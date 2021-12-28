Infor - infor business AG - Infor Global Solutions

Gartner признала Infor лидером в «Магическом квадранте» за 2021 год для облачных ERP-решений в сегменте продукт-ориентированных предприятий тчик облачных решений с отраслевой специализацией, получила статус лидера в «Магическом квадранте» Gartner за 2021 г. в категории облачных ERP-решений для продукт-ориентированных предприятий. Позиция Infor как одного из лидеров «Магического квадранта» основана на оценке Gartner отраслевых решений CloudSuite, базирующихся на ERP-платформах Infor LN, Infor M3 и Infor Syte

Приложение Infor Coleman AI Digital Assistant доступно в Microsoft Teams Infor, специализирующаяся на отраслевых облачных решениях, объявила, что приложение Infor Coleman AI Digital Assistant для Microsoft Teams теперь доступно для всех пользователей. Цифровой ассистент Infor Coleman ранее был доступен через веб-браузер, мобильное приложение

Lamoda внедрила Infor WFM в своем фулфилмент-центре Infor объявила о внедрении решения Infor WFM в фулфилмент-центре Lamoda. Infor WFM предоставит Lamoda весь необходимый набор инструментов для управления трудовыми ресурсами, планирования рабочих графиков, учета рабочего в

Внедрение Infor EAM позволило оптимизировать обслуживание и ремонт на заводах «Технониколь» За счет внедрения решения Infor EAM корпорация более чем в 3 раза снизила количество аварийных простоев на производстве, уменьшила затраты на обслуживание оборудования, а также добилась унификации и обеспечила прозрачно

Infor объявила о продаже своего EAM-бизнеса уг от друга вплоть до непосредственного завершения сделки при условии её одобрения регулирующими органами. Стратегические взаимоотношения с Hexagon сформируют две дочерние структуры Koch Industries - Infor и Koch Equity Development. В результате сделки группа Koch также получит долю собственности в компании Hexagon. Кроме того, основной акционер Hexagon, компания MSAB, намерена в кратчайшие

Первой российской системе синхронного планирования производства на базе Infor SyteLine исполнилось 15 лет В 2005 году компания «Людиновокабель» запустила в промышленную эксплуатацию ERP-систему на базе решения Infor SyteLine. Это был первый в России проект с поддержкой синхронного планирования производства по методологии APS (Advanced Planning and Scheduling). АО «Людиновокабель» — один из ведущих ро

Группа DAB PUMPS перешла на новейшую версию Infor LN 10.7 Группа DAB PUMPS перешла на новейшую версию Infor LN 10.7. DAB PUMPS является одним из мировых лидеров в разработке, производстве и продаже высокоэффективных насосов и насосных станций для бытового и промышленного использования в таких с

Сеть магазинов «Верный» автоматизировала работу распределительного центра в Чехове с помощью решения Infor WMS Компания Infor завершила внедрение системы Infor WMS в новом распределительном центре федеральной сети магазинов «Верный». Решение для управления складским комплексом позволит полностью автоматиз

Koch Industries завершила процедуру приобретения Infor авершении процедур по приобретению остававшейся во владении фонда Golden Gate Capital доли компании Infor. Компания Infor, разработчик облачных решений с глубокой отраслевой специализаци

Infor поможет ритейлу и компаниям Food& Beverage справляться с вызовами рынка Infor представила новые продукты, которые повышают эффективность управления складскими запасами и точность планирования спроса и предложения. Среди них – решение Infor Retail Allocation, одно из первых решений на базе машинного обучения в своём классе. Оно позволяет управлять запасами товаров в распределительных центрах и обеспечивать их доставку магази

Infor отметила значительный рост в сегменте решений для здравоохранения nfor отметила значительный рост востребованности решений для оптимизации работы учреждений в сфере здравоохранения. На протяжении 2018 и 2019 годов наблюдается стабильное увеличение спроса на решение Infor CloudSuite Healthcare, а также на специализированные отраслевые приложения для управления кадрами, финансами, цепочками поставок и системы, обеспечивающие взаимную совместимость подобных

Swarovski Optik внедрит облачную ERP вместе с Infor for объявила о заключении соглашения с компанией Swarovski Optik KG (Тироль, Австрия). Ведущий мировой производитель высокоточных оптических приборов дальнего действия намерен внедрить у себя решение Infor CloudSuite Industrial Enterprise. Компания Swarovski Optik KG была создана в 1949 году в качестве дочерней организации существующей сегодня корпорации Swarovski Group. Со временем Swarovs

«Яндекс.маркет» запустил первый региональный логистический комплекс на базе системы управления складом Infor Infor, поставщик облачных бизнес-приложений с глубокой отраслевой специализацией, объявил об успешном запуске решения Infor SCE в новом фулфилмент-центре маркетплейса «Беру», открытом в декабре 2018 г. в Ростовской области. В апреле 2018 г. «Яндекс» и Сбербанк объявили о создании совместного предприятия на баз

Infor получил $1,5 млрд инвестиций в преддверии возможного IPO вил о заключении соглашения об инвестициях на сумму $1,5 млрд. Инвесторами выступят держатели акций Infor — компании KochEquity Development LLC (KED) и Golden Gate Capital. Средства будут получ

«Объединенная вагонная компания» масштабировала систему управления производством на базе Infor LN Научно-производственная корпорация «Объединенная вагонная компания» (НПК ОВК) объявила о расширении масштабов и функциональных возможностей производственной информационной системы на основе Infor LN. Внедрение ERP-системы Infor LN стартовало в 2011 г. на этапе строительства Тихвинского вагоностроительного завода (ТВСЗ) с вагоносборочного производства и в дальнейшем было рас

«Эльдорадо» внедряет сервис для прогнозирования спроса Infor Retail «М.Видео», ритейлер электроники и бытовой техники, входящий в Группу САФМАР Михаила Гуцериева, масштабирует «умный» сервис по прогнозированию спроса и распределению товарных запасов Infor Retail на сеть «Эльдорадо». Облачное решение, основанное на предиктивной аналитике, позволит стандартизировать логистические процессы в рамках объединения бэк-офисов двух розничных сетей,

Bolаshak Atyrau автоматизировала формирование платежных поручений и обработку банковских выписок на базе RBC Solutions BIP BC Group специально для компаний-пользователей ERP-систем и предназначено для упрощения работы с банк-клиентами любых банков. В Bolаshak Atyrau RBC Solutions BIP используется для выгрузки платежей из Infor FMS SunSystems в клиенты различных банков, а также для обработки и разнесения банковских выписок, рассказали CNews в RBC Group. Bolаshak Atyrau для управления финансовой и хозяйственной д

Marketo и Infor стали партнерами, чтобы преобразовать взаимодействие глобальных компаний с клиентами Компания Marketo, поставщик программного обеспечения и решений в области маркетинга, и компания Infor, поставщик программных приложений с облачным и локальным развертыванием для различных сфер бизнеса, объявили о заключении партнерского соглашения. Компании предложат крупным предприятиям

Infor выпустила новое EDI-решение для пользователей ERP-системы Infor M3 Компания Infor, поставщик программных приложений с облачным и локальным развертыванием для различных сфер бизнеса, объявила о выпуске нового решения электронного документооборота (EDI) для пользователей

Ford-Werke GmbH внедряет решение Infor SCE и технические приложения в облачном пространстве на территории Европы Компания Infor, поставщик программных приложений с облачным и локальным развертыванием для различных сфер бизнеса, объявила о внедрении решения Infor SCE для организации складского хозяйства в 7

Esky.ru оптимизировала систему логистики на базе Infor SCE Решение Infor SCE было внедрено в компании Esky.ru — интернет-магазине товаров для мам и малышей. Об этом CNews сообщили в Infor, поставщике программных приложений с облачным и локальным разверт

Infor начал поставки Infor Sales Intelligence для CRM Infor объявил о старте продаж Infor Sales Intelligence для CRM, составляющей части комплексного решения Infor Customer Experience Management, которая помогает бизнесу приоритизировать клиентов по покупательской спосо

Infor представил улучшенное решение для мобильного оборудования Infor объявил о выпуске Infor Mobility for Field Service — решения для мобильного оборудования, которое призвано оптимизировать работу технических специалистов в полевых условиях. Как рассказали CNews в компании, I

«Валента Фарм» оптимизировала управление бюджетом с Infor BI Infor объявил о внедрении системы бизнес-аналитики Infor BI в российской фармацевтической компании «Валента Фарм». Как рассказали CNews в компании, решение предоставляет ежедневные аналитические отчеты по бюджету и финансовым показателям компан

PDC Logistics оптимизировала управление складским комплексом с помощью Infor SCE Компания Infor, поставщик прекрасных программных приложений с облачным и локальным развертыванием для различных сфер бизнеса, объявила о внедрении системы управления складскими запасами (WMS) на базе па

«ЛАДА Имидж» управляет складами и открывает новые площадки с помощью Infor WMS Компания Infor, поставщик программных приложений с облачным и локальным развертыванием для различных сфер бизнеса, объявила о внедрении WMS-системы из пакета Infor Supply Chain Execution на очере

Стало доступно решение Infor CPQ Enterprise Quoting для оптимизации продаж Компания Infor, поставщик программных приложений с облачным и локальным развертыванием для различных сфер бизнеса, объявила о старте продаж Infor Configure Price Quote (CPQ) Enterprise Quoting. Б

«Техновек» ускорил прием, производство и отправку заказов с внедрением Infor SyteLine Компания Infor, поставщик программных приложений с облачным и локальным развертыванием для различных сфер бизнеса, рассказала о результатах внедрения экспертами компании «Фронтстеп СНГ» ERP-системы I

Концерн «Энергомера» подвел итоги развития системы Infor SyteLine Концерн «Энергомера», многоотраслевой промышленный холдинг, подвел итоги развития и использования системы Infor SyteLine. Об этом CNews сообщили в компании «Фронтстеп». На сегодняшний день комплексная интегрированная ERP-система концерна «Энергомера» включает в себя функционал ERP SyteLine (в качес

Доход Infor от продаж лицензий на ПО и подписки на облачные сервисы за четвертый квартал 2016 г. вырос на 35,5% Компания Infor, поставщик программных приложений с облачным и локальным развертыванием для различных сфер бизнеса, опубликовала финансовые показатели за четвертый квартал 2016 финансового года, закончив

«Еврологистика» оптимизировала работу складов с внедрением Infor SCE Компания Infor, поставщик программных приложений с облачным и локальным развертыванием для различных сфер бизнеса, объявила о результатах внедрения системы автоматизации складских комплексов Infor

«Евродизайн» управляет складом с помощью Infor Supply Chain Execution Компания Infor, поставщик программных приложений с облачным и локальным развертыванием для различных сфер бизнеса, объявила результаты внедрения системы автоматизации складских комплексов Infor S

Christian Louboutin выбрал Infor Fashion для оптимизации управления магазинами и поставками Компания Infor, поставщик программных приложений для бизнеса, объявила о том, что обувной бренд Christian Louboutin выбрал Infor Fashion — новое решение для управления магазинами, контроля за пос

Завод нефтегазового оборудования «Техновек» подвел итоги эксплуатации ERP-системы на базе Infor Syteline ытом автоматизации промышленных предприятий и компетенциями в этой области. В качестве основы для создания такой информационной системы было выбрано решение, предложенное экспертами «Фронтстеп СНГ» — Infor Syteline, функционал которого полностью соответствует потребностям организации и, при необходимости, может быть легко адаптирован под ее специфические задачи. Первым этапом проекта стала

«Полисан» перешла на Infor LN при поддержке GMCS Компания GMCS, входящая в Maykor, сообщила о внедрении информационной системы управления на базе Infor LN для НТФФ «Полисан», компании фармацевтической промышленности России. Комплексная система управления с полностью автоматизированными процессами контроля качества продукции соответствует

Infor представил наборы отраслевых приложений в «облаке» Amazon Компания Infor, поставщик приложений для бизнеса, анонсировал линейку наборов отраслевых приложений Infor CloudSuite, доступных в облачном сервисе Amazon Web Services (AWS). Наборы Infor C

Система для управления активами предприятия Infor EAM обновлена до версии 11.0 Компания Infor, поставщик программных приложений для бизнеса, представила решение для управления активами предприятия Infor Enterprise Asset Management (EAM) Enterprise Edition версии 11.0, созда

Infor предложила ускоритель развертывания для Infor M3 Компания Infor, поставщик программных приложений для бизнеса, объявила о доступности решения Infor Implementation Accelerator для Infor M3, способного ускорить внедрение интегрированных ре

Infor представила облачную платформу для электронной коммерции Компания Infor, поставщик программных приложений для бизнеса, представила облачную платформу для электронной коммерции Infor Rhythm. Она построена на полнофункциональной платформе e-Commerce, а д