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Infor объявила о продаже своего EAM-бизнеса

Infor, специализирующаяся на облачных решениях для производственных компаний, объявляет о заключении соглашения по продаже своего международного EAM-бизнеса (Enterprise Asset Management) компании Hexagon AB (Nasdaq Stockholm: HEXA B), мировому лидеру в области решений цифровой реальности. Стоимость сделки составит приблизительно 2,75 миллиарда долларов США в денежных средствах, акциях, а также в форме стратегического взаимодействия компаний в части обслуживания общих клиентов. Структуры продолжат работать независимо друг от друга вплоть до непосредственного завершения сделки при условии её одобрения регулирующими органами.

Стратегические взаимоотношения с Hexagon сформируют две дочерние структуры Koch Industries - Infor и Koch Equity Development. В результате сделки группа Koch также получит долю собственности в компании Hexagon. Кроме того, основной акционер Hexagon, компания MSAB, намерена в кратчайшие сроки после закрытия сделки представить кандидатуру Бретта Уотсона, президента Koch Equity Development, в комитет по назначениям для выдвижения в состав совета директоров Hexagon.

По мере развития рынка EAM происходит переход от традиционных форматов управления основными фондами предприятия к концепции управления эффективностью производственных активов (APM, Asset Performance Management). Клиентам требуются все более совершенные решения для обеспечения высокой эффективности производственных активов на протяжении всего жизненного цикла, начиная с разработки и заканчивая эксплуатацией.

Продажа EAM-бизнеса и заключение стратегического соглашения с Hexagon позволят Infor интегрировать возможности одного из ведущих на рынке EAM-решений с возможностями решений Hexagon в области цифровой реальности, -- включая сенсорные технологии, специализированные программные продукты и разработки для систем автоматического управления – чтобы обеспечить максимальные бизнес-результаты для клиентов; сосредоточиться на стратегии совершенствования своих специализированных отраслевых облачных ERP-решений (CloudSuites), которые обеспечивают клиентам долгосрочные операционные преимущества и возможности планирования.

Некоторые компании группы Koch являются постоянными пользователями решения Infor EAM и решений Hexagon по оптимизации корпоративных проектов и эксплуатации промышленных объектов. Чтобы обеспечить предприятиям группы Koch доступ к дополнительным технологическим возможностям на протяжении всего жизненного цикла их производственных активов - от начальных стадий разработки до периода повседневной эксплуатации – группа Koch и Hexagon подписали договор о намерениях по поводу дальнейшего расширения использования Infor EAM и решений Hexagon внутри консорциума.

«Это взаимовыгодная ситуация для Infor и Hexagon, наших клиентов и сотрудников, – считает генеральный директор Infor Кевин Самуэльсон. – Infor сможет удвоить свои усилия по совершенствованию инновационных отраслевых решений, которые помогают нашим клиентам решать самые серьезные бизнес-задачи. Заодно мы сможем выстроить партнерские отношения с компанией, которая находится в по-настоящему исключительном положении: у них есть все необходимое для стимулирования дальнейшей цифровой трансформации в компаниях, пользующихся Infor EAM, путем объединения возможностей EAM и продуктов Hexagon в области цифровой реальности».

Решения EAM традиционно становятся фундаментом цифровой трансформации в фондоемких отраслях, где операционные цифровые среды и цифровые двойники предприятий формируют единый источник объективной информации и открывают доступ к всеобъемлющей картине текущих процессов и изменений. Клиенты из таких отраслей, как промышленное производство, энергетика, строительство объектов и сооружений, транспортные перевозки успешно используют Infor EAM для мониторинга, отслеживания и получения максимальной отдачи от производственных активов, параллельно снижая риски, связанные с простоем оборудования и незапланированными расходами.

Ола Роллен, президент и генеральный директор Hexagon, поясняет: «Благодаря интеграции имеющихся в Infor EAM возможностей по управлению основными фондами предприятий с учетом отраслевой специфики с возможностями наших решений и платформ цифровой реальности, мы сможем обеспечить рост эффективности использования основных фондов за пределами того, что сами по себе способны предложить EAM-продукты – от повышения качества предупредительного обслуживания и снижения энергопотребления до реализации иных инициатив по устойчивому развитию производства. Клиенты и партнеры Infor EAM могут быть уверены, что переход будет плавным и принесет с собой значительный синергетический эффект в плане ускорения роста и появления новых возможностей. Мы планируем охватить новые отраслевые вертикали и усилить присутствие на рынках, которым уделялось недостаточно внимания, например, в Азиатско-Тихоокеанском регионе».

EAM-подразделение Infor насчитывает около 500 человек, работающих по всему миру. После завершения сделки оно войдет в состав направления отраслевых корпоративных решений и будет обслуживать все подразделения компании, ориентированные на фондоемкие отрасли. В их число входят промышленное производство и промышленные объекты, добывающие предприятия, фермерские хозяйства, автономные транспортные системы, здания и сооружения, инфраструктура различного уровня, национальное и муниципальное обеспечение, военная промышленность. Infor начнет процесс консультаций с сотрудниками и их представителями относительно сделки в соответствии с действующим законодательством.

Финансовое сопровождение сделки обеспечивают компании Goldman Sachs & Co. LLC и Rothschild Inc. Юридическим советником Infor и группы Koch выступает Jones Day.

Владимир Бахур

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