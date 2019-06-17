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Pebble Technology

Pebble Technology


17.06.2019 Creative добавляет басов

Компания Creative выпускает улучшенную версию популярной акусической системы для настольных ПК - Creative Pebble Plus. В новой Creative Pebble Plus к комплекту из двух стереодинамиков прилагается сабвкфер – для создания объёмного звука формата 2.1. Также стоит отметить, что система получает

07.12.2016 Новые часы Pebble не выйдут. Fitbit уничтожит компанию после покупки

Fitbit выкупит софт PebbleКомпания Fitbit не будет покупать пионера рынка умных часов Pebble полностью, информация о чем появилась несколько дней назад в СМИ. Fitbit намерена выкупить только ПО-активы Pebble, приобретение которых должно помочь вендору конкурировать с Appl
01.12.2016 Первооткрыватель рынка «умных часов» продается за смешную сумму

Fitbit покупает PebbleПроизводитель нательных гаджетов Fitbit приобретает пионера рынка умных часов Pebble за сумму около $34-40 млн. Pebble подтвердила факт покупки в соцсети Twitter. Цену со ссылкой на собственный источник назвал ресурс TechCrunch.По условиям покупки продукты Pebb
25.05.2016 Компания Pebble побила рекорд по скоростному сбору денег с населения. Фото

Скоростной сбор средствМенее чем за сутки производитель «умных часов» Pebble собрал на Kickstarter $5,9 млн на три новых устройства: Pebble 2, Time 2 и Pebble Core. Это один из лучших показателей за все время существования краудфандинговой платформы
21.12.2015 Evernote массово закрывает разработку своих приложений

Закрытие Skitch, Clearly и Evernote для Pebble Компания Evernote объявила о прекращении поддержки приложения Skitch на платформах Windows, iOS и Android, о прекращении поддержки плагина для веб-браузеров Clearly и версии Evernote для
04.03.2015 Конкурент Apple Watch стал самым успешным проектом в истории Kickstarter

Проект «умных часов» Pebble Time стал самым успешным в истории Kickstarter (ссылка). Новые часы, анонсированные компанией Pebble на прошлой неделе, собрали первый $1 млн всего за 49 минут. На момент публикац
03.10.2013 Тест "умных" часов Pebble Watch: компьютер на запястье

м все предыдущие эксперименты. Мир переживает настоящий часовой бум: свои продукты появились у Samsung, Sony и Motorola, по слухам разработкой аналогичного гаджета занимаются в LG, Apple и Microsoft. Pebble Watch Кроме гигантов технологической отрасли в часовой гонке участвуют и независимые компании, собирающие средства на краудфандинговых площадках. Одним из первых успешных примеров такой

05.07.2013 «Умные» часы с поддержкой iPhone и Android поступают в продажу. ВИДЕО

Компания Pebble Technology приступает к розничным продажам «умных» часов Pebble, которые с этого воскресенья, 7 июля, появятся в американской сети магазинов электроники Best Buy, сообщает Bloombe

Публикаций - 60, упоминаний - 60

Pebble Technology и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 12111 32
Samsung Electronics 10271 24
Google LLC 11790 15
Fitbit 57 13
Lenovo Motorola 3501 11
Sony 6548 11
LG Electronics 3616 9
Microsoft Corporation 24640 8
Canalys 231 7
Huawei 3941 6
Xiaomi 1738 6
X Corp - Twitter 2847 6
Meta Platforms - Facebook 4441 5
Lenovo Group 2295 4
HTC Corporation 1499 4
Garmin - Гармин 200 4
Amazon Inc - Amazon.com 3000 3
Intel Corporation 12202 3
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 405 3
Indiegogo 57 3
Motorola Inc 1140 3
Coolest Cooler 3 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5680 2
Sabre Corporation - Sabre Holdings 166 2
Sharp Corporation 1041 2
Quanta Computer 210 2
Прогноз 1652 2
Jawbone 37 2
ДОК 828 2
Alphabet 130 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8752 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2053 1
HP Inc. 5689 1
AMD - Advanced Micro Devices 4233 1
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2551 1
Nvidia Corp 3497 1
Qualcomm Technologies 1824 1
Rambus 246 1
BBK OPPO Electronics 384 1
HPE SGI - Silicon Graphics 385 1
Kickstarter 127 12
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 275 3
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 366 2
Adidas - Адидас 160 2
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Россия - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 271 2
Sequoia Capital 111 2
Nike 185 2
Термтрон проджектс 2 2
Wedbush Securities - Wedbush Morgan Securities 46 2
Orano - Areva 24 2
eBay Inc 1620 1
BMW Group 446 1
Microsoft - LinkedIn 649 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 478 1
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 96 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 244 1
Hermes - Сеть пунктов выдачи - Гермес 36 1
Y Combinator - венчурный фонд 51 1
Starbucks 88 1
KGI Securities 50 1
Лента - Сеть розничной торговли 2088 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 853 1
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 121 1
SVB Financial Group - Silicon Valley Bank - SVB Capital - SVB Securities - SVB Leerink - SVB Financial 12 1
Россети Ленэнерго 1701 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Richemont CFR - Compagnie Financière Richemont - Cartier - Omega - Blancpain - Breguet - Van Cleef & Arpels - Piaget - Vacheron Constantin - Jaeger-LeCoultr 25 1
Лондонский аэропорт Хитроу - London Heathrow Airport - ИАТА: LHR, ИКАО: EGLL, FAA LID: EGLL 59 1
Madrobots - Мэдроботс 3 1
Ford Motor 166 1
Haier - Candy Group - Канди 97 1
Hyundai-KIA Motors 7 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1967 2
Министерство юстиции штата Орегон США - Oregon Department of Justice 1 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6274 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7596 40
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1137 37
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24190 29
Часы - Watch 941 23
Умные платформы 1686 21
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 777 21
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12494 20
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Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24172 14
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20822 12
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6052 12
Аксессуары 3886 12
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12197 11
Оповещение и уведомление - Notification 4630 11
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11970 10
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9994 9
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9292 9
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13153 9
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Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1791 9
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12551 8
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24502 8
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8473 7
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4771 7
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2961 7
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8183 7
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Zifferblatt - Циферблат - панель часов с делениями 160 7
Электроника - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6396 6
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1256 6
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1336 6
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1564 6
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10525 6
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8574 6
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12044 6
Пульсометр - Пульсомер - монитор сердечного ритма - Heart rate monitor 66 6
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6453 5
Google Android 14016 30
Apple iOS 7818 20
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 487 20
Apple iPhone - серия смартфонов 7090 19
Sony SmartWatch 42 15
Samsung Galaxy Gear 141 14
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4976 13
Google Android Wear OS 98 12
Apple iPad 3861 10
Pebble Time - Умные часы 11 9
Microsoft Windows 15683 9
Lenovo Motorola Moto 360 - Умные часы 38 8
Lenovo Moto - серия смартфонов 118 7
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 518 6
Google Glass - гарнитура для смартфонов на базе Android 114 6
Apple iPhone 6 4861 5
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 475 5
Samsung Galaxy Note 695 4
Apple Mac - Apple Macintosh 2981 4
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 688 4
Apple iPhone 4 783 4
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 243 4
Apple iPod Touch 745 4
Xiaomi Mi Smart Band - Фитнес браслет 72 3
Skitch 12 3
Apple Watch Digital Crown 13 3
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1415 3
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 928 3
Samsung Galaxy 958 3
Apple Siri - Голосовой помощник 395 3
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Apple iTunes Store 1068 3
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Kowalski Bartosz - Ковальский Бартош 1 1
Siber Richard - Сайбер Ричард 1 1
Zander Ed - Зандер Эд 27 1
Selinger Markus - Селинджер Маркус 1 1
Pogue David - Пог Дэвид 15 1
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52150 26
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Европа 21780 6
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13325 5
Азия - Азиатский регион 5539 5
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Великобритания - Лондон 2387 3
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СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2878 1
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Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3129 4
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Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6176 3
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1654 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6195 3
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1372 3
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1064 3
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2732 3
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 833 3
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 586 3
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1386 2
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1552 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6080 2
Английский язык 6639 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2255 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5123 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10959 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7498 2
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1580 2
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1805 2
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 810 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5368 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4018 2
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 846 2
Энергетика - Energy - Energetically 5092 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5011 2
Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 420 2
The Verge - Издание 556 5
CNews - ZOOM.CNews 1847 5
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1214 4
Bloomberg 1290 4
FT - Financial Times 1224 2
The Guardian - Британская газета 361 2
The Information 60 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5912 1
GigaOM 71 1
Wikipedia - Википедия 506 1
Business Insider - Бизнес инсайдер 240 1
PhoneArena 74 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 110 1
Independent 111 1
MIT Technology Review 65 1
TechRadar 90 1
The Next Web 84 1
SamMobile 51 1
Yonhap News Agency 37 1
Re/code 40 1
Известия ИД 628 1
Yahoo! Tech 4 1
CNews Техноблог 61 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
Tech Insider 4 1
IDC - International Data Corporation 4911 8
Juniper Research 523 4
Gartner - Гартнер 3558 2
ABI Research 234 2
AV-Test Institute 39 1
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 125 2
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 290 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 954 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 562 5
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 932 2
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 335 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 170 1
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 110 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2426 1
Samsung Unpacked 33 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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