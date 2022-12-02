Inferit стала новым резидентом особой экономической зоны «Исток» в подмосковном Фрязине

Inferit (ГК Softline) стала новым резидентом особой экономической зоны «Исток» в подмосковном Фрязине.

Inferit начала реализацию своего проекта еще до получения статуса резидента особой экономической зоны. К настоящему времени на территории Фрязина предприятие уже инвестировало 500 млн руб. и создало более 70 рабочих мест. В статусе резидента компания продолжит реализацию проекта и создаст дополнительные рабочие места. За счет льготных условий, действующих на территории ОЭЗ в отношении резидентов, компания Inferit значительно повысит эффективность своих инвестиций.

В рамках проекта Inferit планирует проводить научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по улучшению технических и эксплуатационных характеристик моноблоков, ноутбуков, системных блоков, серверов, систем хранения данных и программного обеспечения.

Компьютерную технику и ИТ-решения подмосковный производитель планирует поставлять на рынок по конкурентным ценам. Основной фокус разрабатываемой линейки продуктов Inferit будет направлен на государственный и корпоративный сектор.

«Мы, безусловно, рады такому расширению возможностей нашего производства. Благодаря резидентству в ОЭЗ “Исток” мы сможем не только представить своим заказчикам высококачественную и отказоустойчивую технику, но и усовершенствовать параметры производительности, скорость работы и компактность устройств. В условиях повышенного спроса на оборудование, произведенное в России, мы стараемся закрыть потребности максимально широкого числа заказчиков: и госсектора, и представителей сегмента малого и среднего бизнеса, и крупных корпораций. Для этого необходимо как высокое качество, так и возможность подстроить устройства под нужды каждого из клиентов. Теперь у нас также появится дополнительная возможность разрабатывать более широкие модельные ряды, в которых для каждого найдется подходящее оборудование», – отметили в Inferit.

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«Новый резидент ОЭЗ «Исток» планирует занять нишу на рынке компьютерной техники, что в условиях ухода из России ряда иностранных производителей чрезвычайно актуально. Инвестиции в проект компании Inferit составляют более 5 млн рублей. За счет реализации проекта на территории ОЭЗ будет создано около 20 высокотехнологичных рабочих мест», – сказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Как напомнила зампред Зиновьева, в ОЭЗ «Исток» уже работает 22 компании, которые, преимущественно, выпускают высокотехнологичную продукцию. Объем инвестиций, привлеченных в ОЭЗ, составляет 49,5 млрд руб.