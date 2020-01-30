Keysight представила решение для эмуляции каналов 5G

Keysight Technologies объявила о коммерческом запуске нового решения для эмуляции каналов 5G с целью развертывания интегрированных систем связи, а также для повышения качества обслуживания пользователей.

Эмулятор каналов PROPSIM FS16 от компании Keysight представляет собой очередное прогрессивное решение в длинном ряду инноваций, предложенных Keysight с целью ускорения коммерциализации и развития сетей 5G.

PROPSIM FS16 обеспечивает эффективную проверку функционирования устройств 5G New Radio (NR) с поддержкой сверхшироких полос пропускания в миллиметровом диапазоне частот, а также технологий формирования луча и конфигураций с использованием большого количества антенн.

Новое решение для эмуляции 5G-каналов дополняет семейство эмуляторов 5G-каналов от компании Keysight, широко применяемых для тестирования и валидации устройств и базовых станций. PROPSIM FS16 позволяет производителям составных микросхем и устройств 5G надежно и эффективно тестировать реальные параметры работы 5G-систем за счет использования технологий MIMO и Massive MIMO для приложений с большими объемами передачи данных. Данное решение реализовано на базе компактного и модульного настольного эмулятора радиочастотных каналов 5G New Radio с масштабируемой функцией затухания и интуитивно понятными программными инструментами.

«Предложенное Keysight решение для эмуляции радиочастотных каналов позволяет сформировать сетевую экосистему для экономичного ускорения внедрения и коммерциализации инновационных 5G-устройств, обеспечивающих конечным пользователям максимальное удобство использования», — отметил Жанн Колю, директор подразделения Keysight в области решений для эмуляции радиоканалов. «Наш комплексный ассортимент решений для эмуляции 5G-каналов обеспечивает реализацию функции затухания в течение всего процесса эксплуатации устройства, позволяя разработчикам сократить стоимость отладки, оптимизации и проверки параметров».

PROPSIM FS16 дополняет первое в отрасли решение для эмуляции каналов PROPSIM F64 от компании Keysight, помогающее лидерам рынка беспроводных 5G-устройств эффективно решать проблемы моделирования затухания высокочастотных сигналов. PROPSIM FS16 поддерживает диапазон частот и полос 5G New Radio в соответствии с требованиями 3GPP. Предложенное решение полностью интегрируется с другими решениями Keysight для эмуляции сетей 5G на технологическом уровне, превышающем уровень требований 3GPP — глобального консорциума по сертификации технологий мобильной связи.

PROPSIM FS16 от компании Keysight обладает следующими базовыми характеристиками и преимуществами.

Масштабируемый набор каналов с конфигурируемым ослаблением (от 2 до 1024) позволяет проводить испытания широкого ряда MIMO-систем. Решение поддерживает функцию двустороннего затухания для проверки соединения абонента с магистральным узлом связи в обоих направлениях. Функция односторонней передачи в канале позволяет исследовать параметры затухания при передаче сигнала от узла к абоненту с целью обеспечения эффективности испытаний параметров приемника. Это повышает экономичность процессов проведения комплексных испытаний MIMO-систем в эфирных тестовых средах согласно требованиям 3GPP.

Технология MIMO (Multiple Input Multiple Output; множественные входы, множественные выходы) — технология беспроводной связи, основанная на использовании большого числа антенн в качестве источников (передатчиков) и получателей (приемников) сигнала.