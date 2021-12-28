Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 191817
ИКТ 14776
Организации 11445
Ведомства 1495
Ассоциации 1085
Технологии 3559
Системы 26669
Персоны 83513
География 3042
Статьи 1576
Пресса 1279
ИАА 750
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2770
Мероприятия 887

Infor infor business AG Infor Global Solutions

Infor — глобальный разработчик и поставщик облачных решений с отраслевой специализацией. 

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


28.12.2021 Gartner признала Infor лидером в «Магическом квадранте» за 2021 год для облачных ERP-решений в сегменте продукт-ориентированных предприятий

тчик облачных решений с отраслевой специализацией, получила статус лидера в «Магическом квадранте» Gartner за 2021 г. в категории облачных ERP-решений для продукт-ориентированных предприятий. Позиция Infor как одного из лидеров «Магического квадранта» основана на оценке Gartner отраслевых решений CloudSuite, базирующихся на ERP-платформах Infor LN, Infor M3 и Infor Syte
03.11.2021 Приложение Infor Coleman AI Digital Assistant доступно в Microsoft Teams

Infor, специализирующаяся на отраслевых облачных решениях, объявила, что приложение Infor Coleman AI Digital Assistant для Microsoft Teams теперь доступно для всех пользователей. Цифровой ассистент Infor Coleman ранее был доступен через веб-браузер, мобильное приложение
27.10.2021 Lamoda внедрила Infor WFM в своем фулфилмент-центре

Infor объявила о внедрении решения Infor WFM в фулфилмент-центре Lamoda. Infor WFM предоставит Lamoda весь необходимый набор инструментов для управления трудовыми ресурсами, планирования рабочих графиков, учета рабочего в
13.07.2021 Внедрение Infor EAM позволило оптимизировать обслуживание и ремонт на заводах «Технониколь»

За счет внедрения решения Infor EAM корпорация более чем в 3 раза снизила количество аварийных простоев на производстве, уменьшила затраты на обслуживание оборудования, а также добилась унификации и обеспечила прозрачно
06.07.2021 Infor объявила о продаже своего EAM-бизнеса

уг от друга вплоть до непосредственного завершения сделки при условии её одобрения регулирующими органами. Стратегические взаимоотношения с Hexagon сформируют две дочерние структуры Koch Industries - Infor и Koch Equity Development. В результате сделки группа Koch также получит долю собственности в компании Hexagon. Кроме того, основной акционер Hexagon, компания MSAB, намерена в кратчайшие
25.01.2021 Первой российской системе синхронного планирования производства на базе Infor SyteLine исполнилось 15 лет

В 2005 году компания «Людиновокабель» запустила в промышленную эксплуатацию ERP-систему на базе решения Infor SyteLine. Это был первый в России проект с поддержкой синхронного планирования производства по методологии APS (Advanced Planning and Scheduling). АО «Людиновокабель» — один из ведущих ро
03.11.2020 Группа DAB PUMPS перешла на новейшую версию Infor LN 10.7

Группа DAB PUMPS перешла на новейшую версию Infor LN 10.7. DAB PUMPS является одним из мировых лидеров в разработке, производстве и продаже высокоэффективных насосов и насосных станций для бытового и промышленного использования в таких с
29.10.2020 Сеть магазинов «Верный» автоматизировала работу распределительного центра в Чехове с помощью решения Infor WMS

Компания Infor завершила внедрение системы Infor WMS в новом распределительном центре федеральной сети магазинов «Верный». Решение для управления складским комплексом позволит полностью автоматиз
08.04.2020 Koch Industries завершила процедуру приобретения Infor

авершении процедур по приобретению остававшейся во владении фонда Golden Gate Capital доли компании Infor. Компания Infor, разработчик облачных решений с глубокой отраслевой специализаци
17.03.2020 Infor поможет ритейлу и компаниям Food& Beverage справляться с вызовами рынка

Infor представила новые продукты, которые повышают эффективность управления складскими запасами и точность планирования спроса и предложения. Среди них – решение Infor Retail Allocation, одно из первых решений на базе машинного обучения в своём классе. Оно позволяет управлять запасами товаров в распределительных центрах и обеспечивать их доставку магази
26.12.2019 Infor отметила значительный рост в сегменте решений для здравоохранения

nfor отметила значительный рост востребованности решений для оптимизации работы учреждений в сфере здравоохранения. На протяжении 2018 и 2019 годов наблюдается стабильное увеличение спроса на решение Infor CloudSuite Healthcare, а также на специализированные отраслевые приложения для управления кадрами, финансами, цепочками поставок и системы, обеспечивающие взаимную совместимость подобных

24.09.2019 Swarovski Optik внедрит облачную ERP вместе с Infor

for объявила о заключении соглашения с компанией Swarovski Optik KG (Тироль, Австрия). Ведущий мировой производитель высокоточных оптических приборов дальнего действия намерен внедрить у себя решение Infor CloudSuite Industrial Enterprise. Компания Swarovski Optik KG была создана в 1949 году в качестве дочерней организации существующей сегодня корпорации Swarovski Group. Со временем Swarovs
25.03.2019 «Яндекс.маркет» запустил первый региональный логистический комплекс на базе системы управления складом Infor

Infor, поставщик облачных бизнес-приложений с глубокой отраслевой специализацией, объявил об успешном запуске решения Infor SCE в новом фулфилмент-центре маркетплейса «Беру», открытом в декабре 2018 г. в Ростовской области. В апреле 2018 г. «Яндекс» и Сбербанк объявили о создании совместного предприятия на баз
22.01.2019 Infor получил $1,5 млрд инвестиций в преддверии возможного IPO

вил о заключении соглашения об инвестициях на сумму $1,5 млрд. Инвесторами выступят держатели акций Infor — компании KochEquity Development LLC (KED) и Golden Gate Capital. Средства будут получ
18.10.2018 «Объединенная вагонная компания» масштабировала систему управления производством на базе Infor LN

Научно-производственная корпорация «Объединенная вагонная компания» (НПК ОВК) объявила о расширении масштабов и функциональных возможностей производственной информационной системы на основе Infor LN. Внедрение ERP-системы Infor LN стартовало в 2011 г. на этапе строительства Тихвинского вагоностроительного завода (ТВСЗ) с вагоносборочного производства и в дальнейшем было рас
03.07.2018 «Эльдорадо» внедряет сервис для прогнозирования спроса Infor Retail

«М.Видео», ритейлер электроники и бытовой техники, входящий в Группу САФМАР Михаила Гуцериева, масштабирует «умный» сервис по прогнозированию спроса и распределению товарных запасов Infor Retail на сеть «Эльдорадо». Облачное решение, основанное на предиктивной аналитике, позволит стандартизировать логистические процессы в рамках объединения бэк-офисов двух розничных сетей,
07.06.2017 Bolаshak Atyrau автоматизировала формирование платежных поручений и обработку банковских выписок на базе RBC Solutions BIP

BC Group специально для компаний-пользователей ERP-систем и предназначено для упрощения работы с банк-клиентами любых банков. В Bolаshak Atyrau RBC Solutions BIP используется для выгрузки платежей из Infor FMS SunSystems в клиенты различных банков, а также для обработки и разнесения банковских выписок, рассказали CNews в RBC Group. Bolаshak Atyrau для управления финансовой и хозяйственной д
15.03.2017 Marketo и Infor стали партнерами, чтобы преобразовать взаимодействие глобальных компаний с клиентами

Компания Marketo, поставщик программного обеспечения и решений в области маркетинга, и компания Infor, поставщик программных приложений с облачным и локальным развертыванием для различных сфер бизнеса, объявили о заключении партнерского соглашения. Компании предложат крупным предприятиям

28.02.2017 Infor выпустила новое EDI-решение для пользователей ERP-системы Infor M3

Компания Infor, поставщик программных приложений с облачным и локальным развертыванием для различных сфер бизнеса, объявила о выпуске нового решения электронного документооборота (EDI) для пользователей
24.01.2017 Ford-Werke GmbH внедряет решение Infor SCE и технические приложения в облачном пространстве на территории Европы

Компания Infor, поставщик программных приложений с облачным и локальным развертыванием для различных сфер бизнеса, объявила о внедрении решения Infor SCE для организации складского хозяйства в 7

19.12.2016 Esky.ru оптимизировала систему логистики на базе Infor SCE

Решение Infor SCE было внедрено в компании Esky.ru — интернет-магазине товаров для мам и малышей. Об этом CNews сообщили в Infor, поставщике программных приложений с облачным и локальным разверт
14.12.2016 Infor начал поставки Infor Sales Intelligence для CRM

Infor объявил о старте продаж Infor Sales Intelligence для CRM, составляющей части комплексного решения Infor Customer Experience Management, которая помогает бизнесу приоритизировать клиентов по покупательской спосо
12.12.2016 Infor представил улучшенное решение для мобильного оборудования

Infor объявил о выпуске Infor Mobility for Field Service — решения для мобильного оборудования, которое призвано оптимизировать работу технических специалистов в полевых условиях. Как рассказали CNews в компании, I
19.10.2016 «Валента Фарм» оптимизировала управление бюджетом с Infor BI

Infor объявил о внедрении системы бизнес-аналитики Infor BI в российской фармацевтической компании «Валента Фарм». Как рассказали CNews в компании, решение предоставляет ежедневные аналитические отчеты по бюджету и финансовым показателям компан
06.10.2016 PDC Logistics оптимизировала управление складским комплексом с помощью Infor SCE

Компания Infor, поставщик прекрасных программных приложений с облачным и локальным развертыванием для различных сфер бизнеса, объявила о внедрении системы управления складскими запасами (WMS) на базе па
29.09.2016 «ЛАДА Имидж» управляет складами и открывает новые площадки с помощью Infor WMS

Компания Infor, поставщик программных приложений с облачным и локальным развертыванием для различных сфер бизнеса, объявила о внедрении WMS-системы из пакета Infor Supply Chain Execution на очере
20.09.2016 Стало доступно решение Infor CPQ Enterprise Quoting для оптимизации продаж

Компания Infor, поставщик программных приложений с облачным и локальным развертыванием для различных сфер бизнеса, объявила о старте продаж Infor Configure Price Quote (CPQ) Enterprise Quoting. Б
14.07.2016 «Техновек» ускорил прием, производство и отправку заказов с внедрением Infor SyteLine

Компания Infor, поставщик программных приложений с облачным и локальным развертыванием для различных сфер бизнеса, рассказала о результатах внедрения экспертами компании «Фронтстеп СНГ» ERP-системы I
04.07.2016 Концерн «Энергомера» подвел итоги развития системы Infor SyteLine

Концерн «Энергомера», многоотраслевой промышленный холдинг, подвел итоги развития и использования системы Infor SyteLine. Об этом CNews сообщили в компании «Фронтстеп». На сегодняшний день комплексная интегрированная ERP-система концерна «Энергомера» включает в себя функционал ERP SyteLine (в качес
04.07.2016 Доход Infor от продаж лицензий на ПО и подписки на облачные сервисы за четвертый квартал 2016 г. вырос на 35,5%

Компания Infor, поставщик программных приложений с облачным и локальным развертыванием для различных сфер бизнеса, опубликовала финансовые показатели за четвертый квартал 2016 финансового года, закончив
14.06.2016 «Еврологистика» оптимизировала работу складов с внедрением Infor SCE

Компания Infor, поставщик программных приложений с облачным и локальным развертыванием для различных сфер бизнеса, объявила о результатах внедрения системы автоматизации складских комплексов Infor

25.05.2016 «Евродизайн» управляет складом с помощью Infor Supply Chain Execution

Компания Infor, поставщик программных приложений с облачным и локальным развертыванием для различных сфер бизнеса, объявила результаты внедрения системы автоматизации складских комплексов Infor S
25.03.2016 Christian Louboutin выбрал Infor Fashion для оптимизации управления магазинами и поставками

Компания Infor, поставщик программных приложений для бизнеса, объявила о том, что обувной бренд Christian Louboutin выбрал Infor Fashion — новое решение для управления магазинами, контроля за пос
12.11.2015 Завод нефтегазового оборудования «Техновек» подвел итоги эксплуатации ERP-системы на базе Infor Syteline

ытом автоматизации промышленных предприятий и компетенциями в этой области. В качестве основы для создания такой информационной системы было выбрано решение, предложенное экспертами «Фронтстеп СНГ» — Infor Syteline, функционал которого полностью соответствует потребностям организации и, при необходимости, может быть легко адаптирован под ее специфические задачи. Первым этапом проекта стала

22.05.2014 «Полисан» перешла на Infor LN при поддержке GMCS

Компания GMCS, входящая в Maykor, сообщила о внедрении информационной системы управления на базе Infor LN для НТФФ «Полисан», компании фармацевтической промышленности России. Комплексная система управления с полностью автоматизированными процессами контроля качества продукции соответствует
07.04.2014 Infor представил наборы отраслевых приложений в «облаке» Amazon

Компания Infor, поставщик приложений для бизнеса, анонсировал линейку наборов отраслевых приложений Infor CloudSuite, доступных в облачном сервисе Amazon Web Services (AWS). Наборы Infor C
31.01.2014 Система для управления активами предприятия Infor EAM обновлена до версии 11.0

Компания Infor, поставщик программных приложений для бизнеса, представила решение для управления активами предприятия Infor Enterprise Asset Management (EAM) Enterprise Edition версии 11.0, созда
30.01.2014 Infor предложила ускоритель развертывания для Infor M3

Компания Infor, поставщик программных приложений для бизнеса, объявила о доступности решения Infor Implementation Accelerator для Infor M3, способного ускорить внедрение интегрированных ре
29.01.2014 Infor представила облачную платформу для электронной коммерции

Компания Infor, поставщик программных приложений для бизнеса, представила облачную платформу для электронной коммерции Infor Rhythm. Она построена на полнофункциональной платформе e-Commerce, а д
22.01.2014 Infor представила систему управления эффективностью предприятия Dynamic Enterprise Performance Management

Компания Infor, поставщик программных приложений для бизнеса, представила аналитическую платформу нового поколения — Infor Dynamic Enterprise Performance Management (DEPM), объединяющую продукты


Публикаций - 246, упоминаний - 286

Infor и организации, системы, технологии, персоны:

EpicRus - ЭпикРус - Platinum Software 94 38
SAP SE 5511 36
Максима ГК - МТ-Интеграция - GMCS 371 35
Oracle Corporation 6965 34
Microsoft Corporation 25469 33
Epicor Software Corporation 163 27
9206 25
IBM - International Business Machines Corp 9616 14
Frontstep - Фронтстеп 45 12
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1399 12
Panasonic - Blue Yonder - JDA Software Group - i2 Technologies - i2 СНГ 140 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9314 9
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 588 9
Миранда-Медиа - МирТелеКом 51 7
Галактика - Корпорация 1518 7
RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 174 6
Manhattan Associates 62 5
Panasonic - Blue Yonder - JDA Software Group 56 5
Компас 20 5
IFS - Industrial and Financial Systems 75 5
Датастрим Солюшенз - Datastream Solutions CIS 8 5
QAD 40 5
Salesforce 470 5
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 312 4
IPL Consulting - АЙПЛ Консалтинг 4 4
LLP Group 4 4
Philips 2086 4
Koch Industries 13 3
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 262 3
ДатаКрат - DataKrat 20 3
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 321 3
Oracle Siebel Systems 519 3
Infor - Extensity - Geac - Comshare 59 3
Siemens AG - Siemens Group 2648 3
Инфософт ВЦ 24 3
Infor - Lawson Software 26 3
Ростелеком 10569 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3356 3
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1731 3
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 902 3
Роснефть - РН-Пурнефтегаз 15 10
ОМЗ УЗТМ - Уралмашзавод - Уральский Завод Тяжелого Машиностроения - ОМЗ УЗТМ Картрэкс УК 49 9
ICN Pharmaceuticals - Ай-Си-Эн Фармасьютикалс 22 8
Golden Gate Capital 18 7
Казахмыс - Kazakhmys 51 6
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - ИАПО - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 161 6
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1148 6
ОВК НПК - Объединенная Вагонная Компания Научно-производственная корпорация - ОВК ТСЗ Титран-Экспресс - Тихвинский Сборочный завод - ОВК ТихвинХимМаш - ОВК ТихвинСпецМаш - ОВК НПЦ Пружина - ОВК ТВСЗ - Тихвинский вагоностроительный завод 39 5
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 176 5
Полисан НТФФ - Научно-технологическая фармацевтическая компания 17 5
ЛТ Менеджмент - LT Management 7 5
Рольф ГК - Рольф Холдинг - Рольф тех - Рольф Retail - Рольф Иншуренс - Рольф-Сити - Rolf SCS 100 4
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 67 4
Северсталь Эмаль 4 4
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 513 4
Ford 429 3
Юнипро ПАО - Э.ОН Россия - ОГК-4 - Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Э.ОН Инжиниринг 70 3
Mazda Motor Corporation 72 3
Императорский фарфор - Ломоносовский фарфоровый завод - ЛФЗ 6 3
S8 Capital - МЕТЕОР Лифт - METEOR Lift - ОТИС Лифт - ОТИС Россия - Otis Russia 5 3
МСК Консалтинг Групп - МСКГ - MSCG 3 3
X5 Group - Перекрёсток - E5.RU - онлайн-гипермаркет 38 3
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 589 3
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 453 3
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 526 3
Coca-Cola Company 260 2
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz AG 202 2
ВТБ - ВТБ24 670 2
Marriott Hotels - Marriott Grand - Courtyard by Marriott - Marriott Vacation Club - Marriott Aurora - JW Marriott - Marriott Marquis 129 2
Интер РАО ЕЭС ПАО - ТГК-2 - Территориальная генерирующая компания №2 12 2
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 126 2
Окей - О'Кей - Гипермаркет 224 2
Ferrari NV 158 2
ECCO Sko - ЭККО Рос 28 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 496 2
Jones Day 17 2
Stellantis PSA - Peugeot Citroën - Пежо Ситрое - Автомобильные технологии - ПСМА Рус - Пежо Ситроен Рус 94 2
РАО ЭС Востока - РАО Энергетические системы Востока 38 2
Pernod Ricard - Перно Рикар 10 2
Электрогорскмебель 2 2
МИД РФ - ФГУП ГлавУпДК при МИД России - Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России 25 7
Федеральное казначейство России 1889 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5303 3
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 373 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3141 2
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 68 1
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 48 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 1
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 70 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 193 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3189 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1420 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1688 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3592 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2834 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2231 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1875 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 925 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2101 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3316 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1048 1
Минприроды РФ - Рослесхоз - Рослесинфорг ФГБУ 37 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 156 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 80 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1495 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7450 104
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74784 87
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34434 87
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11624 52
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23333 46
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2736 39
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7790 30
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26337 28
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1495 25
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17405 24
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5382 22
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11701 19
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 58317 19
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23687 19
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 936 18
APS - Advanced Planning and Scheduling - Методология синхронного планирования производства 432 16
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1970 16
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13499 16
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 1023 16
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8247 14
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12544 14
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1912 13
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12442 12
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3611 11
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7177 10
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15097 10
Автоматизация склада - Warehouse automation - Автоматизация складской деятельности, распределительного центра - Складская техника - Складские роботы - Automation of warehouse activities - Складская робототехника 513 10
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1943 10
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12250 10
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13207 9
Стандартизация - Standardization 2268 9
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3229 9
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32251 9
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management - Тайм-менеджмент 974 8
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 1100 8
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3451 8
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4770 8
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2217 8
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13149 8
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4187 7
Infor ERP LN - Infor ERP Enterprise - SSA ERP LN 210 60
Infor SCM WM - Infor SCM Warehouse Management - EXceed WMS - SSA Warehouse Management - Infor SCE - Infor Supply Chain Execution - Infor SCM Transportation Management - Infor SCM Demand Planning 49 29
Infor CloudSuite - Infor CloudSuite Industrial - Infor ERP SL - Infor SyteLine - Infor SyteCentre - 46 28
Infor - SSA ERP - Baan ERP 65 17
Infor ION 15 15
Epicor ERP 35 13
Infor EAM - Infor Enterprise Asset Management - Infor Datastream 22 13
Infor - SSA Global Technologies 28 10
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 944 10
Infor M3 ERP - Lawson M3 ERP - Lawson Insight II 12 9
Infor Systems Union Group - Infor FMS SunSystems PSA - Infor FMS SunSystems Professional Services Automation - Infor FMS SunSystems Vision Enterprise 29 9
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2482 9
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 934 7
Microsoft Dynamics 1190 6
Infor WMS 9 6
EPFL - Scala - Язык программирования 153 5
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 308 5
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 486 5
Epicor iScala 88 5
Infor Workspace 5 5
Diebold Nixdorf - Agilis 13 5
Microsoft Office 4032 5
Oracle Hyperion 258 4
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 561 4
Oracle PeopleSoft 419 4
Microsoft Windows 2000 8679 4
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 255 4
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 613 4
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1490 4
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1350 4
Siemens Teamcenter 71 3
Infor OS 4 3
Infor Implementation Accelerators 3 3
Linux OS 11121 3
Microsoft Windows 16526 3
Microsoft SQL Server - MS SQL 1741 3
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 572 3
Microsoft Teams - MS Teams 637 3
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1283 3
IBM Power Systems - IBM Power Platform - серия серверов 355 2
Мартынов Дмитрий 37 17
Phillips Charles - Филипс Чарльз 42 10
Сокольская Людмила 10 8
Schaper Jim - Шарпер Джим 7 6
Schaper Jim - Шапер Джим 5 5
Воропаева Екатерина 22 4
Phillips Charles - Филлипс Чарльз 22 4
Семенов Александр 165 3
Рахманов Александр 23 3
Сараев Алексей 14 3
Карпачев Игорь 12 3
Петерсон Ольга 8 3
Липис Илья 3 3
Somasundaram Soma - Сомасундарам Сома 3 3
Angove Duncan - Ангоув Дункан 4 3
Сульгин Сергей 47 2
Вольпе Борис 92 2
Мусин Владимир 6 2
Слиньков Дмитрий 16 2
Семенова Ирина 43 2
Hannan Jim - Ханнан Джим 2 2
Меньшиков Олег 7 2
Андреев Максим 40 2
Орлов Сергей 29 2
Колобов Сергей 8 2
Капустин Владимир 2 2
Гореленков Сергей 2 2
Каменская Ольга 2 2
Кардаш Евгений 3 2
Гомонов Александр 6 2
Smith Steve - Смит Стив 8 2
Rushforth Jason - Рашфорт Джейсон 2 2
Альбот Инга 2 2
Deane Keith - Диэн Кит 3 2
Мартынов Владислав 114 1
Бородачев Дмитрий 12 1
Масенков Владислав 10 1
Растопшин Павел 48 1
Дементьева Ирина 9 1
Быков Сергей 29 1
Россия - РФ - Российская федерация 159912 133
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14619 63
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53815 42
Европа 24753 30
Германия - Федеративная Республика 13014 29
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46383 23
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18962 18
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13642 12
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1880 10
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1369 8
Франция - Французская Республика 8042 8
Ближний Восток 3075 7
Казахстан - Республика 5890 6
Африка - Африканский регион 3592 6
Россия - СФО - Новосибирск 4745 6
Украина 7850 6
Европа Восточная 3127 5
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4365 5
США - Нью-Йорк 3159 5
Италия - Итальянская Республика 4452 5
Америка Северная - Североамериканский регион 3395 5
Австрия - Австрийская Республика 1342 5
Азия - Азиатский регион 5805 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8284 4
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1821 4
Бразилия - Федеративная Республика 2472 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18517 3
Япония 13615 3
Америка - Американский регион 2195 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3241 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3619 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2556 3
Бельгия - Королевство 1175 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3451 3
Великобритания - Лондон 2419 3
Испания - Королевство 3785 3
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1603 3
Катар 178 2
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1078 2
Украина - Киев 1144 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51741 46
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8300 33
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26280 32
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8305 32
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20636 28
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11877 27
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6382 23
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55573 14
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4729 13
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5780 13
Логистика сбытовая - Сбыт 2514 13
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32283 12
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5368 9
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) - 4PL - LLP 362 9
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3217 9
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2999 9
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1139 8
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1441 8
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3304 8
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 788 8
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7441 8
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5479 8
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9831 8
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15380 7
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17575 7
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6332 7
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1723 7
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4801 7
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1580 6
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2840 6
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10873 6
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3835 6
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3434 5
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7349 5
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4971 5
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2090 5
Энергетика - Energy - Energetically 5579 5
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1625 5
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 701 5
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7859 5
TAdviser - Центр выбора технологий 437 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11466 2
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1272 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8448 10
Gartner - Гартнер 3629 5
IDC - International Data Corporation 4954 4
Gartner - AMR Research 48 3
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 2
Forrester Research 830 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3813 2
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 1
Forrester Wave 45 1
ARC Advisory Group 20 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 135 1
Allied Market Research 22 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 801 1
Ventana Research 7 1
Forbes Cloud 100 6 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для анализа данных 17 1
Российский рынок ERP 20 1
Markets&Markets Research 113 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 169 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 244 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 343 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ЦИАМ имени П.И. Баранова - Центральный институт авиационного моторостроения 32 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 226 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 1
Epicor Perspectives 1 1
День молодёжи - 27 июня 1021 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1266 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2156 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1224 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1427618, в очереди разбора - 727744.
Создано именных указателей - 191817.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

