Pebble Technology

Creative добавляет басов Компания Creative выпускает улучшенную версию популярной акусической системы для настольных ПК - Creative Pebble Plus. В новой Creative Pebble Plus к комплекту из двух стереодинамиков прилагается сабвкфер – для создания объёмного звука формата 2.1. Также стоит отметить, что система получает

Новые часы Pebble не выйдут. Fitbit уничтожит компанию после покупки Fitbit выкупит софт PebbleКомпания Fitbit не будет покупать пионера рынка умных часов Pebble полностью, информация о чем появилась несколько дней назад в СМИ. Fitbit намерена выкупить только ПО-активы Pebble, приобретение которых должно помочь вендору конкурировать с Appl

Первооткрыватель рынка «умных часов» продается за смешную сумму Fitbit покупает PebbleПроизводитель нательных гаджетов Fitbit приобретает пионера рынка умных часов Pebble за сумму около $34-40 млн. Pebble подтвердила факт покупки в соцсети Twitter. Цену со ссылкой на собственный источник назвал ресурс TechCrunch.По условиям покупки продукты Pebb

Компания Pebble побила рекорд по скоростному сбору денег с населения. Фото Скоростной сбор средствМенее чем за сутки производитель «умных часов» Pebble собрал на Kickstarter $5,9 млн на три новых устройства: Pebble 2, Time 2 и Pebble Core. Это один из лучших показателей за все время существования краудфандинговой платформы

Evernote массово закрывает разработку своих приложений Закрытие Skitch, Clearly и Evernote для Pebble Компания Evernote объявила о прекращении поддержки приложения Skitch на платформах Windows, iOS и Android, о прекращении поддержки плагина для веб-браузеров Clearly и версии Evernote для

Конкурент Apple Watch стал самым успешным проектом в истории Kickstarter Проект «умных часов» Pebble Time стал самым успешным в истории Kickstarter (ссылка). Новые часы, анонсированные компанией Pebble на прошлой неделе, собрали первый $1 млн всего за 49 минут. На момент публикац

Тест "умных" часов Pebble Watch: компьютер на запястье м все предыдущие эксперименты. Мир переживает настоящий часовой бум: свои продукты появились у Samsung, Sony и Motorola, по слухам разработкой аналогичного гаджета занимаются в LG, Apple и Microsoft. Pebble Watch Кроме гигантов технологической отрасли в часовой гонке участвуют и независимые компании, собирающие средства на краудфандинговых площадках. Одним из первых успешных примеров такой