Pebble Technology
|17.06.2019
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Creative добавляет басов
Компания Creative выпускает улучшенную версию популярной акусической системы для настольных ПК - Creative Pebble Plus. В новой Creative Pebble Plus к комплекту из двух стереодинамиков прилагается сабвкфер – для создания объёмного звука формата 2.1. Также стоит отметить, что система получает
|07.12.2016
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Новые часы Pebble не выйдут. Fitbit уничтожит компанию после покупки
Fitbit выкупит софт PebbleКомпания Fitbit не будет покупать пионера рынка умных часов Pebble полностью, информация о чем появилась несколько дней назад в СМИ. Fitbit намерена выкупить только ПО-активы Pebble, приобретение которых должно помочь вендору конкурировать с Appl
|01.12.2016
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Первооткрыватель рынка «умных часов» продается за смешную сумму
Fitbit покупает PebbleПроизводитель нательных гаджетов Fitbit приобретает пионера рынка умных часов Pebble за сумму около $34-40 млн. Pebble подтвердила факт покупки в соцсети Twitter. Цену со ссылкой на собственный источник назвал ресурс TechCrunch.По условиям покупки продукты Pebb
|25.05.2016
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Компания Pebble побила рекорд по скоростному сбору денег с населения. Фото
Скоростной сбор средствМенее чем за сутки производитель «умных часов» Pebble собрал на Kickstarter $5,9 млн на три новых устройства: Pebble 2, Time 2 и Pebble Core. Это один из лучших показателей за все время существования краудфандинговой платформы
|21.12.2015
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Evernote массово закрывает разработку своих приложений
Закрытие Skitch, Clearly и Evernote для Pebble Компания Evernote объявила о прекращении поддержки приложения Skitch на платформах Windows, iOS и Android, о прекращении поддержки плагина для веб-браузеров Clearly и версии Evernote для
|04.03.2015
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Конкурент Apple Watch стал самым успешным проектом в истории Kickstarter
Проект «умных часов» Pebble Time стал самым успешным в истории Kickstarter (ссылка). Новые часы, анонсированные компанией Pebble на прошлой неделе, собрали первый $1 млн всего за 49 минут. На момент публикац
|03.10.2013
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Тест "умных" часов Pebble Watch: компьютер на запястье
м все предыдущие эксперименты. Мир переживает настоящий часовой бум: свои продукты появились у Samsung, Sony и Motorola, по слухам разработкой аналогичного гаджета занимаются в LG, Apple и Microsoft. Pebble Watch Кроме гигантов технологической отрасли в часовой гонке участвуют и независимые компании, собирающие средства на краудфандинговых площадках. Одним из первых успешных примеров такой
|05.07.2013
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«Умные» часы с поддержкой iPhone и Android поступают в продажу. ВИДЕО
Компания Pebble Technology приступает к розничным продажам «умных» часов Pebble, которые с этого воскресенья, 7 июля, появятся в американской сети магазинов электроники Best Buy, сообщает Bloombe
Pebble Technology и организации, системы, технологии, персоны:
|Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1967 2
|Министерство юстиции штата Орегон США - Oregon Department of Justice 1 1
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6274 1
|The Verge - Издание 556 5
|CNews - ZOOM.CNews 1847 5
|TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1214 4
|Bloomberg 1290 4
|FT - Financial Times 1224 2
|The Guardian - Британская газета 361 2
|The Information 60 2
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5912 1
|GigaOM 71 1
|Wikipedia - Википедия 506 1
|Business Insider - Бизнес инсайдер 240 1
|PhoneArena 74 1
|TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 110 1
|Independent 111 1
|MIT Technology Review 65 1
|TechRadar 90 1
|The Next Web 84 1
|SamMobile 51 1
|Yonhap News Agency 37 1
|Re/code 40 1
|Известия ИД 628 1
|Yahoo! Tech 4 1
|CNews Техноблог 61 1
|CNET Networks - CNET News 1643 1
|Tech Insider 4 1
|IDC - International Data Corporation 4911 8
|Juniper Research 523 4
|Gartner - Гартнер 3558 2
|ABI Research 234 2
|AV-Test Institute 39 1
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