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Индексная книга (каталог) CNews*
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ЦБИ Центр безопасности информации ЦБИ-сервис

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 33 дела, на cумму 6 263 232 661 ₽*

Судебные дела (33) на сумму 6 263 232 661 ₽*
в качестве истца (32) на сумму 6 260 396 729 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


03.07.2025 Иван Аксененко, ЦБИ: Российская ИБ-индустрия не должна больше полагаться на чужое «железо» 2
31.10.2024 Росстандарт утвердил национальный стандарт для систем автоматизированного управления учетными записями и правами доступа 1
16.08.2024 ГК «Солар» представила результаты I полугодия 2024 года: выручка демонстрирует уверенный рост более чем в 1,5 раза 2
20.02.2024 Глава ИТ-«дочки» «Ростеха» просит военную прокуратуру и Следственный комитет проверить ИТ-шников МЧС 1
11.02.2022 «Конфидент» продлил срок действия сертификата соответствия для Dallas Lock 8.0-C 1
07.09.2020 SAP Marketing Cloud и SAP S/4HANA получили сертификаты безопасности ФСТЭК 1
05.04.2019 Облако Inoventica стало прибыльней на 30% 1
24.05.2018 Облако Inoventica стало прибыльней на 30% 1
08.11.2017 Завершена интеграция решений Solar Dozor и NeuroDAT SIEM 2
05.09.2017 InfoWatch и «Центр безопасности информации» интегрировали InfoWatch Traffic Monitor и NeuroDAT SIEM 2
12.08.2016 «Украинские» серверы на Крымской железной дороге заменит загадочная компания офицеров 1
28.06.2016 Крымская железная дорога избавляется от серверного украинского наследия 1
20.04.2015 «Русьтелетех» получил сертификаты ФСТЭК России на свои сетевые продукты 1
18.12.2014 ViPNet IDS 2.0 сертифицирован ФСТЭК России 1
29.11.2013 Состоялась церемония награждения CNews AWARDS 1
02.10.2013 Big Data и мобильность — два вызова для информационной безопасности ФНС 1
04.09.2013 Электронное правительство Республики Коми использует Secret Net для защиты персональных данных 1
14.01.2013 В Республике Коми в штатном режиме заработала региональная система контентной фильтрации доступа обучающихся к интернету 1
05.12.2011 ИКТ-кадры: отставки и назначения за 28 ноября – 5 декабря 2011 г. 1
29.11.2011 Сергей Коношенко возглавил департамент информационной безопасности «Кабест» 1
27.05.2011 Symantec Endpoint Protection для защиты конечных точек сертифицирован ФСТЭК 1
29.11.2010 ПО «ИВК БюрократЪ» сертифицировано как платформа защищенного электронного документооборота 1
14.05.2009 «БОСС-Референт» анонсирует комплексное решение для управления документами и информацией 1
29.04.2008 Сертифицированный ФСТЭК Secret Disk Server поступил в продажу 2
20.03.2008 ФСТЭК признала Vista безопасной 1
12.03.2008 4 апреля откроется 10-я конференция «РусКрипто» 1
15.11.2007 Secret Disk Server NG от Aladdin допустили в госсектор 2
18.04.2007 Symantec AntiVirus сертифицировали в Беларуси 1
12.04.2007 Состоялась конференция "Безопасность и доверие при использовании инфокоммуникационных сетей" 2
05.02.2007 6 февраля откроется форум «Технологии безопасности» 1
04.04.2006 28 марта состоялась конференция "Безопасность и доверие при использовании инфокоммуникационных сетей и систем" 2
06.02.2006 Aladdin начинает продажу новых продуктов 1
13.02.2004 Windows XP сертифицирован на соответствие требованиям безопасности РФ 1
03.10.2002 Конференция в Сочи: ГТК, ФАПСИ и бизнес обменялись мнениями 1
24.05.2002 "Интерстрон" получила сертификат на комплекс средств визуального анализа программ 1
21.11.2001 Symantec сертифицирует линейку ПО на соответствие Госстандарту России 1
21.11.2001 Symantec защитит российский корпоративный рынок 3

Публикаций - 38, упоминаний - 48

ЦБИ и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25660 9
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5549 6
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1390 5
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1722 4
InfoWatch - Инфовотч 1157 4
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 577 4
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 876 4
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 837 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1292 3
Информзащита 924 3
Эшелон НПО 149 3
Телеком-защита 53 2
Астерос ИБ - Астерос Информационная безопасность - Кабест 64 2
РЖД ГВЦ - Главный вычислительный центр 40 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра Облако - Rusonyx - Зенон Н.С.П. 48 2
Демос - Демос Датаком 60 2
ЕВРААС - ЕВРААС.ИТ - ЕВРААС НТЦ 17 2
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) - Axent Technologies 20 2
SAP SE 5565 2
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2252 2
Yandex - Яндекс 9048 2
Восход ФГБУ НИИ 716 2
Huawei 4486 2
Intel Corporation 12752 2
IBM - International Business Machines Corp 9666 2
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 527 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9432 2
ИВК - Информационная внедренческая компания 202 2
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 474 2
NVision Group - Энвижн Груп 699 2
Inoventica - Коммуникации для инноваций - КДИ 151 2
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 539 2
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 348 2
ОКБ САПР - Особое конструкторское бюро систем автоматизированного проектирования 42 2
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 648 2
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 762 2
Inoventica Services - Гарант-Парк-Интернет - Parking.ru - Паркинг.ру 146 2
Доктор рядом - Doc+ 55 2
ДиалогНаука 269 2
СТК Развитие 20 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8690 3
Минтранс РФ - Росжелдор - КЖД - Крымская железная дорога 3 2
РЖД - Российские железные дороги 2066 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 901 2
Сбер - Сбербанк страхование - СберСтрахование - Сбербанк страхование жизни - СберСтрахование жизни 127 2
Eurotek Group - Евротэк - Европейская топливно-энергетическая корпорация - ОНГС, Оренбургнефтегазстрой - Мосгазсетьстрой - Верхневолгоэлектромонтаж-НН - Кубаньэлектромонтаж - Челябинская угольная компания - Уральская нефтяная компания - ЮНГК - ТНС Энерго 25 1
УВЗ - УралВагонЗавод - ЧТЗ-Уралтрак - Челябинский тракторный завод 13 1
Газпром экспорт - Газэкспорт 6 1
African Development Bank - Африканский банк развития 10 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 704 1
Sollers - ЗМЗ - Заволжский моторный завод - 15 1
МДМ Банк - УРСА Банк - Сибакадембанк - Уралвнешторгбанк 34 1
Startech VC - Startech Partners - Стартех База 13 1
ВымпелКом - Хайв 18 1
Авангард Коммьюникейшнз 1 1
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 153 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2783 1
ПСБ - Промсвязьбанк 951 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 291 1
Walt Disney Company 644 1
АСГ - Алкогольная Сибирская Группа - Омсквинпром ЛВЗ - Рузский Купажный Завод 13 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 205 1
Акрон ГК - Acron 65 1
Marriott Hotels - Marriott Grand - Courtyard by Marriott - Marriott Vacation Club - Marriott Aurora - JW Marriott - Marriott Marquis 129 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 324 1
Татэнерго - Производственно-энергетическое объединение Республики Татарстан 46 1
Desport - Decathlon - Декатлон 40 1
Splat Global - Сплат-Косметика - BioMio 21 1
Челябинвестбанк - Акционерный Челябинский Инвестиционный банк 26 1
Россети Ленэнерго 1698 1
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов - BSI MS - BSI Management Systems 140 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5491 23
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3583 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13557 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3558 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5907 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3266 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5566 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1694 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5380 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4919 3
Правительство Республики Коми - органы государственной власти 94 3
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 2
Правительство Канады 51 2
Росстандарт - РВК ТК 362 - Технический комитет по стандартизации 362 - Защита информации 16 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 753 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 377 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1433 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6485 2
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 194 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3175 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 969 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1399 2
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 104 2
Минтранс РФ - Росжелдор - Федеральное агентство железнодорожного транспорта Российской Федерации 26 2
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 120 1
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 142 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 263 1
ФСТЭК РФ - ГНИИИ ПТЗИ - ГНИИПТИ - Государственный научно-исследовательский испытательный институт проблем технической защиты информации Федеральной службы по техническому и экспортному контролю - НИИ ТЗИ - ГНИИТЗИ 18 1
Минстрой РФ - Объединенная дирекция ФКУ 1 1
Администрация Краснодарского края 64 1
Евросоюз - ENISA - European Network and Information Security Agency - European Union Agency for Cybersecurity - Европейское агентство по сетевой и информационной безопасности 20 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3043 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3783 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1525 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3645 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 400 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2053 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 288 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 82 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 466 2
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 2
СО ЭСИ РСС - Совет операторов электросвязи и инфокоммуникаций РСС 6 1
АЗИ - Ассоциация защиты информации 36 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1507 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1065 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6498 1
Linux Foundation 196 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 78 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34117 17
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63796 16
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4955 14
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33007 11
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12992 11
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2913 10
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27929 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60690 10
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9227 10
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8061 7
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5039 7
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений - Система обнаружения вторжений (СОВ) 941 6
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей - ФСТЭК РФ СЗИ - Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации 609 6
Стандартизация - Standardization 2319 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13786 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24016 5
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2459 5
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4285 4
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7016 4
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 879 4
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7873 4
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14081 4
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4321 4
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2432 4
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7548 4
ОУД - оценочный уровень доверия - Estimated level of trust 486 4
Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью - МФСБ - Многофункциональная система безопасности 1708 4
ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408 - Методы и средства обеспечения безопасности. Критерии оценки безопасности информационных технологий 37 3
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3584 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10511 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5172 3
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17870 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4124 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12633 3
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3038 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8643 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16876 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24983 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27036 3
Кибербезопасность - PKI - Public Key Infrastructure - ИОК - Инфраструктура открытых ключей 445 3
Microsoft Windows 16754 6
ЦБИ NeuroDAT SIEM 10 5
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 274 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5585 3
Gen Digital - NortonLifeLock Symantec Endpoint Protection - SEP - Symantec Antivirus Enterprise - NortonLifeLock Symantec Endpoint Encryption 67 3
Aladdin Secret Disk 90 3
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 635 2
Microsoft Windows XP Professional 235 2
Linux OS 11373 2
Intel x86 - архитектура процессора 2133 2
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1771 2
Код Безопасности - Secret Net НСД СЗИ - Secret Net Studio - Secret Net LSP 162 2
Broadcom - VMware vSphere 609 2
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 678 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar inRights - ранее Jet inView Identity Manager - Jet inView Security 183 2
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1021 2
Microsoft Windows Server 2012 203 2
Thales - Gemalto - SafeNet eToken 256 2
Inoventica invGUARD 30 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
ИВК БюрократЪ СЭД 13 1
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 271 1
ИВК Юпитер Крипто 32 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - НТБ SafeInspect 93 1
ВНИИНС МСВС - Linux Мобильная система Вооружённых Сил 41 1
Aladdin eToken TMS - eToken Management System - Aladdin eToken PRO 146 1
Gen Digital - NortonLifeLock Norton Antivirus 140 1
Microsoft Advertising Platform - Microsoft AdManager 13 1
Gen Digital - NortonLifeLock Symantec DLP - Symantec Data Loss Prevention 24 1
Gen Digital - NortonLifeLock Symantec Mail Security 17 1
Signal-COM CSP - Крипто-КОМ СКЗИ 28 1
Parallels Automation 46 1
ИВК Кольчуга - программный комплекс для безопасного подключения территориальной единицы организации к интернету 19 1
Сбер - SberUnity - Онлайн-платформа бизнес-наставников 12 1
Т8 НТЦ - Волга DWDM-система 20 1
Aladdin eToken NG-OTP - Aladdin eToken NG-FLASH 53 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar NGFW - Solar Next Generation Firewall 98 1
ИВК InEx 3 1
Gen Digital - NortonLifeLock Symantec Brightmail Anti-Spam Skeptic 41 1
Аксененко Иван 3 3
Коношенко Сергей 9 2
Ларин Владимир 11 2
McCrum William - МакКрум Вильям 2 2
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 389 2
Архипова Мария 21 1
Катрич Алексей 43 1
Боос Алексей 1 1
Куренков Александр 8 1
Crocker Stephen D. - Крокер Стивен 8 1
Лосев Сергей 46 1
Сапельников Сергей 109 1
Steen Birger - Стен Биргер 72 1
Трифаленков Илья 17 1
Мушаков Игорь 36 1
Крячков Антон 20 1
Бугров Денис 9 1
Рыбченко Никита 20 1
Danyluk Alex - Данилюк Алекс 5 1
Лаврухин Юрий 7 1
Фургель Игорь 1 1
Беззубцев Олег 7 1
Bottomley James - Боттомли Джеймс 16 1
Иванищак Сергей 2 1
Лобков Сергей 1 1
Емельянов Геннадий 4 1
Markovski Veni - Марковски Вени 9 1
Федосеев Роман 6 1
Мухортов Юрий 3 1
Аксененко Юрий 2 1
Данилов Денис 2 1
Iger Bob - Игер Боб 4 1
Бабанин Алексей 3 1
Шарков Владимир 1 1
Sandberg Sheryl - Сандберг Шерил 13 1
Полунин Сергей 28 1
Toutonghi Michael - Тоутонги Майкл 2 1
Бовкун Михаил 2 1
Кормаков Денис 1 1
MacRae Stuart - МакКрэй Стюарт 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 163955 30
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47163 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54324 6
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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