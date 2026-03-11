Получите все материалы CNews по ключевому слову
Баталова Марина
СОБЫТИЯ
Баталова Марина и организации, системы, технологии, персоны:
|Курашев Дмитрий 57 1
|Голдбергс Алексей 5 1
|Виноградник Андрей 1 1
|Аксененко Иван 3 1
|Шелестова Олеся 2 1
|Бондаренко Александр 39 1
|Филиппов Максим 54 1
|Клевцов Александр 15 1
|Титов Алексей 45 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1424503, в очереди разбора - 726860.
Создано именных указателей - 191504.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.