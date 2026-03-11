Разделы

Баталова Марина


СОБЫТИЯ


11.03.2026 Подтверждена совместимость «АльтерОС» с Naumen Service Desk 1
01.08.2018 InfoWatch и «Эшелон» интегрировали Traffic Monitor и SIEM-систему «Комрад» 1
07.06.2018 Microsoft и InfoWatch обеспечат безопасное использования облачных сервисов 1
05.09.2017 InfoWatch и «Центр безопасности информации» интегрировали InfoWatch Traffic Monitor и NeuroDAT SIEM 1
29.06.2017 InfoWatch и RuSIEM объединили технологии для защиты корпоративного периметра организаций 1
24.01.2017 InfoWatch разработала платформу для интеграции сторонних ИТ-систем с InfoWatch Traffic Monitor 1
08.12.2016 Завершена интеграция InfoWatch Traffic Monitor 6.1 с MaxPatrol SIEM 1
29.11.2016 InfoWatch и Entensys интегрируют InfoWatch Traffic Monitor и UserGate UTM 1
24.11.2016 InfoWatch и «Р-Вижн» начали интеграцию Traffic Monitor и R-Vision IRP 1
27.10.2016 InfoWatch и «МСофт» выпустили совместное решение для защиты электронного документооборота 1
19.09.2016 InfoWatch и Inspur договорились о технологическом сотрудничестве 1
27.07.2016 InfoWatch Traffic Monitor 6.1 обеспечит контроль корпоративных мобильных устройств 1
09.06.2016 MaxPatrol SIEM оснащена поддержкой InfoWatch Traffic Monitor Enterprise 1

Публикаций - 13, упоминаний - 13

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1424503, в очереди разбора - 726860.
Создано именных указателей - 191504.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

