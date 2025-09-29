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Infor EAM Infor Enterprise Asset Management Infor Datastream

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


29.09.2025 Леонид Винокуров -

Леонид Винокуров, «Интерпроком» в интервью CNews — почему бизнес медлит с переходом на отечественные EAM-системы

 1
20.05.2025 «Технониколь» планирует применять ИИ на производствах минеральной изоляции 1
22.10.2024 Анонс новой версии «Аксиома 3.0» 1
13.07.2021 Внедрение Infor EAM позволило оптимизировать обслуживание и ремонт на заводах «Технониколь» 1
06.07.2021 Infor объявила о продаже своего EAM-бизнеса 1
08.04.2014 Повысить эффективность производства – не дороже нового станка? Опыт IBS 1
31.01.2014 Система для управления активами предприятия Infor EAM обновлена до версии 11.0 4
26.08.2013 Bosal выбрал решения Infor для стандартизации своих бизнес-процессов 1
05.03.2013 Infor EAM помогает CERN в поисках бозона Хиггса 1
14.04.2011 DoorHan перешел на новую версию решения Infor EAM 1
05.04.2011 Infor предлагает новый интерфейс для пользователей корпоративных приложений 1
29.04.2010 Infor прогнозирует 20% рост продаж в России 1
09.07.2009 Infor EAM внедряют в Университете при Школе Инжиниринга в Наварре 3
25.09.2008 Infor ЕАМ поможет «СИБУР Холдингу» управлять основными фондами 2
06.12.2007 В «Электростали» будет создана многоуровневая интегрированная ИТ-система 2
23.03.2007 В Россию пришел новый ERP-гигант 1
26.01.2007 В НЗХК внедряют EAM-систему Datastream 7i 1
09.01.2007 Новое EAM-решение от Infor теперь доступно в России и странах СНГ 5
20.11.2006 "Прайм Груп" получает статус партнера Datastream Solutions CIS 1
21.06.2006 Петербургский Нефтяной Терминал будет управляться с помощью Datastream 7i 1
31.01.2006 Infor приобретает Datastream 1

Публикаций - 23, упоминаний - 34

Infor EAM и организации, системы, технологии, персоны:

Infor - infor business AG - Infor Global Solutions 250 14
Датастрим Солюшенз - Datastream Solutions CIS 8 5
SAP SE 5599 4
Oracle Corporation 7071 3
DP Technology - Hexagon - Intergraph 91 3
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1760 2
9587 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3063 2
ABB Group - Asea Brown Boveri 331 2
МТ-Интеграция - GMCS 374 2
Koch Industries 13 2
InterProCom - Интерпроком 57 2
IFS - Industrial and Financial Systems 75 2
LogicON - Логикон - ДК-Эксперт 4 1
АМТЭЛ - Азимут Инжиниринг 4 1
Т1 Холдинг - НЦК ИСУ АНО - Национальный центр компетенций по информационным системам управления холдингом 52 1
LLP Group 4 1
ITOREX - ТОРЭКС 8 1
IBM - International Business Machines Corp 9699 1
Autodesk 639 1
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1475 1
Honeywell 309 1
Галактика - Корпорация 1545 1
Dassault Systemes 235 1
Прайм Груп - Prime Group 74 1
Ростех - Азимут - Azimut JSC 86 1
IPL Consulting - АЙПЛ Консалтинг 4 1
ДатаКрат - DataKrat 20 1
Frontstep - Фронтстеп 45 1
ПНППК - Пермская научно-производственная приборостроительная компания 22 1
Сенсорные технологии 28 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 2
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 138 2
Thermo Fisher Scientific - Invitrogen 6 1
Сибур Холдинг - Сибур Тобольск - Тобольск-Нефтехим - Тобольский нефтехимический комбинат 8 1
Электросталь - Металлургический завод 2 1
Rothschild & Co - N M Rothschild & Sons 6 1
РусГидро - Ленгидропроект 8 1
Nasdaq Stockholm - Stockholmsbörsen - Стокгольмская фондовая биржа 15 1
DoorHan - ДорХан 2 1
Газпром ПАО 1493 1
Напитки Вместе - AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес - САН Инбев 94 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 912 1
Boeing 1031 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 594 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 1
Газпромнефть МНПЗ - Московский НПЗ - Московский нефтеперерабатывающий завод 20 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 1
Golden Gate Capital 19 1
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 68 1
Bentley Motors 74 1
Росатом - Балаковская АЭС - атомная электростанция 48 1
Воронежсинтезкаучук АО 17 1
Газпромнефть ОНПЗ - Омский НПЗ - Омский нефтеперерабатывающий завод - Газпромнефть Омск 18 1
Газпром трансгаз 157 1
Сибур Холдинг - Сибур Химпром 25 1
Сибур Холдинг - Сибур Нефтехим 8 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 1
Сибур Холдинг - НИОСТ - НИО Сибур-Томскнефтехим 22 1
Jones Day 17 1
РЖД строй 10 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13853 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2871 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2335 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 976 1
ЦКР ERP/CRM - Центр компетенций по развитию российского ПО класса ERP/CRM 14 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 1129 19
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53801 7
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BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12229 5
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Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1480 1
Infor ERP LN - Infor ERP Enterprise - SSA ERP LN 210 4
IBM Maximo Asset Management 60 4
SAP PM - SAP Plant Maintenance - SAP ТОРО 37 3
Infor CloudSuite - Infor CloudSuite Industrial - Infor ERP SL - Infor SyteLine - Infor SyteCentre - 46 3
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Infor Systems Union Group - Infor FMS SunSystems PSA - Infor FMS SunSystems Professional Services Automation - Infor FMS SunSystems Vision Enterprise 29 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1042 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1595 2
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 619 2
IBM Tririga 6 2
Infor WMS 9 2
Infor M3 ERP - Lawson M3 ERP - Lawson Insight II 13 1
Infor Sales Intelligence 2 1
InterProCom - Аксиома EAM-платформа - Аксиома ИскИн 14 1
Infor SCM WM - Infor SCM Warehouse Management - EXceed WMS - SSA Warehouse Management - Infor SCE - Infor Supply Chain Execution - Infor SCM Transportation Management - Infor SCM Demand Planning 49 1
RBC BIP - RBC Bank Interface Program 3 1
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 225 1
Infor CPQ - Infor Configure Price Quote 2 1
Infor - SSA Global Technologies 28 1
Infor Document Management 2 1
Infor WFM - Infor Workforce Management 6 1
Google Chrome - браузер 1699 1
Apple iPad 4010 1
Linux OS 11523 1
Новые облачные технологии - МойОфис 956 1
Microsoft Windows 16875 1
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - Intel Atom Clover Trail - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 994 1
Red Hat WildFly - Red Hat JBoss AS - JBoss Application Server - JBoss EAP - JBoss Enterprise Application Platform 155 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5713 1
Microsoft Teams - MS Teams 670 1
Microsoft Dynamics 365 146 1
Apple Safari - браузер 893 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1845 1
НКТ - Р7-Офис 542 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1516 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 1
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1103 1
Infor Retail 2 1
Infor Nexus 2 1
Esri ArcGIS - Esri ArcView - Esri ArcInfo 160 1
Гореленков Сергей 2 2
Мартынов Дмитрий 37 2
Гусев Денис 5 2
Мажорин Александр 2 1
Ефремов Дмитрий 10 1
Дудников Сергей 5 1
Прожогина Надежда 2 1
Винокуров Леонид 10 1
Bensadon Leo - Бенсадон Лео 1 1
Somasundaram Soma - Сомасундарам Сома 3 1
Wever Berend-Jan - Вевер Беренд-Жан - Вевер Беренд-Ян 3 1
Price Kevin - Прайс Кевин 1 1
Martel Pedro - Мартель Педро 1 1
Handy Jim - Хэнди Джим 4 1
Samuelson Kevin - Самуэльсон Кевин 1 1
Новиков Евгений 49 1
Красилов Николай 19 1
Романов Алексей 51 1
Чимиричкина Мария 30 1
Уваев Юрий 1 1
Филиппов Антон 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 166010 14
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47576 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54727 2
Европа 24959 2
Россия - ЦФО - Московская область - Электросталь 115 2
Россия - СФО - Кемеровская область - Юргинский округ - Юрга 40 1
Россия - СЗФО - Новгородская область - Чудовский район - Чудово 25 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3446 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19526 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1832 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2605 1
Бельгия - Королевство 1191 1
Африка - Африканский регион 3640 1
Ближний Восток 3154 1
Франция - Французская Республика 8176 1
Россия - СФО - Новосибирск 4870 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3580 1
Бразилия - Федеративная Республика 2520 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1282 1
Испания - Королевство 3838 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1687 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1793 1
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