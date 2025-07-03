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Аксененко Иван
УПОМИНАНИЯ
Аксененко Иван и организации, системы, технологии, персоны:
|ЦБИ - Центр безопасности информации 30 2
|Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1027 1
|InfoWatch - Инфовотч 1051 1
|ЦБИ NeuroDAT SIEM 10 2
|Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 246 1
|InfoWatch Traffic Monitor - IWTM - DLP-система 195 1
|Лукиных Василий 9 1
|Баталова Марина 12 1
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