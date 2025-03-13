Получите все материалы CNews по ключевому слову
Бабанин Алексей
Бабанин Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Чемезов Сергей 144 2
|Куренков Александр 6 2
|Кормаков Денис 1 1
|Белоконев Дмитрий 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 146114 2
|Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1583 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11268 1
|Ведомости 1034 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1346397, в очереди разбора - 764399.
Создано именных указателей - 170633.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.