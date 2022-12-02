Разделы

Ростех Росэлектроника Исток НПП имени Шокина научно-производственное предприятие

Ростех - Росэлектроника - Исток НПП имени Шокина - научно-производственное предприятие

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 30 дел, на cумму 7 230 765 341 ₽*

Судебные дела (30) на сумму 7 230 765 341 ₽*
в качестве истца (22) на сумму 769 816 238 ₽*
в качестве ответчика (2) на сумму 492 054 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

02.12.2022 Inferit стала новым резидентом особой экономической зоны «Исток» в подмосковном Фрязине
28.02.2013 Cognitive Technologies внедрила «Е1 Евфрат» в НПП «Исток»
29.12.2007 «Исток» автоматизировал мобильную торговлю в 11 регионах России
14.05.2007 Россвязьнадзор по Новосибирской области оштрафовал оператора "Исток"
24.11.2006 "Исток" автоматизирует торговых представителей
25.01.2006 "Конфидент" версифицировал "Исток"
06.06.2005 "Исток" автоматизировал учет по МСФО
03.02.2005 "Исток" внедрил систему бюджетирования
09.02.2004 "Исток" - новая разработка "Конфидента"

Публикаций - 63, упоминаний - 91

Ростех и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3306 52
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1221 43
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 327 10
Ростех - Автоматика Концерн 1746 10
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 430 8
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 448 7
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 396 7
Элемент ГК - Микрон - Micron 1586 5
Ростех - Росэлектроника - Салют НПП - Научно-производственное предприятие 23 4
Ростех - Росэлектроника - Контакт НПП 14 4
Т-Платформы - T-Platforms 400 4
Ростех - Радиозавод 69 3
Edelweiss - Эдельвейс 63 3
Ростех - Росэлектроника - Восток НПП 7 3
Ростех - Росэлектроника - НЗПП Восток - Новосибирский завод полупроводниковых приборов Восток - Изомер ПО 15 3
Ростех - Росэлектроника - ОПТРОН - Сапфир НПП 18 3
Ростех - Росэлектроника - Гириконд НИИ 14 3
Ростех - Росэлектроника - Вега - Концерн радиостроения 34 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 393 3
Элемент ГК - Elementec - ELMT 158 3
Ростех - Росэлектроника - Вега - Рубин МФ НПП - Научно-производственная организация 58 3
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1376 2
Ростех - Росэлектроника - НИИЭМП - Пензенский научно-исследовательский институт электронно-механических приборов 19 2
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - ИнтелТех НИИИТ - Интеллектуальные Технологии 24 2
Завод Протон Зеленоград 11 2
Ростех - Росэлектроника - Связь НПП 4 2
КМП - Корпорация морского приборостроения - Электроприбор ЦНИИ ФГУП - Российский институт высокоточной навигации, гироскопии, гравиметрии и морской связи 12 2
SNDGroup - СНДГруп - SNDGlobal 46 2
Intel Corporation 12545 2
Т-Нано - Нанотехнологический центр 36 2
Ростелеком 10322 2
Ред Софт - Red Soft 1008 2
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1838 2
Цифра ГК 141 2
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 1026 2
Ростех - Октава - Тульский завод - Октава ДМ - Октава Дизайн и Маркетинг - Октава ДМ-Технологии - творческий индустриальный кластер 48 1
Jabil - Джейбил 29 1
Trinity - Тринити ГК - Тринити Солюшнс 121 1
Keysight Technologies 8 1
OpenText 215 1
Ростех - Росэлектроника - Пульсар НПП - Научно-производственная организация - технопарк Пульсар 99 10
Ростех - Росэлектроника - Алмаз НПП - Научно-производственное предприятие 47 8
Торий НПП 46 4
Пульсар ГЗ - Государственный Завод 7 3
Ростех - Росэлектроника - РЗМКП - Рязанский завод металлокерамических приборов 13 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Ростех - Росэлектроника - СКТБ РТ - Специальное конструкторско-технологическое бюро по релейной технике 16 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 654 2
Ростех - Росэлектроника - Дейтон ЦКБ - Центральное конструкторское бюро 15 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1484 2
Почта России ПАО 2250 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1026 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8199 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3003 2
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 322 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 199 1
Роскосмос РКС - Российские космические системы 146 1
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 81 1
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 67 1
Sistema Asia 3 1
Энергомера Концерн - Электротехнические заводы - Монокристалл ГК 59 1
SLB - Schlumberger - Шлюмберже - Шлюмберже Индастриз - Шлюмберже Лоджелко 70 1
СПБ Биржа - Санкт-Петербургская биржа - российская фондовая биржа 55 1
Иртыш ОмПО - Омское производственное объединение Иртыш 19 1
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 81 1
Мать и дитя 25 1
Плазма НПП 2 1
Циклон-тест НПП 1 1
Цементум - Holcim - Холсим - LafargeHolcim - ЛафаржХолсим - Лафарж Цемент - Воскресенскцемент - Воскресенский цементный завод - Уралцемент - Щуровский цементный завод - Щуровоцемент 37 1
Наукоград - технопарк 150 1
Tashir - Ташир Медика - Т Медика - ТМедика 49 1
Петрокомета НИО ЦИТ - Научно-исследовательский и опытно-экспериментальный центр интеллектуальных технологий 1 1
Ростех - Росэлектроника - Восток БСКБ ФГУП - Восток Барнаульское специальное конструкторское бюро 5 1
N3 Group - инвестиционно-управляющая компания 52 1
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 59 1
Основа Холдинг ГК 28 1
Кофемания 70 1
Автокомпонент - Forvia - Faurecia - Форесия Аутомотив Девелопмент 3 1
ЦКБ РМ - Центральное конструкторское бюро специальных радиоматериалов 2 1
НАМИ - Автозавод Санкт-Петербург - Nissan Russia - Ниссан Россия - Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус - Nissan Motors Manufacturing Rus - Лада Санкт-Петербург 46 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3452 10
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6284 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12877 7
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 262 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1410 4
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 166 3
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 185 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3253 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4917 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5236 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 2
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 180 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3532 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3371 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1081 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3462 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1454 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1469 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 203 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 362 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 433 1
Минпромнауки РФ - Роспром - Федеральное агентство по промышленности - РАСУ - Российское агентство по системам управления 105 1
ФАНО РФ - Федеральное агентство научных организаций 25 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 236 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 87 1
Генпрокуратура РФ - Военная прокуратура Российской Федерации - СКР РФ ГВСУ - Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ 45 1
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 51 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1068 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 605 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5249 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1903 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 550 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 164 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 734 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2082 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 347 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 308 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2169 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2007 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4799 1
РАКИБ - Российская ассоциация криптовалют и блокчейна 12 1
АПЭАП - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 25 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 464 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 213 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1836 25
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73398 24
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23223 24
Радиоэлектроника - СВЧ - сверхвысокие частоты - Microwave - ultrahigh frequencies 426 22
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 20
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3276 12
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6642 10
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1134 10
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12358 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34056 9
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26115 8
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8409 7
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4514 7
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4695 7
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3299 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31817 7
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7298 7
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9395 7
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21828 7
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7421 7
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11596 6
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10534 6
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3793 6
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 381 6
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6160 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18271 6
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1546 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14911 5
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3355 5
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1553 5
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4147 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12343 4
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1729 4
IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet - IEEE 802.3af - Передача электроэнергии через Ethernet - PoE - Power over Ethernet - PoDL - Power over Data Lines - Питание по линиям передачи данных 533 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13087 4
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10063 4
Стандартизация - Standardization 2243 4
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 672 4
DDR - Double data rate 2921 4
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10339 4
Ростех - Росэлектроника - Исток НПП им. Шокина - IIoT.Istok - IIoT.Istok SCADA 15 12
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2061 9
Baikal Electronics - Байкал-Т - Baikal-T - Микропроцессор BE-T 177 7
FreePik 1452 5
IBS AppLine Циклон - Aplana PTF 91 4
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 987 4
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 331 4
Ростех - Росэлектроника - Исток НПП имени Шокина - Исток ISN Сервисные роутеры 3 3
Intel Xeon E 196 2
Intel Itanium 641 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3441 2
Microsoft Windows 2000 8663 2
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1397 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 201 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1317 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2882 2
Поляна-Д - автоматизированная система управления боевыми действиями зенитной ракетной бригады 44 1
AMT Group - InfoDiode АПК - InfoDiode Relay - InfoRelay 71 1
IBM FileNet 129 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 459 1
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 160 1
Google Sheets - Google Таблицы 61 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 348 1
Microsoft Outlook.com - Microsoft Outlook Web App - Microsoft Outlook Web Access - Microsoft Windows Live Hotmail - MSN Hotmail 418 1
Izzzio - блокчейн платформа-фреймворк с открытым исходным кодом, с функциональностью смарт-контрактов 3 1
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 405 1
Минцифры РФ - ЦХЭД - Централизованная система хранения электронных документов 32 1
Роскосмос - осмодром Восточный - Дальневосточный космический кластер 25 1
SAP ArchiveLink 8 1
ЕМИАС Электронный рецепт 90 1
Бизнес Технологии - Global-ERP 85 1
Pixabay 193 1
MIRO - RealtimeBoard - платформа для совместной работы распределенных команд (в том числе при дистанционной работе отдельных сотрудников) 102 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 69 1
Аскон - Вертикаль САПР ТП - система автоматизированного проектирования технологических процессов 20 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Сервис по прикреплению к поликлинике 5 1
Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - LanDocs LDM - Lanit Document Management - LDM.КЭДО - LDM.Express - LDM.Аналитика - LDM.Финансовый архив - LDM.Документооборот 140 1
Basis - Базис.Digital Energy DevOps-платформа - Диджитал Энерджи 41 1
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 108 1
Передовые технологии - RuDesktop 32 1
Александров Виталий 10 8
Тюрин Андрей 8 5
Сахненко Сергей 90 4
Брыкин Арсений 57 3
Зверев Андрей 59 3
Евтушенко Олег 144 3
Борисов Юрий 121 3
Мишустин Михаил 737 3
Солодухин Константин 119 3
Козлов Игорь 47 2
Ермаков Иван 30 2
Бойко Алексей 100 2
Квашенкина Ольга 40 2
Чемезов Сергей 145 2
Опанасенко Всеволод 137 2
Шадаев Максут 1150 2
Мантуров Денис 120 1
Козырев Алексей 326 1
Шойгу Сергей 91 1
Плахов Дмитрий 10 1
Николаев Вячеслав 103 1
Петруца Роман 14 1
Шарак Андрей 66 1
Растопшин Павел 47 1
Суворов Александр 19 1
Цыганков Дмитрий 38 1
Левашов Александр 91 1
Борисов Александр 39 1
Кирьянова Александра 158 1
Гантимуров Андрей 7 1
Чендаров Андрей 16 1
Кудрявцев Николай 21 1
Клявин Владимир 51 1
Валуев Сергей 8 1
Бобков Руслан 1 1
Покровский Иван 132 1
Погорелова-Триппель Наталья 28 1
Башков Игорь 18 1
Сечин Игорь 36 1
Фомина Алена 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 157181 50
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45788 13
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18621 11
Россия - ЦФО - Московская область - Фрязино 121 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53485 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18247 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8130 5
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 904 4
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 890 4
Китай - Тайвань 4138 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3206 4
Земля - планета Солнечной системы 10662 3
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1876 3
Европа 24649 3
Россия - ПФО - Самарская область 1454 3
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1248 3
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1316 3
Россия - УФО - Тюменская область 1257 3
Франция - Французская Республика 7980 3
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 760 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3365 2
Россия - Крайний Север 317 2
Россия - СФО - Новосибирск 4665 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1620 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1695 2
Германия - Федеративная Республика 12945 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2679 2
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 971 2
Япония 13556 2
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Кубинка 47 1
Москва - Печатники 140 1
Россия - ЦФО - Московская область - Клин 49 1
Казахстан - Республика 5805 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 505 1
Узбекистан - Республика 1875 1
Монголия 366 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1453 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1545 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2110 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1643 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31960 22
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55084 19
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6335 13
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5971 12
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8909 10
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2265 10
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10334 8
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7360 7
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10761 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51331 5
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3708 5
ФЦП ЭКБ - Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности - Национальная стратегия развития электронной промышленности России - Программа развития электронной компонентной базы и радиоэлектроники - Федеральная целевая программа 83 4
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7607 4
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7279 4
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2179 4
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 690 4
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5286 4
Кремний - Silicium - химический элемент 1686 4
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4766 4
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 485 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10543 3
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2589 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5327 3
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4380 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4253 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5907 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5311 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6250 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11777 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3778 3
ОКР - Опытно-конструкторские работы 211 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9687 3
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3728 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3145 3
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1020 2
Экономический эффект 1219 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6256 2
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1181 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2160 2
CNews Журнал 166 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1142 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1077 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11411 1
Ведомости 1246 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8381 3
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для здравоохранения 9 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 1
Gartner - Гартнер 3613 1
Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения - Дальняя радиосвязь НПК 59 5
Ростех - Росэлектроника - Феррит-Домен НИИ 21 4
Ростех - Росэлектроника - НИИ Телевидения 33 4
Минздрав РФ - НМИЦ ТПМ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины 15 3
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 261 3
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 286 3
Элемент ГК - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 65 2
НИИАА - НИИ автоматической аппаратуры имени В. С. Семенихина - Научно-исследовательский институт 46 2
Ростех - Росэлектроника - НИИПП - Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов - Томское НИИ полупроводниковых приборов 31 2
Ростех - Росэлектроника - Циклон ЦНИИ 10 2
Ростех - Электроника ЦНИИ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, систем управления и информации "Электроника" 33 2
Платан НИИ - Платан Научно-исследовательский институт 2 2
РАН - Российская академия наук 2015 2
Ростех - Автоматика Концерн - ПНИЭИ - Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт 41 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 164 1
Ростех - Росэлектроника - Техномаш ЦНИТИ - Техномаш Центральный научно-исследовательский технологический институт 28 1
РАН ИПФ - Институт прикладной физики Российской академии наук 32 1
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 70 1
ITRI - Industrial Technology Research Institute - Институт прикладных технологических исследований 26 1
ВНИИР - Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт релестроения 22 1
МЧС РФ - Государственная противопожарная служба МЧС России - ВНИИПО ФГБУ - НИИ противопожарной обороны - АГПС ВО ФГБОУ - Академия Государственной противопожарной службы 35 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - РИРВ - Российский институт радионавигации и времени 17 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - НИИИС ФНПЦ ФГУП им. Ю.Е. Седакова - НИИ измерительных систем им. Ю.Е. Седакова - Научно-исследовательский институт измерительных систем им. Ю. Е. Седакова 16 1
Роскосмос - ВНИИЭМ Корпорация - НИИЭМ - Научно-исследовательский институт электромеханики 5 1
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИИА - Центральный научно-исследовательский институт измерительной аппаратуры 5 1
Ростех - Росэлектроника - Электронстандарт РНИИ - Российский научно-исследовательский институт 8 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 222 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1091 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 1
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 422 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 222 1
Docflow 147 1
День молодёжи - 27 июня 1001 1
День без турникетов 8 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 162 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1218 1
CNews AWARDS - награда 556 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1408695, в очереди разбора - 732016.
Создано именных указателей - 187625.
