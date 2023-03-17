Провинциальная ИТ-фирма не осилила свой крупнейший господряд и оставила тюремщиков России без системы безопасности

ИТ-структура ФСИН расторгла с казанской компанией 47-миллионный контракт на поставку ПАКа защиты от киберугроз из-за отсутствия сертификатов ФСТЭК. Для несостоявшегося поставщика это должно было стать самым крупным подрядом. В поисках правды он пошел в суд.

От расторжения ИБ-контракта до суда

Как выяснил CNews, Главный центр инженерно-технического обеспечения и связи Федеральной службы исполнения наказаний (ГЦИТОИС ФСИН) в одностороннем порядке расторг контракт на поставку программно-аппаратного комплекса (ПАК) защиты от киберугроз. Информацию об этом можно найти на сайте госзакупок.

Проштрафившимся несостоявшимся поставщиком стала татарстанская ИТ-компания «Бизнес решения». Подряд ей достался по итогам тендера, объявленного 22 августа 2022 г. в формате электронного аукциона с начальной максимальной ценой в 47,8 млн руб. Кроме «Бизнес решений» на торги никто не пришел, поэтому контракт с ней был подписан без снижения стартовой цены лота.

Поставка ПАКа должна была завершиться 24 января 2023 г. Однако 29 декабря 2022 г. ГЦИТОИС принял решение прервать деловые отношения с поставщиком. В качестве причины такого шага в карточке контракта на сайте госзакупок указано «неоднократное нарушение срока поставки товара».

Из опубликованного там же подробного решения заказчика можно узнать, что формально товар все же был поставлено, но ГЦИТОИС отказался его принимать. Организация обнаружила, что в поставке отсутствуют необходимые сертификаты ФСТЭК на модуль межсетевого экранирования на прикладном уровне и на модуль замкнутой среды предварительного выполнения программ «песочницы». Как минимум последнее из этих решений было представлено продуктом российской компании Dr.Web — vxCube.

Официально контракт был расторгнут 10 января 2023 г. Не удовлетворившись таким положением дел, «Бизнес решения» на следующий же день, 11 января подали в Арбитражный суд Москвы иск к ГЦИТОИС «о признании решения недействительным».

В рамках этого разбирательства компания также подала заявление о принятии обеспечительных мер в виде запрета для ГЦИТОИС обращаться в банк «Кубань кредит» с требованием об уплате денежной суммы в размере 2,39 млн руб. по независимой гарантии.

В удовлетворении этого заявления «Бизнес решениям» было отказано. Ближайшее заседание суда по основному иску запланировано на 27 марта 2023 г.

Что именно требовалось поставить во ФСИН

В техзадании ГЦИТОИС были описаны лишь общие требования к модулям ПАКа информбезопасности — без указания конкретных марок ПО или вендоров.

Из опубликованного на сайте госзакупок текста контракта можно заключить, что, помимо вышеупомянутого ПО Dr.Web vxCube для «песочницы», поставщик предложил для модуля системы обнаружения вторжений решения ViPNet компании «Инфотекс», для модуля системы защиты информации от утечек — продукт Traffic Monitor Standard Solution компании InfoWatch Натальи Касперской.

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Что же касается модуля системы мониторинга управления событиями безопасности информации (SIEM) Komrad Enterprise НПО «Эшелон».

Из документа с решением ГЦИТОИС об отказе от услуг поставщика следует, что в процессе переговоров с заказчиком «Бизнес решения» предлагали заменить некоторые продукты аналогами, в частности разработанными компаниями Positive Technologies и «Лаборатория Касперского». Однако заказчик на это не согласился.

Параметры бизнеса несостоявшегося поставщика

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Бизнес решения» было зарегистрировано в Казани 1 марта 2010 г. На сегодня единственным учредителем организации выступает Михаил Иванов. Гендиректором заявлен Марат Юнусов.

На своем сайте компания себя называет системным интегратором Поволжья, который специализируется на решениях в области информационной безопасности, автоматизации бизнес-процессов и управления ИТ-активами.

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Там же есть упоминание того факта, что «в 2013 г. группа “Решения” стала резидентом технопарка “Мордовия”; за 7+ лет работы компания приобрела представителей в пяти городах России».

В базе «Контур.фокуса» имеются сведения о 127 госконтрактах компании на общую сумму в 118,7 млн руб. Эта статистика учитывает и параметры расторгнутого сейчас контракта. Он стал самым крупным за всю историю существования организации. Большая часть остальных по-отдельности не превышает 1 млн руб. Самый крупный помимо расторгнутого — на 7,1 млн руб.