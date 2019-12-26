Infor отметила значительный рост в сегменте решений для здравоохранения

Infor отметила значительный рост востребованности решений для оптимизации работы учреждений в сфере здравоохранения. На протяжении 2018 и 2019 годов наблюдается стабильное увеличение спроса на решение Infor CloudSuite Healthcare, а также на специализированные отраслевые приложения для управления кадрами, финансами, цепочками поставок и системы, обеспечивающие взаимную совместимость подобных приложений. На сегодняшний день клиентами Infor являются более 150 медицинских организаций.

За последнее время компания вложила существенный объем средств в развитие программного пакета Infor CloudSuite Healthcare, в первую очередь в приложения Infor CloudSuite Financials & Supply Management. Эти приложения предлагают пользователям современные инструменты для управления финансами, а также широкие возможности для отслеживания процессов закупки и поставок, учета и контроля работы с заказами.

В 2019 году также было выпущено крупное обновление интеграционного пакета Infor Cloverleaf. В релизе 19.1 организациям системы здравоохранения, центрам обмена медицинской информацией (Health Information Exchanges), производителям медицинского оборудования и поставщикам информационных систем для медучреждений были предложены средства для решения самых сложных задач по интеграции и обмену информацией. Infor непрерывно развивает технологии интеграции, делая их проще в использовании, обеспечивая максимальный уровень защиты данных, производительности, масштабируемости и надежности. Решение Infor Cloverleaf продвигает парадигму широкого использования API для взаимодействия отраслевых систем. Такой подход позволит эффективнее использовать медицинские данные и сделать отрасль более клиентоориентированной.

Подразделение Infor Healthcare на постоянной основе сотрудничает с ведущими разработчиками программного обеспечения, чтобы предоставить клиентам компании доступ к самым передовым приложениям в области медицины и здравоохранения. Так, Infor и Microsoft ведут совместную работу по интеграции электронных медицинских карт с Microsoft Teams на основе решений Infor Cloverleaf FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resource). В итоге планируется создать безопасную масштабируемую интеграционную платформу, которая позволит реализовывать новые модели оказания медицинских услуг. Кроме того, совместно с Amazon Infor продолжает развивать микросервис Infor Clinical Bridge Translation, отвечающий за эффективное взаимодействие бизнес-приложений и медицинских систем. Микросервис Infor использует возможности платформенного сервиса Amazon Web Services Lambda, гарантирующего отличную масштабируемость, надежность и экономичность решения.

Infor CloudSuite Healthcare — комплексная платформа, позволяющая оптимизировать управление финансами, поставками и основными фондами организации, кадровую работу и планирование. Современная архитектура и богатые функциональные возможности Infor CloudSuite Healthcare помогли американской некоммерческой организации в сфере здравоохранения Concordia Plan Services сэкономить порядка 350 000 долларов США на внедрении единого решения для автоматизации бизнес-процессов. По сравнению с локальным вариантом внедрения облачное развертывание позволило снизить количество необходимых кастомизаций на 30%. Организация также избежала дополнительных расходов на сумму 300 000 долларов в годовом выражении, которые потребовались бы для оплаты труда инженеров, отвечающих за поддержание технологической инфраструктуры. В ближайшей перспективе ожидается, что общий показатель снижения затрат достигнет 1 млн долларов в год.

«Медицинские организации выбирают Infor, потому что мы понимаем, что индустрия здравоохранения непрерывно развивается, а значит, наши программные продукты должны эволюционировать вместе с ней, — сказал Дмитрий Мартынов, официальный представитель компании Infor в России и СНГ. — Мы изучаем потребности клиентов и совершенствуем решения с учетом текущих и будущих нужд сферы здравоохранения. Наша задача — помогать компаниям предоставлять максимально качественное медицинское обслуживание и способствовать долгосрочному устойчивому развитию их бизнеса на фоне стремительного продвижения профильных технологий».

Клинические данные пациентов, собранные в электронных картах, могут быть использованы, чтобы помочь медицинским работникам принимать более информированные и взвешенные решения, сделать медицинскую помощь более персонализированной. Для анализа клинических данных уже в ближайшее время можно будет использовать решения на основе искусственного интеллекта. Компания Infor активно развивает соответствующее направление в своих решениях.

В приложении к здравоохранению искусственный интеллект будет полезен как для исследовательской работы и сокращения сроков разработки новых лекарств, так и в прогнозировании результатов лечения и планировании структуры медицинских услуг. А в сочетании с технологиями Интернета вещей это открывает для здравоохранения перспективы качественно нового уровня. Gartner прогнозирует, что в 2020 году количество IoT-устройств, используемых в медицине, вырастет на 29%. Это третий по величине показатель роста, который будет обеспечиваться в основном за счет устройств для мониторинга состояния пациентов с хроническими заболеваниями.

Решения Infor уже сегодня готовы поддержать модернизацию здравоохранения по всем перечисленным направлениям: на уровне бизнес-приложений, их интеграции с медицинскими системами, внедрения искусственного интеллекта и развертывания IoT — для предоставления услуг нового поколения.