Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 189990
ИКТ 14662
Организации 11369
Ведомства 1494
Ассоциации 1079
Технологии 3549
Системы 26578
Персоны 82499
География 3023
Статьи 1574
Пресса 1269
ИАА 740
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2753
Мероприятия 878

Эшелон НПО Komrad Enterprise SIEM (Комрад)


КОМРАД Enterprise SIEM – это  система централизованного управления событиями информационной безопасности (попытки авторизации, подозрительные запросы к базе данных, срабатывание антивирусного ПО и т.д.), поддерживающая спектр источников событий и совместимая с отечественными средствами защиты информации.

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


03.02.2026 «Эшелон Технологии» и «Конфидент» подтвердили совместимость решений для кибербезопасности 5
26.11.2025 Завершены совместные испытания DLP-системы Falcongaze SecureTower и Komrad Enterprise SIEM 2
23.12.2024 DLP-система «Стахановец» интегрирована с Komrad Enterprise SIEM   3
19.03.2024 «АйТи Бастион» подвела итоги 2023 года 1
13.09.2023 M1Cloud провел ежегодное обновление компонентов ИБ-инфраструктуры 1
13.07.2023 «Перспективный мониторинг» и «Эшелон» стали технологическими партнерами 1
17.03.2023 ИТ-фирма не осилила свой крупнейший господряд и оставила тюремщиков России без системы безопасности 1
26.01.2023 Merlion – дистрибьютор программных продуктов НПО «Эшелон» 2
19.02.2020 Система комплексного анализа защищенности «Сканер-ВС» признана совместимой с «Ред ОС» 1
13.11.2019 «Ред софт» и «Эшелон» подтвердили совместимость своих продуктов 2
12.11.2018 «Эшелон» обновил SIEM-систему «Комрад» 1
01.08.2018 InfoWatch и «Эшелон» интегрировали Traffic Monitor и SIEM-систему «Комрад» 1
15.08.2017 СЗИ Dallas Lock 8.0 получила совместимость с системой управления событиями ИБ КОМРАД 2.0 4
04.08.2017 «Эшелон» запустил первый в стране лицензированный центр мониторинга по информационной безопасности 2

Публикаций - 14, упоминаний - 27

Эшелон НПО и организации, системы, технологии, персоны:

Эшелон НПО 139 11
Эшелон Технологии 8 4
InfoWatch - Инфовотч 1110 3
Ред Софт - Red Soft 1038 2
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 514 2
АйТи Бастион - IT Bastion 135 1
Минюст РФ - ФСИН РФ ФГУП ЦИТОС - Центр информационно-технического обеспечения и связи - ФСИН РФ ФКУ ГЦИТОиС - Главный центр инженерно-технического обеспечения и связи - НИИИиПТ - Научно-иследовательский институт информационных технологий ФСИН 28 1
InfoTeCS - Перспективный мониторинг - ПМ 43 1
HoneyCorn - Ханикорн 2 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5314 1
Dr.Web - Доктор Веб 1276 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1537 1
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 915 1
Stack Group - Стек Групп 170 1
Код Безопасности 710 1
АйТи 1440 1
R-Vision - Р-Вижн 220 1
Конфидент ЦЗИ - Конфидент Центр защиты информации 129 1
Кубань Кредит Банк - Инвестиционный Банк Кубани - Кубаньбанк 38 1
ESA - ESOC - European Space Operations Centre - Европейский центр управления космическими полётами 7 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5024 10
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3120 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13001 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3409 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1094 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5273 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 307 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31959 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73693 9
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2782 9
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4577 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23214 5
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8782 5
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7656 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27170 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 4
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений - Система обнаружения вторжений (СОВ) 904 3
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1217 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11591 2
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2634 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34029 2
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей - ФСТЭК РФ СЗИ - Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации 572 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 2012 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7105 1
Cloud Management Platform, CMP - Управление облачной средой - Cloud Data Management, CDM - Управление облачными данными - Cloud Security Posture Management, CSPM - Управление гибридными и мультиоблачными средами - Cloud Native Platforms 596 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6639 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2372 1
ITAM - IT Asset Management - Information Asset Management - Управление ИТ-активами 680 1
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 910 1
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 988 1
БТиЭ - Потребительская электроника - Электронные приборы - Электронная техника - Consumer Electronics 723 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 1016 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6017 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10062 1
Кибербезопасность - SVM - Security and Vulnerability Management - Управление уязвимостями - Системы анализа защищенности и управления уязвимостями - ASV - Approved Scanning Vendor - сканирование уязвимостей - сканеры безопасности 343 1
Кибербезопасность - Information security audit - Аудит информационной безопасности - ИБ-аудит 267 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3320 1
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 705 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1714 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12404 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3976 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21807 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1456 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16677 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2821 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4797 1
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  740 1
Эшелон НПО - Сканер-ВС 11 3
Linux OS 10996 3
Microsoft Windows 16416 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1358 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5196 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 249 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3441 1
Cisco Netflow - Сетевой протокол учёта трафика 54 1
R-Vision IRP - R-Vision Incident Response Platform - R-Vision SOAR - R-Vision Security Orchestration, Automation and Response 46 1
Стахановец - Стах@новец - Стахановец Про 111 1
Dr.Web vxCube 4 1
InfoTeCS - Перспективный мониторинг - Ampire Киберполигон 24 1
АйТи Бастион - Синоникс 20 1
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 337 1
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 288 1
Microsoft Windows 10 1899 1
Microsoft Windows XP 2423 1
Код Безопасности - Secret Net НСД СЗИ - Secret Net Studio - Secret Net LSP 161 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1234 1
InfoWatch Traffic Monitor - InfoWatch TM - IWTM - DLP-система 212 1
Stack Group - M1Cloud - Дата-центр Stack.М1 155 1
Конфидент - Dallas Lock DLP - СЗИ ВИ - система защиты информации 101 1
FalconGaze - SecureTower 66 1
АйТи Бастион - СКДПУ НТ - Система контроля действий привилегированных пользователей 84 1
Код Безопасности - Континент WAF - Континент NGFW - Континент АПКШ - Континент ЦУС - Континент Центр управления сетью 135 1
Дорофеев Александр 13 3
Рустамов Рустам 523 2
Марков Алексей 8 1
Титов Алексей 41 1
Соловьев Дмитрий 82 1
Бочкарев Сергей 61 1
Пушкин Александр 35 1
Баталова Марина 12 1
Юнусов Марат 1 1
Канатов Александр 19 1
Касперская Наталья 305 1
Иванов Михаил 111 1
Россия - РФ - Российская федерация 158110 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46044 2
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 761 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3251 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2436 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18768 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3306 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4316 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2937 1
Россия - СФО - Новосибирск 4692 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3413 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14536 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 633 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10411 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51316 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2557 3
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1780 2
Энергетика - Energy - Energetically 5528 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5323 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20407 2
Киберучения 118 1
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) - 4PL - LLP 354 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3278 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31951 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6952 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3188 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2958 1
Аудит - аудиторский услуги 3113 1
Металлы - Платина - Platinum 483 1
Финансовый сектор - Кредитование - Коллекторское агентство - долговое агентство 433 1
Образование в России 2564 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6684 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1068 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1364 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1186 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26004 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5910 1
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 88 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 109 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 265 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 325 1
Московский Политех - Московский политехнический университет 85 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1416693, в очереди разбора - 727269.
Создано именных указателей - 189990.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Умные кольца против умных часов: плюсы, минусы и перспективы

Обзор робота-пылесоса ECOVACS DEEBOT X11 OmniCyclone: архитектор безупречного порядка

Обзор наушников HUAWEI FreeClip 2: открытый качественный звук и самобытный дизайн

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще