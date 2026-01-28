Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 189731
ИКТ 14643
Организации 11358
Ведомства 1494
Ассоциации 1079
Технологии 3546
Системы 26559
Персоны 82347
География 3019
Статьи 1574
Пресса 1269
ИАА 740
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2754
Мероприятия 878

Титов Алексей


СОБЫТИЯ


28.01.2026 Конференция CNews «Цифровизация HR 2026» состоится 17 февраля 1
09.10.2025 «МегаФон» открыл в Петербурге новый дата-центр на импортозамещенном оборудовании 1
29.09.2025 Как ИИ меняет производство, строительство и транспорт 1
10.09.2025 Осталась неделя до форума «Технологии искусственного интеллекта». Успейте зарегистрироваться. 1
28.08.2025 Rambler&Co, Русал, ЕвроХим, Почта банк, ЕМГ и другие, расскажут о кейсах внедрения ИИ, на форуме «Технологии искусственного интеллекта» 18 сентября 1
08.08.2025 Форум CNews «Технологии искусственного интеллекта» состоится 18 сентября 1
06.05.2025 От Калининграда до Находки: «МегаФон» ускорил мобильный интернет для дачников и туристов 1
17.04.2025 Красная Поляна, Архыз и Домбай стали самыми популярными горнолыжными курортами России 1
26.03.2025 «МегаФон» модернизировал сеть на ключевых автомагистралях страны 1
23.01.2025 «МегаФон» и «Бюро 1440» договорились о подключении базовых станций к спутниковому интернету 1
16.07.2024 Исследование: назван оператор с самым быстрым интернетом в Москве 1
16.07.2024 «МегаФон» признан лидером по скорости мобильного интернета и покрытию сети 1
08.02.2024 «МегаФон» обеспечил связью федеральную трассу у Полярного круга 1
22.02.2023 «Мегафон» увеличил пропускную способность в популярных социальных сетях и мессенджерах 1
20.01.2023 «Мегафон» на треть увеличил ёмкость сети за счет рефарминга 1
24.10.2022 «Мегафон» построил сеть на Эльбрусе к началу горнолыжного сезона 1
16.09.2022 «Мегафон» увеличил скорость мобильного интернета в московском метро 1
06.09.2022 «Мегафон» запустил федеральную сеть VoWiFi 1
11.08.2022 «Мегафон» обеспечил связью все главные туристические локации Байкала 1
10.08.2022 «Мегафон» увеличил пропускную способность в Telegram в 2,5 раза 1
12.07.2022 «Мегафон» в полтора раза ускорил интернет в туристических зонах Завидово и Конаково 1
07.07.2022 Мобильная сеть «Мегафона» признана лучшей в России 1
01.07.2022 «Мегафон» признан лидером по развитию VoLTE в России 1
01.08.2018 InfoWatch и «Эшелон» интегрировали Traffic Monitor и SIEM-систему «Комрад» 1
13.01.2017 Роскомнадзор подтвердил высокий процент покрытия сетей «Мегафона» на дорогах 1
27.04.2016 В первом квартале 2016 г. «МегаФон» обновил более 440 базовых станций в Петербурге 1
07.04.2016 Мобильный интернет «МегаФона» в Иваново разогнался до 225 Мбит/с 1
28.01.2016 Технология LTE-A доступна на 95% базовых станций 4G «МегаФона» в Петербурге 1
18.11.2015 Больше половины базовых станций «МегаФона» в Петербурге поддерживают технологию LTE-Advanced 1
15.07.2015 Tvzavr.ru заработает $3 млн на Smart TV Samsung 1
04.06.2012 «МегаФон» запустил поддержку технологии HD-Voice в собственной сети на территории Новосибирска 1
13.03.2012 Сибирский «МегаФон» планирует сэкономить до 70 млн руб. в год за счет энергосберегающих технологий 1
24.01.2011 Zelax предоставил одноканальную систему ВЧ-связи для испытаний в сети «Владимирэнерго» 1
19.01.2011 Сибирский филиал «МегаФона» запускает в эксплуатацию сеть HSPA+ 1
16.12.2010 «МегаФон» запустил сеть 3G в 14 районах Новосибирской области 1
14.05.2008 СМАРТС подрос, но дивидендов не выплатил 1
26.02.2008 СМАРТС набивает себе цену 1
28.01.2008 Битва за «СМАРТС» стартовала вновь 1
29.12.2005 Мобильные тренды: RAZRомания охватила мир 1
13.09.2005 Полугодовая прибыль СМАРТС возросла на 47% 1

Публикаций - 41, упоминаний - 41

Титов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10034 27
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 527 5
Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 265 4
МегаФон Сибирь - МегаФон Сибирский филиал 58 4
Samsung Electronics 10685 4
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 526 3
Telegram Group 2621 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4577 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5748 2
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 970 2
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 615 1
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - Икс 5 Диджитал - ИКС 5 Технологии - X5 Robotics 106 1
ИКС - Бюро 1440 - Bureau 1440 - МегаФон 1440 62 1
Pebble Technology 60 1
Питерская группа связистов 437 1
ИИ-Технологии 237 1
Zelax - Зелакс 90 1
Pantech Group - Pantech&Curitel Communications 152 1
Motorola Inc 1150 1
Siemens AG - Siemens Group 2633 1
РЖД Технологии - РЖД ЦПР - РЖД Цифровые пассажирские решения - Инновационная мобильность 17 1
ЦТиП - Цифровые технологии и платформы 22 1
Internet2 Consortium - Интернет2 Консорциум - UCAID - University Corporation for Advanced Internet Development 49 1
Ростелеком 10386 1
Huawei 4270 1
Xiaomi 2016 1
Apple Inc 12712 1
LG Electronics 3683 1
ИКС 405 1
InfoWatch - Инфовотч 1098 1
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 510 1
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 421 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1544 1
Lenovo Motorola 3530 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1767 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1584 1
Эшелон НПО 139 1
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 368 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 183 4
ЕМГ - Европейская медиагруппа - Европа Плюс - Дорожное радио - Ретро FM - Новое радио - Studio 21 - Радио 7 на семи холмах - Эльдорадио 39 3
Ozon Банк - Озон Банк - Оней Банк - Еком Банк 43 3
2Б Диалог КК 5 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1035 3
Русагро Группа Компаний 341 3
Т-Банк - Т-Технологии - Каталитик Пипл МКООО - Точка Банк 43 2
Любимый Край КО - Любимый Край Кондитерское объединение 3 2
Tooba - Туба АНО - Автономная некоммерческая организация по разработке и развитию благотворительных инноваций 5 2
ВТБ - Почта Банк 504 2
Альфа-Банк 1884 2
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 203 2
Экспофорум - Expoforum - ЭФ-Интернэшнл - Конгрессно-выставочный центр 15 1
Родник 87 1
СКП - Сигма Капитал Партнерс - Sigma Capital Partners 47 1
Солидарность 0 1
Финтранссервис 1 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 658 1
Тануки 24 1
Самараоблагропромснаб 1 1
Интериум 6 1
Angentro Trading and Investments 23 1
РЖД - Российские железные дороги 2015 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8278 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3018 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2731 1
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго - Читаэнерго- Алтайэнерго - Алтайэнергосбыт - Кузбассэнерго-РЭС - Бурятэнерго - Хакасэнерго - Омскэнерго - МЭС Сибири 94 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 190 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 200 1
Россети МРСК Центра и Приволжья ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания - Удмуртэнерго - Владимирэнерго - Калугаэнерго - Кировэнерго 53 1
TVzavr - ТиВиЗавр - онлайн-кинотеатр 42 1
Россети МРСК Северного Кавказа - Ставропольэнерго - Чеченэнерго - ДЭСК, Дагэнергосбыт, Дагестанская энергосбытовая компания, Дагэнерго - Ингушэнерго - Каббалкэнерго - Карачаево-Черкесскэнерго - Севкавказэнерго 33 1
Федеральное собрание Российской Федерации 308 3
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1144 3
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 370 2
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 136 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1029 2
Минцифры РФ - Общественный совет при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 7 1
Туризм.РФ Копорация развития территорий - Национальная Корпорация Развития Туризма 9 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12986 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1093 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2952 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 530 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 703 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 272 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 84 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 3
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 131 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73645 22
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8802 20
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9418 17
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22003 15
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57451 15
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28944 14
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4016 11
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25552 11
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3080 9
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7701 9
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17151 9
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6713 9
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4063 7
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14902 6
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25688 6
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7449 6
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3553 5
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1101 5
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - 4,5G - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 389 5
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1617 4
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ИИ-агент - Агентский ИИ - AI-агент - Agentic AI - Агент искусственного интеллекта - Цифровые сотрудники - digital employees - IPA - Intelligent Process Automation - IBA - Intelligent Business Automation 495 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18530 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31924 4
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4849 4
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1295 4
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8477 4
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3734 4
DeepFake - Дипфейки - методика синтеза изображения, основанная на искусственном интеллекте 249 3
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1438 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1383 3
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5764 3
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7648 3
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1788 2
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2824 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11193 2
Сеть передачи данных - Data transmission network 3921 2
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3317 2
HSDPA Dual Carrier 85 2
ETSI - AMR - Adaptive Multi-Rate - AMR-WB - Adaptive Multi Rate Wadeband – широкополосное адаптивное кодирование звука с переменной скоростью 34 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6179 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1909 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5136 1
Автодор - ЦКАД - Центральная кольцевая автомобильная дорога А-113 65 1
Lenovo Motorola Droid - Lenovo Motorola Droid RAZR - Motorola Droid Maxx - Motorola Droid Ultra - Motorola Milestone - Motorola MOTOROI Sholes Tablet 357 1
Nokia Sirocco 104 1
МегаФон 3G-сеть 23 1
Samsung SCH - серия мобильных телефонов 34 1
SanDisk TransFlash 45 1
Xiaomi Redmi A - серия смартфонов 151 1
Lenovo Motorola StarTac 17 1
Siemens S - Siemens SX - Siemens SL - Siemens SK - Siemens SF - Siemens ST - серия мобильных телефонов 104 1
Sliver 11 1
Nokia 603 5 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 990 1
Google Android 14776 1
Apple iOS 8302 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1414 1
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 278 1
Nokia Symbian OS 1403 1
Apple iPhone 11 278 1
Apple iPhone 7 287 1
InfoWatch Traffic Monitor - InfoWatch TM - IWTM - DLP-система 211 1
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 256 1
Samsung SmartTV - Samsung Smart TV 75 1
Apple iTunes Store 1115 1
Эшелон НПО - Komrad Enterprise SIEM (Комрад) 13 1
Кирюшин Геннадий 91 5
Скворцов Борис 17 4
Кирюшин Константин 13 4
Сидоренко Валерий 12 3
Коваль Алексей 4 3
Мезенцев Роман 19 3
Волтегирев Кирилл 12 3
Ишмаев Артур 4 3
Шарапудинов Тимур 5 3
Богоутдинов Борис 5 3
Червяков Сергей 5 2
Сурова Надежда 11 2
Гирев Андрей 77 2
Тарасов Владимир 15 2
Граденко Михаил 42 2
Янчерин Динислям 2 2
Божор Михаил 7 2
Шарай Роман 3 2
Свинцов Андрей 52 1
Баталова Марина 12 1
Шарапова Мария 16 1
Бескоровайный Андрей 49 1
Зотова Юлия 4 1
Карпович Сергей 5 1
Пашкевич Владимир 22 1
Siber Richard - Сайбер Ричард 1 1
Масленников Юрий 4 1
Колесов Дмитрий 7 1
Лившиц Сергей 3 1
Гирева Андрей 1 1
Агафонов Дмитрий 4 1
Савинов Юрий 1 1
Титов Константин 6 1
Zander Ed - Зандер Эд - Zander Edward - Зандер Эдвард 39 1
Тюкин Петр 1 1
Конкина Юлия 2 1
Свешников Николай 1 1
Richards Denise - Ричардс Дениз 1 1
Болдов Илья 1 1
Garriques Ron - Гаррикес Рон 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 157987 25
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18750 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46015 13
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2699 6
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3241 6
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2932 5
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2692 5
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3301 4
Россия - УФО - Екатеринбург 4312 4
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1647 4
Россия - СФО - Новосибирск 4688 4
Россия - ПФО - Самарская область 1473 4
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 761 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2436 3
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1907 3
Россия - СКФО - Северный Кавказ - Северо-Кавказский регион - Приэльбрусье - Чегет 427 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Выборгский район 112 2
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия 347 2
Европа 24669 2
Земля - планета Солнечной системы 10685 2
Финляндия - Финляндская Республика 3659 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8200 2
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1453 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1124 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1706 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1559 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1249 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1348 2
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 639 2
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимир 266 1
Россия - СЗФО - Псковская область - Псков 322 1
Россия - Кузбасс - Кузнецкий угольный бассейн 152 1
Россия - УФО - ЯНАО - Надым - Надымский район 62 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Всеволожский район - Всеволожск 133 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Барабинск 19 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Татарск 17 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Приозерск 50 1
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Архыз 69 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Черепановский район - Черепаново 14 1
Россия - Козлово 5 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5323 23
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6986 8
Экономический эффект 1216 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55058 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51314 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6278 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20407 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26005 4
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 3
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2665 3
Транспорт общественный - Метрополитен - подземка, metro, subway, underground 602 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4261 3
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 485 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7800 3
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 383 3
Автомагистраль М-12 Восток - Москва–Казань–Екатеринбург–Тюмень 90 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7593 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5732 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6131 2
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2953 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8543 2
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2017 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3179 2
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1934 2
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1197 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5411 2
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 198 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4939 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6260 1
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1210 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2499 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10535 1
Английский язык 6883 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7295 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3685 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8371 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31949 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 1
Энергетика - Energy - Energetically 5528 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 308 1
ComNews - Медиа-бизнес 135 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 95 3
Gartner - Гартнер 3616 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1066 1
CNews AWARDS - награда 556 3
Samsung Forum 14 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1415385, в очереди разбора - 727359.
Создано именных указателей - 189731.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI Mate X7: эффектный складной фотофлагман

Лучшие снегоуборщики для дома и дачи: хиты продаж

Лучшие роутеры с Wi-Fi 6 в начале 2026 года: хиты продаж

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще