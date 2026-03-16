В России создается суверенная система проектирования сверхвысокочастотных интегральных схем

Группа российских компаний совместными усилиями создает отечественную САПР, которая будет использоваться для разработки сверхвысокочастотных гибридных и монолитных интегральных схем. Это заказ Минпромторга. Проект будет работать под Linux – поддержка Windows, macOS и иностранных мобильных платформ «в ближайших планах» не значится.

Российская САПР для Linux

В России ведется разработка новой отечественной системы автоматизированного проектирования (САПР). Она будет использоваться для создания сверхвысокочастотных гибридных и монолитных интегральных схем, сообщили CNews представители «Группы Астра».

Новая САПР – это продукт коллективного труда. Над ней работают сразу несколько российских компаний, а поддержку им оказывает группа отечественных ученых.

Работу над новой САПР ведут специалисты компаний «Национальная компьютерная корпорация», Rubius, и «Интегральные решения», а также ученые Томского госуниверситета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР)

Курируют работу эксперты научно-производственного объединения «Критические информационные системы». Без государства в этом проекте не обошлось – как сообщили CNews представители «Группы Астра», его заказчиком выступает Минпромторг России.

Потому что аналогов больше нет

Разработка новой САПР преследует одну основную цель – заменить ушедшие с российского рынка иностранные продукты, выполняющие те же функции. В качестве примера в «Критических информационных системах привели» две утилиты – Keysight ADS американской компании Keysight Technologies и AWR Microwave Office за авторством корпорации AWR, тоже американской.

Фото: Julia Kadel / Unsplash

Как сообщила CNews директор по разработке программного обеспечения «Критические информационные системы» Елена Иванова, «после ухода с рынка зарубежных решений в России не осталось систем для проектирования СВЧ интегральных схем». По ее словам, эти схемы являются основой российских спутников, радаров и смартфонов.

«Создание такой системы обеспечит технологическую независимость страны при серийном производстве микроэлектроники. Проект амбициозный и наукоемкий: мы хотим не просто повторить функциональность зарубежных Keysight ADS или AWR Microwave Office, но и превзойти их. Для этого нужна тесная кооперация ученых, инженеров и разработчиков. В России несколько основных центров компетенций по СВЧ-электронике, и мы привлекли к проекту их все, как исполнителей и консультантов», – добавила Елена Иванова.

На вопрос CNews, какие иностранные решения, помимо Keysight ADS или AWR Microwave Office, замещает новая САПР, представители Rubius ответили: «Это два ключевых решения-конкурента, на которые мы ориентируемся как на основной ориентир. Именно они являлись общепризнанными лидерами на мировом рынке САПР для СВЧ-устройств и наиболее широко использовались в отечественной микроэлектронике до ухода зарубежных вендоров».

Российское ПО для Linux

В «Группе Астра» сообщили, что новая САПР создается для Astra Linux. Это отечественная настольная ОС, которая, как видно из названия, базируется на открытом ядре Linux. Его разработкой ведает международное сообщество во главе с создателем Linux Линусом Торвальдсом (Linus Torvalds), гражданином США и Финляндии.

«Работать новая САПР будет на отечественных операционных системах, в том числе на защищенной Astra Linux, версии 1.8.2 и выше», – заявили CNews представители «Группы Астра». Список поддерживаемых суверенных ОС в компании не привели.

Редакция CNews поинтересовалась, САПР поддерживает только российские Linux-дистрибутивы или в целом Linux. Представители компании Rubius ответили: «На данный момент ведется активное обсуждение возможностей расширения списка поддерживаемых операционных систем. Многие дистрибутивы уже включены в дискуссию, однако финальное решение еще не принято. Корректно будет сказать, что расширение перечня поддерживаемых ОС предполагается картой развития проекта, но точный перечень пока не утвержден».

Не все операционки одинаково достойны

К моменту выхода материала САПР разрабатывалась исключительно для настольных операционных систем. На вопрос CNews, планируется ли ее релиз под macOS и/или Windows, в Rubius ответили так: «В настоящий момент запрос со стороны Минпромторга сфокусирован именно на десктопных версиях для инженерных рабочих станций под управлением Linux. Релизы под macOS и Windows в ближайших планах не значатся, поскольку приоритетом является обеспечение технологической независимости в рамках отечественной инфраструктуры проектирования».

Планов по выпуску САПР у разработчиков нет ни под iOS, ни под Android, сообщили CNews представители Rubius. Но не выйдет она, как подчеркнули в Rubius, и под Astra Linux Mobile – мобильной версии Astra Linux, в основе которой тоже находится ядро Linux.

«Мобильные версии не планируются. Разработка ориентирована на рабочие станции инженеров-проектировщиков, требования к вычислительным мощностям и периферии делают нецелесообразным создание мобильных клиентов на данном этапе», – сказали CNews представители Rubius.

Планы довольно амбициозные

По словам представителей Rubius, первая версия системы появится в конце 2026 г. – более точные сроки они не раскрыли. Они добавили, что грядущая САПР «закроет все этапы проектирования – от схемы и топологии до моделирования и анализа – и ликвидирует цифровой разрыв между ними.

«Это будет настольное приложение с многопользовательским режимом работы и встроенной библиотекой СВЧ-элементов. В основе системы лучшие практики UI/UX мировых аналогов, адаптированные под нужды и паттерны проектирования российских инженеров», – добавили представители «Группы Астра».

В планах развития системы – поддержка распределенных вычислений и ИИ-инструменты, которые смогут автоматически генерировать СВЧ-схемы по заданным требованиям. По оценкам разработчиков, к 2030 г. российская САПР должна опередить по своим возможностям зарубежные аналоги.

Работы очень много

Редакция CNews поинтересовалась, на сколько процентов готова система. «На текущий момент сдан и реализован базовый маршрут проектирования. Результаты работы ежегодно демонстрируются на форуме «Микроэлектроника». Очередная демонстрация запланирована на сентябрь 2026 г. Разработка ведется строго в соответствии с дорожной картой Минпромторга», – сказали CNews представители Rubius.

«Прототип САПР уже готов, – добавил сооснователь Rubius Антон Кудинов. – Мы успешно реализовали базовые маршруты проектирования ключевых узлов СВЧ-схемы – от фильтра нижних частот до малошумящего усилителя. Команда ТУСУРа проделала большую работу над схемным редактором и подсистемой электромагнитного моделирования. В конце года планируем выпустить полнофункциональную систему. В ней будут инструменты для схемотехнического и топологического проектирования, электромагнитное моделирование, параметрическая оптимизация, расчет согласующих цепей и load-pull диаграмм».

В «Группе Астра» заявили, что тестировать новую САПР на производстве начнут в 2027 г., опять же, без более точных сроков. Первыми в свое распоряжение ее получат инженеры «НПП “Исток” им. Шокина», где выпускают более половины российской СВЧ-электроники, в том числе ПК и серверное оборудование. В последующем в систему интегрируют комплекты средств проектирования «Светлана-Рост», «единственной в стране СВЧ фабрики-фаундри», добавили в «Группе Астра».

CNews поинтересовался о сроках полноценного запуска новой отечественной САПР. «Полноценное промышленное внедрение и тиражирование будут происходить поэтапно, по мере накопления опыта эксплуатации и доработки функциональности», – ответили представители Rubius.

Для всех и каждого

По словам разработчиков, новая суверенная САПР для проектирования сверхвысокочастотных гибридных и монолитных интегральных схем будет распространяться не только в организациях – обычные пользователи тоже смогут работать в ней. «Решение будет доступно всем категориям пользователей, никаких ограничений по этому признаку не предусмотрено, – сказали CNews представители Rubius. – Однако важно понимать, что система ориентирована на профессиональных разработчиков и требует глубоких знаний в области проектирования интегральных схем. Детали работы решения и его внутренняя архитектура на данный момент не могут быть раскрыты в полном объеме».

На вопрос CNews. Сколько будет стоить лицензия, представители Rubius ответили: «На данный момент ответить на этот вопрос невозможно, так как вопросы лицензионной политики и ценообразования находятся в компетенции Минпромторга».