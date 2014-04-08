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Thermo Fisher Scientific Life Technologies Invitrogen Applied Biosystems

Thermo Fisher Scientific - Life Technologies - Invitrogen - Applied Biosystems

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


08.04.2014 Повысить эффективность производства – не дороже нового станка? Опыт IBS 1
26.05.2010 Ведущие венчурные фонды США открывают для себя Россию 1
12.04.2010 Представители венчурных фондов США оценят потенциал России 1
12.02.2009 LIMS-системы: специализированные решения в области промышленной автоматизации 1
12.12.2005 В NASDAQ-100 попали новые ИТ-компании 1
07.10.2003 Все человеческие гены – на пластине размером с монету 1
07.10.2003 Все человеческие гены – на пластине размером с монету 1
18.12.2002 Qualcomm восполнила вакансию в совете директоров 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Thermo Fisher Scientific и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12754 2
Nvidia Corp 4055 2
Hyperion Group - Hyperion Systems Engineering - Иперион Системс Инжиниринг Рус 5 1
Renesas Electronics - Intersil 36 1
Adobe Figma 73 1
Cadence Design Systems - cādence 72 1
Anthropic 184 1
DeepSeek - Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence 239 1
Monster Worldwide - TMP Worldwide - Monster.com 72 1
X Corp - xAI - X.AI Corp 40 1
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OpenAI 580 1
Cypress Semiconductor 65 1
Koch Industries - Molex - MolexPN - Molex Premise Networks 33 1
Microsoft - Activision Blizzard 511 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 360 1
Stripe 33 1
Canva 38 1
DP Technology - Hexagon - Intergraph 91 1
QLogic 76 1
Lam Research - Novellus Systems 113 1
RAD Data Communications - РАД Дейта Коммьюникейшнс 141 1
ПНППК - Пермская научно-производственная приборостроительная компания 22 1
Smurfit-Stone Container 2 1
РусГидро - Ленгидропроект 8 1
Walmart - Wal-Mart Stores 407 1
Газпром ПАО 1497 1
Напитки Вместе - AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес - САН Инбев 97 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 924 1
Boeing 1032 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2793 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 459 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 300 1
Газпромнефть МНПЗ - Московский НПЗ - Московский нефтеперерабатывающий завод 20 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 496 1
Expedia Group 151 1
Bentley Motors 75 1
Газпромнефть ОНПЗ - Омский НПЗ - Омский нефтеперерабатывающий завод - Газпромнефть Омск 19 1
Газпром трансгаз 157 1
РЖД строй 10 1
Etsy - Blackbird Technologies 23 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2891 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2349 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 992 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4823 2
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами - Оперативное планирование и управление производством 1053 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36502 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7874 2
LIMS - Laboratory Information Management System - ЛИМС - Лабораторная информационная менеджмент-система - ЛИС - Лабораторная информационная система - Управления лабораторными потоками работ и документов 195 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23067 1
Инжиниринг - технические консультационные услуги 495 1
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1710 1
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Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1498 1
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Infrared - ИК-излучение - Инфракрасное излучение - SWIR - Short Wave Infrared - Технологии коротковолнового инфракрасного излучения - QWIP - Quantum Well Infrared Photodetector 736 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9973 1
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Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3910 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2106 1
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DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2917 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9602 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2736 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29814 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12942 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13476 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8846 1
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Электроника - CMOS - Complementary metal-oxide-semiconductor - КМОП-транзистор - Комплементарная структура металл-оксид-полупроводник 937 1
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Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 429 1
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 250 1
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 389 1
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SAP PM - SAP Plant Maintenance - SAP ТОРО 37 1
IBM Maximo Asset Management 60 1
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SAP MES - SAP Manufacturing Execution System 5 1
Infor EAM - Infor Enterprise Asset Management - Infor Datastream 23 1
Kadish Nail - Кэдиш Нейл 1 1
Sutskever Ilya - Суцкевер Илья 14 1
Murati Mira - Мурати Майра 9 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 466 1
Jacobs Irwin - Джейкобс Ирвин 8 1
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Чимиричкина Мария 30 1
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Россия - РФ - Российская федерация 167403 4
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Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1821 1
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Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1323 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 730 1
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 366 1
США - Колумбия - Вашингтон 1495 1
США - Техас 1055 1
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 623 1
Россия - ЦФО - Московская область - Электросталь 118 1
США - Калифорния - Сан-Диего 370 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34042 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53810 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18277 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6751 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9106 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6206 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7496 1
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Метрология - наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства 336 1
Нефтегазовый сектор экономики - Бензин - Gasoline - горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей) 450 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6722 1
Авиационная промышленность - Вертолёт - Helicopter - винтокрылый летательный аппарат вертикального взлёта и посадки 683 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экомониторинг - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4592 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5774 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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