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Keysight Technologies

Keysight Technologies


07.05.2025 Резидент «Сколково» представил отечественный генератор сигналов 1
25.11.2024 В России разработают лазеры для производства чипов для установок Nikon и ASML 1
17.10.2024 После бегства иностранцев в российском ПО для микроэлектроники осталось 65 «белых пятен» 1
01.11.2021 Keysight представила новое ПО для тестирования безопасности устройств интернета вещей 2
30.01.2020 Keysight представила решение для эмуляции каналов 5G 2
21.06.2019 Keysight Technologies укорила процесс проектирования, выпустив новый пакет САПР PathWave Design 2020 2
28.11.2018 HPE запускает решения для границы сети 2
01.11.2017 Архив основателей Кремниевой долины погиб в огне 2

Публикаций - 8, упоминаний - 13

Keysight Technologies и организации, системы, технологии, персоны:

HP - Hewlett-Packard 3628 2
SAP SE 5324 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 632 1
Microsoft Corporation 24809 1
PTC Inc - Parametric Technology Corporation 155 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 812 1
Genesys 208 1
Google LLC 11927 1
HP Inc. 5715 1
Agilent Technologies 129 1
Myriad 17 1
Ростех - Росэлектроника - Исток НПП имени Шокина - научно-производственное предприятие 60 1
Ред Софт - Red Soft 782 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1177 1
ITG - ITglobal.com - Гамма Тех - Gamma tech 13 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1498 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3239 1
ЗНТЦ - Зеленоградский нанотехнологический центр - Zelenograd Nanotechnology Center - Зеленоградский научно-технологический центр 56 1
Цифра ГК 2466 1
ASML - Advanced Semiconductor Materials Lithography 122 1
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software - Siemens DIS - Siemens Industry Automation Division - Siemens Automation and Drives - Siemens A&D UGS PLM Software - UGS Corp - Tecnomatix - US Data - Tesis PLMware 122 1
Ростех - Автоматика - КалугаПрибор 48 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Рубин МФ НПП - Научно-производственная организация 56 1
Ростех - Автоматика Концерн 1661 1
Планар НПО 16 1
Ростех - Росэлектроника - Дейтон ЦКБ - Центральное конструкторское бюро 15 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1102 1
Unsplash 971 1
Роскосмос РКС - Российские космические системы 142 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3031 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5553 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 292 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 339 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1979 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 529 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10248 4
5G - пятое поколение мобильной связи 2235 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5866 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31640 3
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1294 2
5G NR - 5G New Radio 83 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67547 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7406 2
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2339 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14634 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3802 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52376 2
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Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12566 1
Эмулятор - Emulation 270 1
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Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6373 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28202 1
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SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 999 1
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Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1600 1
Keysight PathWave Design - Keysight PathWave Analytics 2 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1720 2
Keysight PROPSIM FS - Эмулятор каналов 5G 1 1
Intel Core - Семейство процессоров 1215 1
HPE Pointnext Services 16 1
Intel Movidius VPU - Intel Vision Processing Units 8 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4652 1
Statista 236 1
HPE GreenLake 53 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1385 1
Oracle GoldenGate 21 1
HPE ConvergedSystems - HPE Converged Cloud - HPE Edgeline Converged Edge System - HPE Converged Infrastructure Architecture - HP Converged Storage 43 1
JavaScript - JS - язык программирования 1224 1
C# - C Sharp - Си шарп - Язык программирования 340 1
Intel x86 - архитектура процессора 1896 1
Oracle Java - язык программирования 3128 1
Python - высокоуровневый язык программирования 994 1
Ростех - Росэлектроника - Исток НПП им. Шокина - IIoT.Istok - IIoT.Istok SCADA 14 1
Chain Christopher - Чейн Кристофер 1 1
Брэдичич Том 1 1
Pikulik Elsa - Пикулик Эльза 1 1
Hewlett William - Хьюлетт Уильям 15 1
Packard David - Паккард Дэвид 11 1
Maxim Merritt - Максим Меррит 1 1
Lewis Karen - Льюис Карен 1 1
Петренко Яков 5 1
Шпак Василий 237 1
Александров Никита 1 1
Доценко Владимир 1 1
Винников Александр 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 148145 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52511 2
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1014 1
США - Калифорния 4638 1
США - Калифорния - Пало-Альто - Palo Alto 165 1
Беларусь - Белоруссия 5808 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1166 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 905 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19100 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29952 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14014 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1237 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1223 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10111 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6369 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 822 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7128 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4119 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7976 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4971 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5932 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3338 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8976 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2504 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5897 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1766 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5053 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2064 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 152 1
Правительство РФ - Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации - Концепция технологического развития России 43 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2709 1
Gartner - Гартнер 3569 1
Forrester Research 822 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8196 1
NUS - National University of Singapore - Национальный университет Сингапура 37 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 257 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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