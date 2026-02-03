Получите все материалы CNews по ключевому слову
Эшелон НПО Komrad Enterprise SIEM (Комрад)
КОМРАД Enterprise SIEM – это система централизованного управления событиями информационной безопасности (попытки авторизации, подозрительные запросы к базе данных, срабатывание антивирусного ПО и т.д.), поддерживающая спектр источников событий и совместимая с отечественными средствами защиты информации.
