2012 Главный разработчик Siri и карт для iPhone вошел в правление Ferrari 1
30.10.2012 Apple уволила главного разработчика iOS 1
06.08.2012 Стив Джобс при жизни благословил 7-дюймовый iPad 1
06.08.2012 Топ-менеджеры Apple в 2011 г. убедили Стива Джобса выпустить 7-дюймовый iPad 1
13.02.2012 Стив Джобс получил премию Грэмми посмертно 1
03.01.2012 Apple проведет в январе таинственную «важную презентацию» 1
19.12.2011 Apple вербует телесети и поставщиков контента для подготовки ТВ-революции 1
14.10.2011 Звезды Apple: Кто станет новым Стивом Джобсом? 1
05.09.2011 ИКТ-кадры: отставки и назначения за неделю 1
03.10.2008 Размер отчислений онлайн-магазинов авторам музыки останется прежним 1
02.10.2008 Apple может закрыть iTunes из-за повышения роялти-отчислений 1
01.08.2007 Магазин iTunes - новое достижение 1
01.06.2007 Apple займется образованием: iTunes U 1
12.04.2007 MGM продаёт «классику» на iTunes 1
09.03.2006 iTunes запустил новую услугу 1
26.10.2005 iTunes пришел в Австралию 1
29.06.2005 Apple угодила любителям "халявы" в Сети 1

Публикаций - 28, упоминаний - 28

Cue Eddy и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 12276 27
Google LLC 11954 3
Samsung Electronics 10378 2
Amazon Inc - Amazon.com 3048 2
Microsoft Corporation 24854 2
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 942 2
NetApp - Network Appliance 640 1
Ростелеком 9933 1
Yandex - Яндекс 7734 1
IBM - International Business Machines Corp 9473 1
HP Inc. 5717 1
Oracle Corporation 6759 1
Информзащита 790 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 1
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 412 1
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 380 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8896 1
Sony 6571 1
HTC Corporation 1501 1
Honeywell 287 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 680 1
Yahoo! 3699 1
Киевстар - Kyivstar 543 1
OpenAI 266 1
Comcast 222 1
Pebble Technology 60 1
Telenor Norway 7 1
Apple Beats Electronics 15 1
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 514 1
RealNetworks Products and Services 353 1
Liquid Robotics 5 1
Ferrari NV 157 3
Warner 534 2
BMW Group 458 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 489 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 255 1
Траст НБ - Банк непрофильных активов - Национальный банк Траст 91 1
Walt Disney Company 627 1
Warner Bros. International Television Distribution 278 1
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 66 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Uber 333 1
Honda Motor Company 235 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 463 1
DiDi Chuxing Technology - Диди Мобилити Рус 26 1
MGM - Metro-Goldwyn-Mayer - Метро-Голдвин-Майер 70 1
Еврофинанс Моснарбанк АКБ - Eurofinance 32 1
Barnes & Noble 129 1
Sony BMG 184 1
Warner Bros. Entertainment - Warner Bros. Pictures 76 1
Macmillan Publishers 2 1
Unsplash 1023 1
Bertelsmann - Penguin Random House - Random House 23 1
KKR - Kohlberg Kravis Roberts - Simon & Schuster 20 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1023 1
Судебная власть - Judicial power 2345 1
NMPA - National Music Publishers' Association - Национальная ассоциация музыкальных издателей 16 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6302 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 129 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12405 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26013 5
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 3997 5
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4643 5
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9399 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52864 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21828 4
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7010 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12408 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28276 3
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7510 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8874 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16214 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24726 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68121 2
DRM - Digital Rights Management - IRM - Information Rights Management - TPM - Technological Protection Measures - Технические средства защиты авторских прав 383 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16366 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4897 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7824 2
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7184 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12990 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12644 2
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1427 2
Application store - магазин приложений 1252 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14960 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8637 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4516 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5510 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1098 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7435 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29056 1
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3944 1
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VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8295 1
AAC - Advanced Audio Coding 452 1
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HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12896 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3012 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9427 1
W3C XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1697 1
Apple iTunes Store 1068 16
Apple iPad 3885 14
Яндекс.Знатоки - Яндекс.Ответы - Яндекс.Кью 36 12
Apple iPhone - серия смартфонов 7177 11
Apple iOS 7973 9
Apple - App Store 2933 7
Apple iPhone 6 4863 7
Apple iPod 1537 6
Apple Maps 34 5
Apple Mac - Apple Macintosh 2999 4
Apple Siri - Голосовой помощник 403 4
Apple iCloud 274 4
Google Maps - Карты Google - GMaps 668 4
Apple Books - Apple iBooks - Apple Books Store - Apple iBooks Store 62 3
Google Android 14279 2
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 308 2
Samsung Galaxy Tab - серия планшетов 430 2
Apple iAd 49 2
Google YouTube - Видеохостинг 2812 1
Apple AirPlay 119 1
Apple macOS 2112 1
Oracle Java - язык программирования 3138 1
Google Android TV 333 1
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 472 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 983 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1420 1
Apple Safari - браузер 863 1
Mozilla Firefox - браузер 1897 1
Google Android Wear OS 98 1
Apple iPhone 4 787 1
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 247 1
Apple iMac - Серия моноблоков 461 1
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 501 1
Apple iPod Touch 746 1
Google+ - Google Plus - социальная сеть 216 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 926 1
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1521 1
Google Street View 102 1
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 434 1
Microsoft Kinect 199 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1015 9
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 382 8
Forstall Scott - Форстолл Скотт - Форстал Скотт 41 5
Ive Jonathan - Айв Джонатан 69 3
Schiller Phil - Шиллер Филип 84 3
Mansfield Bob - Мансфилд Боб 19 3
Williamson Richard - Уильямсон Ричард 6 2
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 282 1
Federighi Craig - Федериги Крейг 22 1
Noviello Nick - Новиелло Ник 3 1
Ive Jony - Айва Джони 10 1
Altman Sam - Альтман Сэм 35 1
Iovine Jimmy - Айовин Джимми 6 1
Филиппов Владимир 32 1
Степаненко Андрей 29 1
Lunder Jo - Лундер Джо 69 1
Viklund Kersti - Виклунд Кьерсти 8 1
Агаев Андрей 5 1
Bajarin Tim - Баджарин Тим 15 1
Schiller Philip - Шиллер Филипп 44 1
Miller Andy - Миллер Энди 6 1
Чемерикин Юрий 1 1
Cote Denise - Коут Денис 2 1
Olafsson Olaf - Олафсон Олаф 2 1
Isaacson Walter - Исааксон Уолтер - Айзексон Уолтер 28 1
Johnson Ron - Джонсон Рон 9 1
Browett John - Брове Джон 5 1
Gomo Steve - Гомо Стив 4 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52597 11
Россия - РФ - Российская федерация 149070 4
Германия - Федеративная Республика 12785 2
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1017 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17476 1
Европа 24386 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13410 1
Южная Корея - Республика 6732 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3548 1
США - Нью-Йорк 3106 1
Италия - Итальянская Республика 4380 1
Франция - Французская Республика 7901 1
Нидерланды - Амстердам 609 1
Китай - Тайвань 4046 1
США - Калифорния 4646 1
Австрия - Австрийская Республика 1315 1
США - Вашингтон - Редмонд 231 1
США - Нью-Йорк - Манхэттен 121 1
США - Северная Каролина 318 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 505 1
США - Калифорния - Беркли 282 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49247 3
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5765 2
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1276 2
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Viacom - Video & Audio Communications 116 2
The Verge - Издание 572 1
FT - Financial Times 1239 1
Tom’s Hardware 440 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 205 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 654 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 113 1
The Information 60 1
The Next Web 84 1
Comedy Central - телеканал 21 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 607 1
All Things Digital 167 1
GigaOM 71 1
News Corp - News Corporation 216 1
NewsFactor 127 1
Bloomberg Businessweek 122 1
Los Angeles Times - Лос-Анджелес Таймс 70 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
Times 630 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 431 1
Asymco 10 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 393 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 287 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 620 1
BU - Boston University - Бостонский университет 62 1
Grammy - музыкальная премия американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи (NARAS) - премия Грэмми 22 1
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