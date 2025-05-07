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Keysight Technologies
Keysight Technologies и организации, системы, технологии, персоны:
|Ростех - Росэлектроника - Дейтон ЦКБ - Центральное конструкторское бюро 15 1
|Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1102 1
|Unsplash 971 1
|Роскосмос РКС - Российские космические системы 142 1
|3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 529 1
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